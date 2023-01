Cipulim septītā un Kalendam 15. vieta Eiropas bobsleja čempionātā divniekiem

Latvijas divnieks Emīls Cipulis/Matīss Miknis sestdien Altenbergas trasē Vācijā Pasaules kausa sezonas sestajā posmā ieņēma septīto vietu Eiropas čempionāta vērtējumā, bet Jēkabs Kalenda un Ivo Dans Kleinbergs ierindojās 15.vietā, par čempioni kļūstot Vācijas ekipāžai ar pilotu Johannesu Lohneru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā braucienā uzvarēja šveicieša Mihaela Fogta un Zandro Mihela ekipāža, kas braucienu veica 55,50 sekundēs.

Otro vietu, atpaliekot 0,03 sekundes, ieņēma Frančesko Frīdriha un Aleksandra Šillera divnieks, bet trešo - vēl viena vācu ekipāža ar pilotu Johannesu Lohneru un stūmēju Ereku Brukertu, akas atpalika 0,1 sekundi.

Sestajā vietā ierindojās Emīls Cipulis ar Matīsu Mikni (+0,60), bet 17.vietā - Jēkabs Kalenda un Ivo Dans Kleinbergs (+1,18).

Otrajā braucienā labāko laiku sasniedza Lohners, divu braucienu summā par 0,05 sekundēm apsteidzot Fogtu.

Trešais 0,38 sekundes aiz tautieša finišēja Frīdrihs, kuram braucienā ceturtais labākais laiks.

Ceturto vietu ieņēma brita Breda Hola vadītais divnieks (+0,44), piekto - vēl viena vācu ekipāža ar pilotu Kristofu Hāferu, bet sesto, apsteidzot Cipuļa divnieku, - šveicieša Timo Rohera vadītais divnieks.

Cipulis otrajā braucienā sasniedza vien 12. labāko laiku un atkāpās uz septīto pozīciju, uzvarētājiem zaudējot 1,34 sekundes.

Kalenda ar Kleinbergu sasniedza 13. labāko rezultātu braucienā un ieņēma 15.vietu Eiropas čempionāta un 16.vietu Pasaules kausa vērtējumā, uzvarētājiem piekāpjoties 2,04 sekundes).

Startēja 19 ekipāžas.

Pirmajā braucienā Cipuļa un Mikņa ekipāža startēja ar devīto numuru, bet Kalendam un Kleinbergam bija 18.numurs.

Pagājušajā nedēļā Altenbergā tika aizvadīts piektais posms, kurā Cipulis ar stūmēju Mikni ieņēma sesto vietu, bet Kalenda ar stūmēju Kleinbergu jau pirmajā braucienā piedzīvoja kritienu finišējot, taču neturpinot sacensības otrajā braucienā. Kalendam Altenbergā šie ir pirmie Pasaules kausa posmi karjerā, iepriekš šeit startējot tikai Eiropas kausā.

Sezonas pirmajā daļā līdz gadu mijai Latvijas sportisti startēja Eiropas kausa sacensībās, uz Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā nedodoties. Latvijas labākais bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, ārstējot ceļa savainojumu, varētu izlaist visu sezonu.

No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu, kur no 12. līdz 19.februrārim notiks pēdējais posms, bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.