Cipuļa ekipāža Pasaules kausu bobslejā divnieku sacensībās uzsāk ar septīto vietu; Kalendam 14. vieta

Latvijas pilota Emīla Cipuļa pilotētā ekipāža sestdien Vinterbergas trasē Vācijā Pasaules kausa posmā bobslejā divnieku sacensībās ieņēma septīto vietu, bet Jēkaba Kalendas pilotētais divnieks finišēja 14. vietā.

Cipulis ar stūmēju Matīsu Mikni pirmajā braucienā ierindojās astotajā vietā, labākā rezultāta autoram Johannesam Lohneram zaudējot 0,56 sekundes.

Arī otrajā braucienā viņi sasniedza astoto labāko laiku, pakāpjoties par vietu augstāk.

Uzvarēja Lohners ar stūmēju Georgu Fleišhaueru, uzvarot abos braucienos un trasi veicot minūtes un 51,17 sekunžu laikā.

Viņi par 0,14 sekundēm apsteidza šveiciešu ekipāžu ar pilotu Mihaelu Fogtu un par 0,27 sekundēm britu pilota Breda Hola vadīto divnieku.

Tikai sestais finišēja Frančesko Frīdrihs ar stūmēju Torstenu Margisu, braucienos uzrādot piekto un sesto ātrāko laiku.

Kalenda ar stūmēju Ivo Danu Kleinbergu 18 ekipāžu vidū ierindojās dalītā 14.vietā, uzvarētājiem zaudējot 1,76 sekundes.

Starta metros pirmajā braucienā latvieši sasniedza ceturto labāko laiku, otrajā - sesto laiku, abos braucienos apsteidzot otru Latvijas ekipāžu. Finišā divniekam attiecīgi 14. un 12.rezultāts.

Latviešiem nestartējot Pasaules kausa sacensībās Ziemeļamerikā, Pasaules kausa kopvērtējuma vadībā divniekos ar 842 un 836 punktiem ir attiecīgi vācieši Frančesko Frīdrihs un Johanness Lohners, kuri kopā uzvarējuši visos četros posmos. Trešais ar 804 punktiem ir brits Breds Hols.

Cipulis ar 168 punktiem ieņem 13.vietu, bet Kalenda ar 112 punktiem - 21.vietu 24 ekipāžu konkurencē.

Sezonas pirmajā daļā līdz gadu mijai Latvijas sportisti startēja Eiropas kausa sacensībās, uz Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā nedodoties.

Pēdējā posmā Insbrukas trasē Austrijā Cipuļa ekipāža izcīnīja trešo vietu divniekos, kā arī otro un pirmo - četriniekos.

Tikai 20 gadus vecais Kalenda Austrijā divniekos bija desmitais, bet četriniekos - sestais un trešais, pirmo reizi savā līdzšinējā bobslejista karjerā kāpjot uz goda pjedestāla.

Jau ziņots, ka pēdējo sezonu Latvijas labākais bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, ārstējot ceļa savainojumu, var izlaist visu sezonu.

Svētdien tiks aizvadītas četrinieku sacensības.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā - dāmām un kungiem, bobslejā - vīriešiem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Nākamie divi posmi plānoti Vācijas trasē Altenbergā - no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.

Sezonas noslēgums plānots no 12. līdz 19.februārim Siguldā.