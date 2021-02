Ķibermanim cīņa par PČ bronzu; Melbārdim - par sešinieku. Teksta tiešraide

Vācijā, Altenbergas trasē, ar bobsleja četrinieku pēdējiem diviem braucieniem noslēdzas pasaules čempionāts bobslejā un skeletonā, kurā Latvija pagaidām ir bez godalgām.

Četrinieku sacensību pēdējos divos braucienos Oskara Ķibermaņa vadītais kvartets centīsies aizsniegties līdz bronzas medaļai, bet Oskara Melbārža četrinieks cīnās par vietas saglabāšanu labāko sešiniekā.

Pasaules čempionāts bobslejā, četrinieki. 3. un 4. braucieni

Pēdējais brauciens sāksies pulksten 17:30!

Korejietis Suks apsteidz summā de Bruinu, pakāpjas uz 17. vietu. Pēdējais ir šveicietis Folladors, kurš ir vājākais no visiem un kā pirmais sāks pēdējo braucienu.

Sacensības turpinājās pēc vairāku minūšu pauzes. Dvoržāks pārliecinoši vājākais no visiem startējušajiem. Pēc tam de Bruins nespēj izmantot Dvoržāka kļūdu, veic arī sliktu braucienu un paliek 17. vietā.Vēl divas ekipāžas šajā braucienā.

Arī Dīnam labs brauciens (desmitais laiks), kas ļauj summā apsteigt Baumgartneru. Pēc Andrijanovs, kurš vakar otrajā braucienā bija septītais, šoreiz neveic tik labu braucienu un pagaidām ir pēdējais, lai gan pietuvojas Baumgartneram.Andrijanovs jau pēc finiša piedzīvo kritienu, tomēr viņa bobu paspēj noķert tehniskie darbinieki, lai bobs nesāktu slīdēt atpakaļ trasē.

Baumgartners braucienā vājākais no startējušajiem un paliek 12. vietā. Pēc tam ļoti labu braucienu veic Stuļnevs, kurš braucienā uzrāda 11. labāko laiku un pakāpjas uz 12. vietu summā, apsteidzot Baumgartneru un pietuvojoties Fogtam, kuram zaudē vien 0,01 sekundi.

Kanādietis Springs ātrāks par Fogtu un summā pakāpjas uz desmito vietu (+2,49 sekundes). Kanādietis trīs braucienu summā Fogtu apsteidz par 0,20 sekundēm.

Šveicietis Fogts braucienā ir desmitais starp desmit braukušajām ekipāžām. Līdz devītajai vietai šveicietim 0,42 sekundes, lai gan pirms brauciena no Gaitjukeviča atpalika par 0,03 sekundēm.

Gaitjukevičs braucienā uzrāda to pašu laiku, ko Vons, un pirms pēdējā brauciena Krievijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistuš no korejiešiem šķir tikai 0,01 sekunde.

Korejietis Vons no Melbārža atpalika 0,18 sekundes. Braucienā korejieši lēnāki par Melbārdi un paliek pagaidām astotie (+2,26 sekundes).

Vācietis Hāfers no Melbārža atpalika tikai 0,05 sekundes. Relatīvi labs brauciens, lai gan mazas kļūdas. Finišā apsteidz Melbārdi par 0,02 sekundēm, tādējādi Melbārdis jau septītais.

Melbārdim maz cerību pakāpties augstāk, jo Kripss priekšā bija 0,33 sekundes. Starts ir vājāks par Kripsu, bet labāks nekā vakar. Braucienā vairākās vietās sānslīde, finišā vājākais no sešiem braucienā un vēl vairāk attālinās no piektās vietas. Summā līderim zaudē 2,01 sekundi, bet Kripsam - 0,51 sekundi.

Kripss zaudēja Ķibermanim 0,03 sekundes. Starts vājāks par Ķibermani. Lejasdaļā vairākas kļūdas un zaudē līderim 1,50 sekundes. Ķibermanim zaudēja braucienā un summā no "mazā Oskara" atpaliek 0,09 sekundes.Tagad "lielais Oskars" jeb Melbārdis

Ķibermanis - no trešās vietas pirms starta šķīra 0,11 sekundes. Labs starts, bet starpība krietni pieaug. Lejasdaļā vairākas kļūdas un finišā zaudē līderim 1,41 sekundi. No bronzas ķibermani šķir jau 0,24 sekundes, tādējādi braucienā Lohneram zaudētas 0,13 sekundes.

Lohners no otrās vietas zaudēja 0,33 sekundes (no līdera 0,71 sekunde). Kļūdains brauciens un finišā zaudē līderim 1,17 sekundes. No otrās vietas Lohneru šķir jau 0,55 sekundes.Tagad Ķibermanis

Austrietis Maiers arī kļūdās startā. Pirms starta zaudēja līderim 0,38 sekundes. Maiers gan veic relatīvi labu braucienu un finišā braucienā zaudē 0,24 sekundes. Summā starpība jau 0,62 sekundes.

Fridrihs atkal pieļauj kļūdu startā. Pēc tam brauciens ļoti labs un krietni uzlabo vakardienas savu labāko laiku (53,22 sekundes; vakardien 53,78 un 54,26 sekundes).Diez vai citiem izdosies iesaistīties turpmākajā cīņā par zeltu. Pārāk labs šobrīd ir Fridrihs.

Sacensības sākušās

Otrajā dienā "uz strīpas" palikuši tikai 19 četrinieki. Kritieni un savainojumi paretinājušas dalībnieku rindas. Pirmajā braucienā startēja 24 ekipāžas, otrajā - 23.

Lai gan Ķibermanis startēja tikai ar 23 numuru, ar diviem labiem braucieniem viņa kvartetam izdevies saglabāt iespēju pacīnīties vismaz par bronzu. Sudrabs un zelts gan ir stipri tālāk...https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanis-pec-pasaules-cempionata-pirmas-dienas-iesaistas-cina-par-medalam.d?id=52932695

Trešajā braucienā sportisti startē secībā pēc pirmajā dienā ieņemtajām vietām. Tādējādi Ķibermanis brauks kā ceturtais, bet Melbārdis - kā sestais.

Jau pēc dažām minūtēm Altenbergā sāksies pasaules čempionāta bobslejā un skeletonā noslēdzošie braucieni. Vīru bobu četriniekiem pēdējie divi braucieni. Vai Oskars Ķibermanis spēs aizsniegties līdz medaļai? Vai Oskars Melbārdis noturēsies labāko sešiniekā?