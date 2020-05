Cipulis: Sigulda varētu būt visnemīļākā trase

Latvijas bobsleja pilots Emīls Cipulis pēc pirmās sezonas bobslejā izceļ Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" sarežģītību, taču ir pilns apņēmības turpināt savas gaitas šajā sporta veidā un jau sācis gatavoties jaunajai sezonai, sportists stāsta svētdien publicētajā intervijā Latvijas Radio.

Emīls Cipulis uz bobsleju atnāca no solo klašu motokrosa. Doma par pieteikšanos gadskārtējiem bobslejistu testiem sportistā brieda jau vairākus gadus, taču līdz pagājušajam gadam nekādi neizdevās tikt uz pārbaudēm.

24 gadus vecais bobslejists uz atlasi gāja ar domu, ka varētu būt stūmējs. Tikai pēc vasaras treniņnometnes izturēšanas oktobrī treniņu laikā Siguldā Latvijas valstsvienības galvenais treneris Sandis Prūsis Cipuli pasauca pie sevis un vienkārši uzjautāja: "Rīt brauksi pa trasi pie stūres?" Sportists piekrita un nākamajā dienā kāpa monobobā.

"Pirmajā dienā braucu tikai no junioru starta, kas ir vēl zemāk nekā dāmu starts, sanāk laikam astotā virāža," stāsta bobslejists Latvijas Radio korespondentam. "Nākamajā dienā jau no dāmu starta braucu un no augšas pirmo reizi ar monobobu nobraucu ceturtajā vai piektajā treniņu dienā."

Sarežģītajā trasē neiztika arī bez kritieniem, un pagaidām Siguldas trase par iemīļotu bobsleja pilotam nav kļuvusi. Viņš stāsta, ka no augšas ar monobobu daudz nav braukts: "Tie bija varbūt kādi trīs treniņi - astoņi - deviņi braucieni. Pēc tam ar divnieku pirmās divas dienas arī braucu no dāmu starta un tikai tad gājām uz augšu."

Kādi 10 kritieni trasē jau ir sakrāti, un "Sigulda varētu būt visnemīļākā trase no tām, kurās braukts". Tiesa, viegli negāja arī Altenbergas trasē Vācijā.

LSPA zinības motokrosa trenera specialitātē apgūstošais sportists atzinīgi izsakās par sezonas laikā saņemtajiem trenera Jāņa Skrastiņa un olimpiskā čempiona pilota Oskara Melbārža padomiem. Studijas un iepriekšējā pieredze motokrosā viņam palīdz arī treniņos.

Par spīti tam, ka Siguldas trase ir sarežģīta, tieši šeit janvāra vidū atkārtotajā Eiropas kausa posmā Cipulis kopā ar stūmēju Reini Nunguru sasniedza savu tobrīd augstāko sasniegumu - 11.vietu. Uzvarēja Melbārdis ar Intaru Dambi.

Vēl labāk veicās Īglsas trasē Austrijā janvāra beigās, kur Cipulis kopā ar stūmēju Arni Bebrišu Eiropas kausa vērtējumā ieņēma astoto, bet Eiropas junioru čempionātā - ceturto vietu, tikai par piecām sekundes simtdaļām atpaliekot no vēlākā pasaules junioru čempiona vācieša Riharda Elsnera pilotētā boba.

Tieši Īglsas trase jaunajam Latvijas pilotam patīk visvairāk, "jo tur var kaut kā braukt un baudīt" par spīti ledus kvalitātei, kas tur "bija slikta, īpaši treniņos".

"Nobraucot divus braucienus, sāpēja mugura no tā, cik nelīdzens bija ledus," atceras sportists. Taču no braukšanas viedokļa tur var braukt un izbaudīt trasi. Viss tā maigi notiek, nav asas un straujas stūrēšanas, tāda sajūtu trase. Tāpēc Īglsā patika vislabāk."

Sezona Latvijas izlases jaunpienācējam beidzās 8.februārī, kad pasaules junioru čempionātā Vācijas trasē Vinterbergā divniekos kopā ar Bebrišu tika ieņemta dalīta 14.vieta 1,26 sekundes aiz uzvarētāja Elsnera.