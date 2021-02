Ķibermanis/ Miknis ceturtie PČ pēc pirmā brauciena

Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar Matīsu Mikni sestdien Altenbergā pēc pirmā brauciena pasaules čempionātā ierindojas ceturtajā vietā, bet līdz bronzas medaļai viņiem pietrūkst 0,05 sekundes.

Pirmajā braucienā labāko laiku uzrādīja vācietis Frančesko Frīdrihs, kurš par 0,52 sekundēm apsteidza šveicieti Mihaelu Fogtu. Trešajā vietā ar 0,54 sekunžu atpalicību finišēja vācietis Johanness Lohners.

Ķibermaņa divnieks uzvarētājam zaudēja 0,59 sekundes un ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet turpinājumā būs iespējas uzlabot rezultātu, jo trasē tika pieļautas daudz kļūdas. Startā viņi sasniedza otro ātrāko laiku.

Pieredzējušais Oskars Melbārdis pirmajā braucienā startā uzrādīja ceturto rezultātu, bet finišu sasniedza trīs pozīcijas zemāk, lai arī aizvadīja labu braucienu. Viņš līderim zaudēja 0,69 sekundes.

Tikmēr Emīla Cipuļa pilotētais divnieks startā sasniedza 15.ātrāko laiku, bet finišēja 23.vietā un uzvarētājiem piekāpās 1,46 sekundes.

Otrais brauciens paredzēts plkst.12.30. Svētdien trešais brauciens būs plkst.15.30, bet cīņa par medaļām noslēgsies ar braucienu, kas sāksies plkst.17.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēs no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē dosies pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.

Ķibermanis un Matīss Miknis startēja ar septīto numuru, Melbārdim un Kristam Lindenblatam bija desmitais numurs, bet Cipulis ar Arni Bebrišu trasē devās ar 23.numuru no 25 ekipāžu skaitā.

Melbārdis pasaules čempionātos divniekos startējis astoņas reizes, 2015.gadā kopā ar Daumantu Dreiškenu izcīnot sudrabu. Ķibermanim bagāžā ir seši čempionāti un trešā vieta 2020.gadā tajā pašā Altenbergas trasē, bet Cipulis šogad šajās sacensībās debitēs.

Pagājušajā sezonā pasaules meistarsacīkstes arī notika Altenbergas trasē, uzvarot mājiniekam Frančesko Frīdriham, otro vietu ieņemot viņa tautietim Johannesam Lohneram, trešo - Ķibermanim ar Mikni. 12.vietā finišēja Melbārdis ar Intaru Dambi, 17.vietā 25 ekipāžu konkurencē ierindojās Ralfa Bērziņa un Dāvja Spriņģa divnieks.

Ieskaitot startus PSRS izlases sastāvā, Ķibermaņa bronza latviešiem ir vienīgā divniekos izcīnīta medaļa pasaules čempionātos Altenbergā.

Altenbergas trasē šosezon neviens no šiem trim Latvijas pilotiem nav startējis.

Pasaules kausa sezonā no desmit sacensībām Ķibermanis uz goda pjedestāla kāpis sešreiz, otro vietu izcīnot trešajā Siguldas posmā, kā arī trijos pēdējos posmos Īglsas trasē Austrijā. Bronza viņa pilotētā divnieka kontā divos pirmajos posmos Austrijā.

Ķibermanis un pārējā Latvijas izlase Covid-19 uzliesmojuma komandā dēļ nestartēja šī gada sākumā Vinterbergā Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Pēc tam Ķibermanis ārstēja muskuļa savainojumu, bet pēdējās sacensībās Austrijā jau varēja darboties ar pilnu spēku.

Pasaules kausa kopvērtējumā, kurā šosezon bija 12 posmi, ar 2685 punktiem uzvarēja Frīdrihs, 2453 punktus iekrāja viņa tautietis Johanness Lohners, kamēr trešo vietu ar 1880 punktiem izrāva čehs Dominiks Dvoržāks. Ķibermanis ar 1848 punktiem ierindojās ceturtajā vietā.

Ar 1440 punktiem deviņos posmos septītajā vietā ierindojās Melbārdis, kamēr Cipulis ar 216 punktiem divos startos ieņēma 27.vietu 33 divnieku konkurencē.

Vāciju sacensībās pārstāv četras ekipāžas, ieskaitot pasaules junioru čempionu Hansu Peteru Hannighoferu, Latvija startē ar trim pilotiem.

Nākamajā nedēļā sezonai punktu liks bobsleja četrinieku ekipāžas, kā arī par pasaules čempionāta medaļām cīnīsies skeletonisti.