Bobsleja pilots Ķibermanis 30 gadu vecumā paziņo par karjeras beigām

Viens no visu laiku titulētākajiem Latvijas bobsleja pilotiem Oskars Ķibermanis paziņojis par karjeras beigām, vēsta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija.

Kā iemeslu savam lēmumam sportists min traumas sekas – pēc veiktās operācijas nav izdevies atgūties, lai trenētos ar pilnu atdevi. Ķibermanim pēdējais oficiālais starts bija 2022. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā, izcīnot piekto vietu četrinieku sacensībās.

Jau olimpiādē sāpošais celis ietekmēja sportista spējas – pēc pēdējā, ceturtā brauciena Latvijas vadošās četrinieku ekipāžas pilots klibodams izkāpa no bobsleja kamanām. Vēlāk Ķibermanim tika veikta operācija celim, pēc kuras tomēr sāpes nav pametušas.

"Es neteiktu, ka izoperētais celis ir slikts, bet tas noteikti vairs nav tāds, kā bija agrāk. Es to jūtu pie šādām tādām kustībām, bet tā arī nav lielākā problēma. Visvairāk satrauc gūžas, kas lika par sevi manīt jau olimpiskajā sezonā, kad es vairs nevarēju dziļos pietupienus taisīt, jo pēc tam vakarā vairs pats sev zeķes nevarēju uzvilkt," savas sajūtas raksturo Ķibermanis. "Es negribu startēt sacensībās piedalīšanās pēc. Vai nu es daru to uz maksimumu vai nedaru nemaz."

Sportista lēmums neesot bijis viegls. Vēl pavasarī Ķibermanis veica braucienus Siguldas trasē, tiesa, pats nestumjot bobsleja kamanas. Vasarā komandas treniņnometnes notika jau bez Ķibermaņa piedalīšanās, sportistam veicot treniņu programmu pēc individuāla plāna, bet vasaras izskaņā bobslejists nolēmis tālāk nepiedalīties bobsleja sacensībās.

"Vispirms jāsaka paldies visiem līdzjutējiem, atbalstītājiem, visiem, kas juta līdzi gan pie televizora ekrāniem, gan klātienē, visiem tiem, kuri gribēja no manis sagaidīt to augsto rezultātu! Tas arī deva to motivāciju un tas bija galvenais, kas neļāva atslābt. Tāpat paldies ģimenei un tuviniekiem par atbalstu – zinu, ka arī viņiem nebija viegls šis posms vairāk nekā desmit gadu garumā! Varbūt pats galvenais mērķis, kuru biju sev uzstādījis, tā arī neizdevās realizēt, bet es par to vairs neskumstu," atzīst Ķibermanis.

Karjeras laikā Oskars Ķibermanis izcīnīja divas medaļas pasaules čempionātos, 34 reizes kāpa uz goda pjedestāla Pasaules kausa posmos, četras no tām – uz augstākā pakāpiena, piedalījās trīs olimpiskajās spēlēs un divas reizes kļuva par Eiropas čempionu.

Ķibermanis kopā ar savu pamatstūmēju Matīsu Mikni regulāri laboja starta rekordus vairākās trasēs, pierādot, ka ir vieni no spēcīgākajiem vīriem šajā sporta veidā. Federācija uzsver, ka pilota lieliskie sasniegumi lika jauniešiem nākt uz stūmēju testiem un kļūt par profesionāliem bobslejistiem, kuri šobrīd jau ieņem vietas vadošajās komandās. Lai arī Ķibermaņa pēdējais starts bija olimpiskajās spēlēs Pekinā, noslēdzošais Pasaules kausa posms viņa karjerā bija latvieša iemīļotajā Sanktmoricas trasē Šveicē, kur četriniekos izdevās izcīnīt pārliecinošu uzvaru, turklāt iegūstot arī Eiropas čempiona titulu. "Lai Oskara Ķibermaņa karjera kalpo kā paraugs jaunajiem sportistiem, kuri vēl tikai sapņo kādu dienu nokļūt uz pasaules sporta arēnas lielākās skatuves. Paldies, Oskar!"