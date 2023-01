Cipuļa četrinieku ekipāžai septītā vieta Eiropas čempionātā

Latvijas pilotu Emīla Cipuļa un Jēkaba Kalendas vadītās četrinieku ekipāžas svētdien Altenbergas trasē Vācijā ieņēma attiecīgi septīto un 12.vietu Pasaules kausa bobslejā sestajā posmā, kas vienlaikus bija Eiropas čempionāts.

Cipulis startēja ar stūmējiem Dāvi Spriņģi, Matīsu Mikni un Kristu Lindenblatu, bet Kalendas vadītās kamanas iestūma Arnis Bebrišs, Lauris Kaufmanis un Mareks Lazdāns.

Par Eiropas čempioniem kļuva Lielbritānijas pilots Breds Hols ar stūmējiem, kuri bija ātrākie abos braucienos. Deviņas sekundes simtdaļas summā zaudēja titulētais vācietis Frančesko Frīdrihs, bet 0,22 sekundes atpalika šveicietis Mihaels Fogts.

Cipulim braucienos bija piektā un septītā vieta, Holam summā zaudējot 0,86 sekundes. Kalenda abos braucienos bija 12., no čempiona atpaliekot 1,80 sekundes.

Pirmajā braucienā ātrākā bija Hola ekipāža, kas trasi veica 54,56 sekundēs. Nieka divas sekundes simtdaļas atpalika titulētais Frīdrihs, bet vēl astoņas simtdaļas zaudēja Fogts.

Cipuļa kvartets uzstūma visātrāko startu (5,12 sekundes), bet finišā Holam zaudēja 0,26 sekundes un ieņēma piekto vietu divas sekundes simtdaļas priekšā tuvākajiem diviem sekotājiem. Kalenda ar partneriem startā bija sestie, bet finišā - 12., līderim zaudējot 0,93 sekundes.

Otrajā braucienā Cipulis ar stūmējiem par sekundes simtdaļu uzlaboja savu starta ieskrējienu un bija otrie ātrākie šajā elementā. Kalendam ar kolēģiem šoreiz startā bija devītais ātrākais laiks.

Otrajā braucienā pirmais trijnieks bija nemainīgs, Holam vēl vairāk palielinot pārsvaru pār Frīdrihu un Frīdriham vēl vairāk attālinoties no Fogta.

Sacensībās startēja 16 divnieku ekipāžas, no kurām tikai Kanādas četrinieks, kas bija tieši aiz Kalendas, nestartēja Eiropas meistarsacīkšu ieskaitē.

Pasaules kausa kopvērtējumā pa 1287 punktiem ir Holam un Frīdriham, bet trešo vietu ar 1170 punktiem ieņem vācietis Johanness Lohners. Cipulis un Kalenda, startējot trīs no sešiem posmiem, ir līdzās 13. un 14.vietā ar attiecīgi 456 un 408 punktiem.

Pagājušajā nedēļā Altenbergā tika aizvadīts Pasaules kausa piektais posms, kurā Cipulis ieņēma sesto vietu, bet Kalenda - devīto. Kalendam šie Altenbergā ir pirmie Pasaules kausa posmi karjerā, iepriekš šeit startējot tikai Eiropas kausā.

Sestdien divnieku sacensībās Latvijas divnieks Cipulis/Miknis ieņēma septīto vietu Eiropas čempionāta vērtējumā, bet Kalenda un Ivo Dans Kleinbergs ierindojās 15.vietā, par čempioni kļūstot Vācijas ekipāžai ar pilotu Lohneru.

Sezonas pirmajā daļā līdz gadu mijai Latvijas sportisti startēja Eiropas kausa sacensībās, uz Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā nedodoties. Latvijas labākais bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, ārstējot ceļa savainojumu, varētu izlaist visu sezonu.

No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu, kur no 12. līdz 19.februrārim notiks pēdējais posms, bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.