Brāļiem Dukuriem dubultvadība pēc pirmā brauciena Siguldā. Teksta tiešraide

Latvijas skeletonisti Martins un Tomass Dukuri piektdien, 20. novembrī, Siguldā sāk dalību 2020./ 2021. gada Pasaules kausa sezonā. Pēc pirmā brauciena trases saimnieki ieņem pirmo un otro pozīciju.

Martins Dukurs pēc pirmā brauciena ieņēmis pārliecinošu vadību, pa -0,45 sekundēm apsteidzot brāli Tomasu.

Trešo pozīciju ieņem pasaules čempions Fēlikss Kaizingers (+0,47 sekundes) no Vācijas, bet mazāk nekā desmitdaļu atpaliek Aleksandrs Tretjakovs, Kregs Tompsons, Mets Vestons un Ņikita Tregubovs.

Dukuri pēc brauciena sarunā ar Latvijas Televīziju gan neslēpa vilšanos par savu sniegumu. Tomass Dukurs uzsvēra, ka pieļāvis kļūdas, kuras nebūtu jāveic mājas trasē, bet Martins Dukurs atzina, ka brauciens sanācis saraustīts. Martins nevainoja tehniku, bet pieminēja, ka, iespējams, vēl nav pieradis pie jaunajām kamanām, ar kurām viņš eksperimentē šīs sezonas ievadā.

Otrais brauciens gaidāms pulksten 16.30.

Pasaules kausa posms skeletonā, Siguldas trase

Auers finišē gan aiz Heraškeviča, gan Romanova. Austrietim tāds pats laiks kā pirmajā braucienā. Viņš tādējādi ir viens no retajiem, kuram nesanāk uzlabot brauciena laiku. Ledus līdz šim bijis ātrāks.

Vladislavs Heraškevičs notur vismaz 13. pozīciju. Jābrauc vēl Aueram, Gaspari un tad jau sekos izteikts labāko desmitnieks.

Romanovs notur pārsvaru pār Audersetu, turklāt pārliecinoši (-1,21 sekundi) apdzen citu šveicieti Samuelu Kaizeru, kurš gandrīz novēlās no kamanām

Amedeo Baņiss nesaglabā pārsvaru pār šveicieti, tā kā Audersets pakāpjas pa vienu pozīciju. 15. vietā esošajam Daniilam Romanovam jānotur -0,21 pārsvars pār Šveices sportistu.

Šveices sportists Ronalds Audersets saglabā vadību par Pačioanu.

Sākušies otrie braucieni! Pirmais trasē dodas rumānis Pačioanu.

Temperatūra gaisā nokritusi līdz +1 grādam pēc Celsija, bet ledus -3 grādus auksts.

Siguldā īsi pirms otrā brauciena smags lietus. Tas var ietekmēt rezultātus.

Vietu sadalījums pēc pirmā brauciena (Latvijas Televīzija):

Brāļi Dukuri pēc pirmā brauciena ieņem pirmo un otro pozīciju. Otrais brauciens gaidāms pulksten 16.30.

Starp beigās startējušajiem pilotiem jāizceļ Mets Vestons, kurš gluži kā tautietis Kregs Tompsons, nobraucis 50,73 sekundēs. Abi dala piekto pozīciju.

Martins Dukurs sarunā LTV: "Godīgi sakot, brauciens nebija labs. Par to man mazliet ir sarūgtinājums. Šobrīd neskatos pret citiem atrāvienu, bet savs sniegums interesē vairāk. Varbūt kaut kur tehniku nejūtu līdz galam, vajag iebraukties. Saraustīts sanāca brauciens""Neko nemainīju, pagājušajā nedēļā nobraucām kontroltreniņu. Tīri uz manām kļūdām, uz ekipējumu neko nenoveļu. Tā ir vairāk sacensība ar sevi, braukšana jāsakārto. Starts bija "OK". Pat domāju, ka nebūs tik labs. No pirmās virāžas līdz lejai salasīju mazās kļūdiņas, kas daudz maksā."

Tomass Dukurs intervijā LTV: "Ja godīgi brauciens mājas trasē ne pārāk sanāca. Centīšos otrajā izlabot kļūdas un uzlabot laiku. Tieši pirmās divas un pēdējās divas virāžas nesanāca. Mājas trasē kļūdas nevajadzētu pieļaut." Treniņi bija pavisam citādi nekā šodien. Pat no rīta bija diezgan cerīgs laiks. Sākām sildīties, un sāka snigt, līt. Starp braucieniem būs jāpakoriģē ekipējums. Slieces jau vakar sapulējuši bijām, vairāk tās nemainījām. Protams, skatījāmies laika prognozes, bet varbūt nav gluži kā plānojām. Kā ir, tā jācīnās."

