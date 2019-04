Rastorgujevs: šosezon varēju pilnībā pievērsties savam darbam

Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs nupat aizvadītajā sezonā ir gandarīts par ciešo komandas garu un iespēju pastrādāt citādāk, pauda pats sportists.

Rastorgujevs sezonas labāko rezultātu sasniedza pirms mēneša, kad ar sesto vietu pasaules čempionāta 12,5 kilometru iedzīšanas sacensībās uzrādīja vienu no labākajiem sasniegumiem valsts biatlona vēsturē. Veiksmīgās sezonas beigas ļāva Pasaules kausa kopvērtējumā ieņemt 20.

vietu.

"Beigās izvilkām sezonu, jo sākums bija ļoti smags. Sezonas otrajā pusē rezultāts bija diezgan labs un patīkams. Daudz kas sanāca un beigās bija ļoti labi. Gan uzlabojās šaušana, gan arī fiziskā sagatavotība bija labāka nekā sezonas sākumā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija progress šaušanā, kas daudzas reizes izvilka," stāstīja alūksnietis.

Vēl augstāk kopvērtējumā pacelties liedza Pasaules kausa pēdējā posma sprinta sacensības, kurās Latvijas biatlonists ieņēma 49. vietu, taču iedzīšana padevās 28 pozīciju kāpums.

"Domājām, ka startu atcels, jo piešaudes laikā bija tāda migla, kurā ne sportisti, ne treneri neko neredzēja. Atbraucu uz pirmo šaušanu un neko neredzēju. Tā bija tīrākā loterija. Biju sarūgtināts un vīlies par to, ka ne visiem trāpījās vienādi apstākļi, bet – neko darīt. Iedzīšanā saņēmos un izdarīju to, ko vajadzēja izdarīt," pēdējā posma neveiksmīgo sprintu komentēja Rastorgujevs.

Bez iedzīšanas viņš pasaules čempionātā sasniedza savus labākos rezultātus arī meistarsacīkšu individuālajā distancē un sprintā, kur izcīnīja attiecīgi 13. un 14. vietu

"Pasaules čempionāts bija svarīgs pavērsiens sezonā. Pēc tāda sezonas sākuma turpinājumā uzrādītais rezultāts bija izcils," pauda biatlonists, kā galveno pavērsiena punktu minot to, ka planētas meistarsacīkstēs uz vietas bijusi visa komanda. "Daudzi labi nostrādāja, rezultātā varēja redzēt komandas darbu un garu. Uzreiz redzams, kā sportists paceļas, jo daudz ko nosaka komanda, kas ir apkārt. Vairāk var koncentrēties savam darbam un tam, kā to paveikt ar maksimālo atdevi. Katrs cilvēks komandā no savas puses izdara maksimālo darbu, līdz ar to sasniedzam arī rezultātu."

"Pasaules čempionātā klāt bija mans slēpju serviss, mans treneris [Pērs Ūlavs Treterūds], tāpat menedžeris uz laiku bija ieradies, kā arī klāt pielidoja Frūde Andresēns. Tāpat uz vietas bija arī Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) fizioterapeits Māris Eikens. Lielu artavu deva arī visa pārējā Latvijas komanda, kas ļoti daudz palīdzēja ar informāciju trasē," par komandas sastāva aprisēm pasaules čempionātā stāstīja biatlonists.

Ar titulētā norvēģu biatlonista Andresēna palīdzību Rastorgujevam šajā sezonā izdevies uzlabot šaušanu. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, precizitāte uzlabojusies šaušanā stāvus (81%), guļus (85%) un arī summā (83%). Šobrīd gan nav zināms, vai sadarbība tiks turpināta arī nākamajā sezonā.

"Par turpmāko sadarbību neko nevaru komentēt, pagaidām neesam runājuši. Sezona tikko beigusies, visiem jāatvelk elpa un tikai pēc tam jāizrunājas, lai skatītos nākotnē," teica biatlonists.

Komandas darbs krietni atvieglojis gatavošanos sacensībām, jo pašam Rastorgujevam nebija jārisina organizatoriskie jautājumi.

"Ir ļoti svarīgi, lai katrs dara savu darbu. Es nejaucos viņu darbā, tikai apjautājos par situāciju. Izbaudīju to, ka nav jādara papildu lietas, tikai savu darbu – skriet un šaut. Bija diezgan baudāms process, neskatoties uz veselību un pārējiem blakus apstākļiem. Varēju vairāk realizēt savu potenciālu, kā arī uzlabot psiholoģisko sagatavotību, jo nebija papildu lietu, kas aizņem vietu galvā. Varēju pilnvērtīgi darboties un strādāt. Redzēju motivāciju savā komandā. Visi esam vienā vagonā, atbalstām viens otru un ejam uz priekšu. Tik cieša komanda vēl nav bijusi, šosezon pirmo reizi to izjutu. Komanda nostrādāja ļoti augstā līmenī un es varēju pilnībā pievērsties savam darbam," skaidroja biatlonists.

Sezonas pirmajā trimestrī Rastorgujevs saķēra vīrusu, kā rezultātā izlaida pusotru posmu.

