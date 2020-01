Eiropas kausa posms Siguldā būs kā ģenerālmēģinājums PK noslēdzošajām sacensībām

18.un 19. Janvārī Siguldas trasē notiks sezonas kārtējais Eiropas kausa izcīņas posms bobslejā un skeletonā, kas būs kā labs ģenerālmēģinājums pirms pasaules kausa sezonas pēdējā posma, tāpat Eiropas čempionāta, kas Siguldā būs februāra vidū.

Ņemot vērā gaidāmo Eiropas čempionātu, Siguldā arī Eiropas kausa izcīņā būs visai spēcīgs dalībnieku sastāvs, jo sportisti gribēs gūt papildus pieredzi šajā trasē, prognozē Latvijas Bobsleja un skeletona federācija. Sacensības Eiropas kausa izcīņā notiks sestdien un svētdien, 18.un 19.janvārī, kad Insbrukā risināsies arī Pasaules kausa kārtējais posms, bet pirms tam visu nedēļu Siguldā būs oficiālie treniņbraucieni trasē.

Siguldas trase ir gana specifiska, tāpēc papildus mači un treniņbraucieni var daudziem nākt par labu. Latvijas bobsleja izlase pirmajos Eiropas kausa izcīņas posmos šosezon startēja pat ar četriem pilotiem, turklāt pēc gada pārtraukuma trasē atgriezās arī mūsu olimpiskais čempions Oskars Melbārdis. Eiropas kausa izcīņā janvārī noteikti startēs mūsu jaunās ekipāžas un nav izslēgta arī Oskara Melbārža līdzdalība, treneri pēc Jaunā gada pasaules kausa komandā aiz Oskara Ķibermaņa tomēr iekļāva jauno Ralfu Bērziņu, ļaujot Melbārdim vēl atgūt formu pēc sezonas izlaišanas.

Skeletonā tāpat Latvija būs pārstāvēta ar mūsu jaunajiem sportistiem, kas jau gana sekmīgi aizvadījuši vairākas sacensības Eiropā, mūsējie jau tikuši pie uzvaras un arī vairākām citām godalgotajām vietām. Savā trasē noteikti mūsu sportisti būs vēl konkurētspējīgāki ar pašiem labākajiem atlētiem. Pēc Siguldas Eiropas kausa izcīņā vēl notiks divi posmi – Altenbergas un Īglsas trasēs.

Sestdien 18.janvārī no rīta 10.00 sāksies Eiropas kausa izcīņas sestais posms skeletonā, sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm. No pulksten 14.00 notiks sezonas sestā posma sacensības bobslejā divniekiem. Svētdien no 14.00 vēl vieni mači bobslejā un tas jau būs sezonas septītais posms.

Skatītājiem ieeja uz sacensībām būs bez maksas.