Markuss Vaiets veic pieklājīgas kvalitātes braucienu, bet attīta pagalam lēnu ātrumu. Britam vien astotā pozīcija (50,90 sekundes).

Aleksandram Tretjakovam ceturtais labākais starts (4,57 sekundes). Tam gan uzreiz seko pāris kļūdiņas. Krievijas sportists brauc azartiski, bet daudz viņam sanāk koriģēt braukšanas virzienu. Tretjakovs tāpat finišē pēc 50,72 sekundēm, pa +0,06 sekundēm atpaliekot no Tomasa, bet +0,04 sekundes līdz Kaizingeram. Ceturtā vieta.

Tregubovs startā Martinam piekāpjas pa +0,12 sekundēm. Krievijas sportists attīsta gan lielu ātrumu (116,2 km/h), gan precīzi brauc, bet beigās nenotur Tomasa tempu. Krievijas pārstāvim rezultāts 50,76 sekundes un piektā vieta. Tomasam Dukuram otrajā braucienā būs aiz sevis jānotur vairāki cieši sekotāji.

Vācijas sportistam Aleksandram Gasneram pāris uzkrītošas kļūdas starta ievadā, bet vispārīgi viņš veic relatīvi tīru braucienu. Gasners attīsta arī Martina cienīgu ātrumu, bet finišā atpaliek no Dukura pa +0,66 sekundēm.Nākamie startēs Tregubovs un Tretjakovs.

21 gadu vecais ukrainis Vladislavs Heraškevičs uzrāda vien astoto ātrāko startu (4,81 sekundes). Kļūdas censonim arī dikti daudz. Viņš finišē vien septītais deviņu skeletonistu konkurencē.

Martinam starts ievērojami labāks nekā brālim (4,56 sekundes). Daudzkārtējais Pasaules kausa uzvarētājs uzreiz attīsta lielu pārsvaru, brauc ātri un precīzi. Trases saimnieks pierāda absolūtu pārākumu, finišējot pēc 50,21 sekundēm! Viņš pa -0,45 sekundēm pārspēj Tomasu, kurš atkāpjas uz otro pozīciju. Interesanti, ka Martins šodien startē ar jaunām kamanām, bet Tomass turpinājis braukt ar vecām.

Kregs Tompsons uzrāda labāko startu (4,53 sekundes) un gūst pārliecinošu pārsvaru pār Dukuru. Britam kļūdas gan pamazām sāk krāties, bet finišā viņš jau ir trešais (+0,07 sekundes).Nākamais startē Martins Dukurs!

Tomass Dukurs startā uzrāda trešo labāko laiku (4,69 sekundes), bet uzreiz redzams, ka daudz precīzāk izbrauc trases augšdaļu. Precīzā braukšana ļauj arī attīstīt lielāku ātrumu nekā Kaizingeram. Īsi pirms beigām Tomasam nākas veikt mazu korekciju, bet tas netraucē pa -0,02 sekundēm apsteigt konkurentu. Tomass šobrīd pirmais!

Teju starta rekordu uzstāda Fēlikss Kaizingers (4,53 sekundes). Trases gaitā Vācijas sportistam gan sarūk pārsvars, nebraucot pārāk precīzi. Kaizingers gan finišē pirmais (50,68 sekundes).Tagad kārta Tomasam Dukuram!

Pasaules čempions Kristofers Grothers ne pārāk veiksmīgi izbrauc pirmās virāžas. Pārsvaru vācietim gan sanāk gūt (-0,20), bet brauciens vērtējams kā ne pārāk izdevies.

Šveices pārstāvis Samuels Kaizers pa 0,75 sekundēm atpaliek no Gaspari. Tagad kārta galvenajiem pretendentiem uz uzvaru.

Sacensības sākušās! Trasē pirmie dodas zemāka līmeņa braucēji. Rumānijas sportists Mihaijs Pačioanu trasi veic 52,17 sekundēs. Viņu ievērojami apsteidz (51,13 sekundes) itālis Matia Gaspari.

Siguldā temperatūra ir +2,2 grādi pēc Celsija, bet ledus temperatūra – -2,0 grādi.

Treneris Mihails Arhipovs sarunā ar LTV pirms sacensībām uzsver, ka mērķis, kā vienmēr, šosezon ir izcīnīt uzvaru Pasaules kausā. Šodien no galvenajiem konkurentiem nestartē vien Sunbins Juns.

Pagājušajā sezonā Martins Dukurs jau devīto reizi triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā, bet Tomass Dukurs ieņēma sesto pozīciju. Pasaules čempionātā abi latvieši gan palika bez medaļām (Martins bija ceturtais, bet Tomass ieņēma septīto vietu).

Skeletona sezona kungu konkurencē tiek uzsākta Siguldā! Tomass Dukurs startēs sestais, Martins Dukurs trasē dosies astotais. Sacensību starts pulksten 15.