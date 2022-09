'Ar okupantiem kopā nestrādāsim': Ekmanis un Kotāns atsauc dalību IBSF komitejās

Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) publiskojusi komiteju sastāvus 2022. – 2026.gadam. Latvijas pārstāvji tika ievēlēti sešās komitejās, bet divi komiteju dalībnieki - Zintis Ekmanis un Kristaps Kotāns - savu dalību no Kalendāra komitejas un Parasporta komitejas nekavējoties atsauca, jo komiteju dalībnieku vidū iekļauti agresorvalsts Krievijas pārstāvji.

Latvijas pārstāvji vēstulē IBSF prezidentam Ivo Feriani pauž sašutumu par IBSF Izpildkomitejas lēmumu atļaut Krievijas pārstāvjiem ieņemt vietas IBSF komitejās, ņemot vērā Krievijas spēku neizprovocēto un nepamatoto iebrukumu neatkarīgā valstī – Ukrainā. "Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir reaģējusi uz šo globālo nosodījumu, un ir neizskaidrojami, ka IBSF nerīkojas tāpat," prezidentam Feriani adresētā vēstulē raksta Kristaps Kotāns un vēl pieci no deviņiem Parasporta komitejas pārstāvjiem no Norvēģijas, Kanādas, Lielbritānijas, ASV un Polijas, kuri atsauc savu dalību komitejā, jo tajā iekļauts Sergejs Parhomenko no Krievijas.

"Tie, kuri apgalvo, ka Krievijas valdības rīcību nevajadzētu piesaistīt atsevišķiem olimpisko sporta organizāciju pārstāvjiem, ir pilnīgi naivi. Nav nekādas atšķirības starp starptautisko sportu un Krievijas valdības propagandas mašīnu. Pat Parasporta komitejā norīkotais Krievijas pārstāvis ir pašreizējais Krievijas armijas dalībnieks. Šī situācija mums ir pilnīgi nepieņemama, un mēs kolektīvi un individuāli esam vienojušies izstāties no Parasporta komitejas un nesadarbosimies ar Krievijas pārstāvjiem, kamēr turpināsies Krievijas iebrukums Ukrainā," minēts vēstulē.

Vēstuli IBSF prezidentam Ivo Feriani nosūtījusi arī Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF), uzsverot savu nostāju nestrādāt nevienā no IBSF konsultatīvajām komitejām, kurās ir iesaistīti Krievijas pārstāvji, kamēr turpināsies agresija Ukrainā. "Visa civilizētā pasaule nosoda agresora veiktās zvērības Ukrainā un aktīvi iesaistās cīņā pret šo cilvēcisko vērtību degradāciju. Tāpēc es uzskatu, ka nav iespējams atrasties vienā komitejā ar agresorvalsts Krievijas armijas kapteini. Ar šo es izstājos no dalības IBSF Kalendāra komitejā," vēstulē norāda Zintis Ekmanis. Arī Kalendāra komitejā tika iekļauts Parhomenko no Krievijas.

Savukārt Sporta komitejā arī šajā olimpiskajā ciklā turpinās būt Latvijas komandas treneris Sandis Prūsis. "Mēs esam tāda kā pirmā instance, kas izskata katras valsts federācijas priekšlikumus, pārsvarā par noteikumiem. Pēc tam spriežam, strīdamies, ja vajag, kaut ko palabojam vai uzlabojam, un pēc tam šos priekšlikumus nododam tālāk Izpildkomitejai, kura apstiprina vai noraida tos," sporta komitejas uzdevumus atklāj Prūsis. Viņš gan arī neslēpj, ka iepriekšējos divus gadus pandēmijas ietekmē komitejas tikšanās notika attālināti, kas vairāk atgādināja prezentācijas formātu, bet izpalika diskusijas pie galda un arī aizkulišu diskusijas, kas "arī nav mazsvarīgas", Prūša vārdiem.

Savukārt Materiāla komitejā ievēlēts treneris un BTC bobsleja kamanu autors Jānis Skrastiņš, kuram šī komitejas darbs nav svešs, jo ieņēma to agrāk, kad strādāja ar ASV izlasi. "Darbs materiāla komitejā nedod nekādas īpašas priekšrocības vienai valstij. Maijā iepriekšējā komiteja pieņēma noteikumu izmaiņas, kas liks vāciešiem pārtaisīt savus bobus. Komitejas priekšsēdētājs ir vācietis Kristofs Langens, kurš iepriekšējās sezonas trenēja Šveices sportistus, un arī viņš ir ieinteresēts pieņemt tādus lēmumus, lai vienai valstij nebūtu dominances šajā sporta veidā. Noteikumi jau visām komandām ir vienādi, tikai jābūt vēl precīzākiem punktiem, lai novērstu dažādu veidu noteikumu interpretāciju," atzīst Skrastiņš.

Jāpiebilst, Materiālu komitejā ievēlēts arī Mārtiņš Mihņēvičs, kurš gan pārstāvēs Kanādas intereses, kā arī Mārtiņš Ķirķis, kurš ievēlēts kā IBSF pārstāvis. Trašu komitejā darbosies kādreizējais Latvijas bobsleja pilots un tagadējais sacensību tiesnesis Gatis Gūts. Bet Medicīnas komitejā ievēlēts Filips Bernadskis.

Komitejas tiek ievēlētas uz četriem gadiem, uz vienu olimpisko ciklu. Šajā laikā komiteju uzdevums ir nodrošināt dažādu priekšlikumu izskatīšanu un noteikumu labojumus, lai veicinātu vienlīdzīgu konkurenci visu dalībnieku vidū.