"Vīruss stipri mani novājināja ne tikai fiziski, bet arī morāli. Tagad ir labāk, bet sezonas laikā arī bija sāpošs kakls un iesnas, kas bija no laikapstākļu maiņām. Bijām Ziemeļamerikā, bet dažas dienas pēc atlidošanas uz Baltkrieviju bija jāskrien 20 kilometru individuālo distanci Eiropas čempionātā. Tas novājināja organismu. Sacensības neuzlabo imunitāti, tikai pazemina. Jo labāka fiziskā kondīcija, jo vājāka imunitāte. Tomēr beigās izturējām un bija labi," atklāja Rastorgujevs.

Sezonu alūksnietis noslēdza pagājušajā nedēļā, kad Polijā izcīnīja uzvaru Starptautiskās Militārās sporta asociācijas (CISM) reģionālā čempionāta desmit kilometru sprinta sacensībās. CISM reģionālajā čempionātā biatlonā piedalījās tikai Latvijas, Polijas, Slovākijas, Rumānijas un Ukrainas sportisti, tādējādi konkurence bija mazāka nekā citos gados.

"No Pasaules kausa aprites bija aptuveni kādi desmit dalībnieki. Ukrainai, piemēram, bija otrais sastāvs, kas bija diezgan spēcīgs. Protams, konkurence nebija tā kā pērn, tomēr uzvara ir uzvara, arī to vajadzēja paveikt," teica Rastorgujevs.

Iekļūšana Pasaules kausa kopvērtējuma labāko 25 sportistu pulkā nedaudz atvieglo sportista izdevumus, jo tas nozīmē, ka nākamās sezonas pirmajos trīs posmos tiek segtas dzīvošanas izmaksas – fiksēta summa uz diennakti.

Kā aģentūrai LETA atklāja Rastorgujeva menedžeris Normunds Putns, komandai sezonu izdevies aizvadīt plānotā budžeta ietvaros.

"Pateicoties uzticīgiem un ilggadējiem sponsoriem, varējām salikt budžeta plānu visai sezonai. Mums bija ļoti laba situācija. Esam ļoti pateicīgi tiem sponsoriem, kuri bija kopā ar mums visu sezonu, kas finālā izrādījās ļoti veiksmīga. Cerēsim, ka varēsim turpināt strādāt tāda pašā režīmā un apjomā arī nākotnē," stāstīja Putns.

Kā skaidroja menedžeris, kopējo komandas budžetu ir grūti nosaukt, jo atbalsts nav tikai finansiāls, bet arī daudzās citās pozīcijās.

"Nav konkrētas summas, kuru var nosaukt, jo, piemēram, LOV atbalsta ne tikai finansiāli, bet ir ļoti liela palīdzība medicīniskajā ziņā. Piemēram, uz Pasaules kausiem tiek sūtīts fizioterapeits. Pirms sezonas lielāko daļu treniņnometņu izmaksu nosedzām no savas komandas puses, bet sezonas laikā savu pienesumu deva arī Latvijas Biatlona federācija (LBF). Ko mēs uzzīmējām sezonas sākumā, to visas iesaistītās puses korekti izpildīja. Tāpēc nevaram teikt, ka nodokļu izmaiņas vai kas cits kādā veidā ietekmēja mūsu situāciju, vismaz praktiski mēs to neesam izjutuši," skaidroja Putns.

Viņš gan nenosauca, cik liela palīdzība saņemta no LBF, taču tā bijusi tāda kā paredzēja vienošanās.

"Noteikti varu uzteikt, ka ir bijusi laba sadarbība. Bija pirmā sezona, kad izdevās apvienot slēpju servisu ar Latvijas izlasi, nebija katram savs serviss un dalītas organizatoriskās lietas. Bija viens kopīgs serviss, kur strādāja no LBF piesaistīts slēpju servisa speciālists no Latvijas un Andreja personīgais treneris. Viņš ne pirmo gadu atbild par Andreja slēpju servisu, bet šosezon arī par visu komandu. Manuprāt, tas nostrādāja labi, skatīsimies, kā uz priekšu to turpināt," stāstīja Putns.

Šobrīd Rastorgujevs devies nelielā atpūtā, lai uzņemtu spēkus nākamajai sezonai.

"Tagad izvērtēsim aizvadīto sezonu. Aprīlis ir pārejas posms, kad Andrejs atslēpojas un noslēdz aizvadīto sezonu, bet no 1. maija jābūt diezgan lielai skaidrībai par treniņu plānu un komandu. Maijā jāsākas arī pirmajām nometnēm, kas būs jaunās sezonas sākums. Iepriekšējā sezona iesākās augustā, kam bija sekas uz sacensībām sezonas sākumā, kad izkrita gandrīz trīs posmi. Tādu sezonas sākumu mēs negribam vēlreiz atkārtot," teica Putns.

2019./2020. gada Pasaules kausa sezona sāksies decembrī Esterzundā, Zviedrijā. Lielākoties pateicoties Rastorgujeva sniegumam, Latvija Nāciju kausā izcīnīja 22. vietu, kas nākamsezon ļaus pieteikt pa trim sportistiem individuālajā distancē un sprintā.