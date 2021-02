Ķibermanis/Miknis pirms pēdējā brauciena zaudē cerības uz PČ medaļām. Teksta tiešraide

Latvijas bobsleja ekipāža Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis Altenbergas trasē Vācijā atlikušajos divos pasaules čempionāta braucienos mēģinā ielauzties medaļu pozīcijā. Savukārt Oskars Melbārdis / Krists Lindenblats un Emīls Cipulis / Arnis Bebrišs lūko uzlabot savu pozīciju.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts bobslejā Altenbergā, divnieku ekipāžas.

Stuļnevs veic ļoti labu braucienu, labākais Krievijas sportistiem šajā čempionātā. Dīns summā apsteigts par 0,50 sekundēm (braucienā par 0,41 sekundi).

Pēdējo braucienu sāk Dīns. Viņš uzlabo trešā brauciena laiku, kas gan atpaliek no pirmā brauciena laika vakar.

Pēc dažām minūtēm pasaules čempionātā Altenbergā pedējais, ceturtais brauciens diviniekiem. Pasaules čempions praktiski ir zināms, arī otrā vieta, visticamāk, ir zināma. Cīņa par trešo vietu, bet latvieši šajā cīņā neiesaistīsies.

Noslēdzies 3. brauciens. Noslēdzošais, 4. brauciens pulksten 17:00.

Korejietis Suks braucienā labāks par Cipuli, bet summā neapsteidz latviešus. Tādējādi Cipulim būs 21. vieta.

Cipulis/ Bebrišs - it kā labs brauciens, tomēr vājākais brauciens no visiem (neskaitot de Bruinu). Līdz ar to Cipulis netiek pie pēdējā brauciena un, visticamāk, debijas čempionātu noslēgs 21. vietā.

Sacensībās neliels pārtraukums, kamēr trase tiks uzkopta un bobs tiks izcelts no trases.

De Bruins piedzīvo kritienu un aizslīd līzd finišam. Kritiens līdzīgi kā vakar Maieram. Nīderlandes ekipāžas stūmējs paspēj izlekt no boba pirms tas sāk slīdēt atpakaļ. Kad bobs apstājas, arī de Bruins izkāpj ārā.Sliktā ziņa - pēc kritiena jābrauca Cipulim...

Tentea un Stuļņevs apsteidz britu pilotu Dīnu, kurš šobrīd atkritis uz 20. vietu un ir pēdējais, kurš kvalificējas ceturtajam braucienam.

Dvoržāks braucienā uzrāda 12. labāko laiku un apsteidz pirms viņa braukušo Baumgārtneru, pakāpjoties uz 16. vietu summā. Pēc tam Dīns veic sliktu braucienu un paliek 18. vietā no 18 ekipāžām.

Austrietis Treihls neuzlabo savu pozīciju. Pēc tam Gaitjukevičs uzrāda 12. laiku, tomēr summā paliek 15. vietā, nedaudz tuvojoties Treihlam.Vēl sacensībās deviņas ekipāžas. Šodien nestartē austrietis Maiers, kurš vakar piedzīvoja kritienu.

Kanādietis Springs parāda, ka var arī uzlabot savu situāciju. Kanādas otrajai ekipāžai desmitais rezultāts braucienā, kas ļauj summā pakāpties no 13. vietas uz 11.

Korejietis Vons braucienā nedaudz zaudē Halam un arī nespēj tuvoties priekšā esošajai ekipāžai.

Brits Hals arī vājākais braucienā šobrīd, nespēj tuvoties priekšā esošajiem Kripsam un Melbārdim.Šobrīd tikai Haninghofers ir uzlabojis savu situāciju, iesaistoties cīņā par bronzu. Pārējās ekipāžas priekšā esošajām tā arī nespēj tuvoties.

Kripss pēdējās virāžās ir lēnāks par Melbārdi, arī braucienā zaudē Latvijas otrajai ekipāžai. Braucienā latviešiem zaudēja 0,03 sekundes, bet summā atpaliek tikai 0,05 sekundes.

Melbārdis/ Lindenblats - startā 5,32 sekundes, kas ir krietni sliktāks kā vakar. Braucienā arī vājākais laiks, līdz ar to Melbārdis nespēj tuvoties astotniekam. Summā starpība no līderiem 2,46 sekundes, bet no astotās vietas - 0,21 sekunde.

Francūzis Heinrihs veic it kā labu braucienu, tomēr vājākais brauciens no astoņām ekipāžām.Tagad Melbārdis / Lindenblats.

Hāfers braucienā ir vājāks par Ķibermani un ir septītais. Ķibermanis tādējādi būs sešiniekā pēc trim braucienim, summā Hāfers zaudē 0,10 sekundes.

Ķibermanis/ Miknis - krietni vājāks starts par vakardienu. Šobrīd vajākais brauciens no visiem un kopējā starpība jau pāri divām sekundēm (+2,08 sekundes). Trešā vieta 0,36 sekunžu attālumā. Diemžēl, medaļas divniekos Latvijai nebūs.

Fridli no Haninghofera atpalika par 0,12 sekundēm. Lai gan labs brauciens, finišā no trešās vietas tagad šķir 0,14 sekundes. No līderiem - 1,86 sekundes.Tagad Ķibermanis/ Miknis. Latvieši pēc diviem braucieniem no trešās vietas atpalika par 0,26 sekundēm (no Fogta).

Haninghofers no trešās vietas atpalika 0,10 sekundes. Vāciešiem nav tas labākais brauciens, tomēr beigās izdodas pietuvoties Fogtam un pagaidām summā ir dalīta trešā vieta (Fogts un Haninghofers līderiem zaudē 1,72 sekundes).

Šveicietis Fogts no Lohnera atpalika 0,05 sekundes. Tomēr jau trases vidusdaļā šveicieši atpaliek no Lohnera. Finišā līderiem zaudē 1,72 sekundes. No otrās vietas viņus šķir jau 0,24 sekundes.

Lohners pēc diviem braucieniem līderiem zaudēja 0,88 sekundes. Lohners it kkā veic labāku braucienu par Fridrihu, tomēr starpība aug ļoti daudz. Finišā pēc trīs braucieniem Lohners zaudē 1,48 sekundes. Viņa brauciena laiks 55,24 sekundes.

Fridrihs vakar braucienus veica 54,83 un 55,41 sekundēs. Šodien viņam brauciens nav tik spīdošs, bet laiks ir labākais - 54,64 sekundes. Tomēr jāņem vērā, ka vakar bija sniegs, šodien Altenbergā nesnieg.

Pasaules čempiona jautājums vairs nav aktuāls. Cīņa risinās vairs tikai par sudrabu un bronzu. Vai Ķibermanis spēs iejaukties? To jau manīsim pēc brīža.Sacensības sākušās

Latvijai pirmā diena nebija no veiksmīgākajām. Pagaidām "savā" līmenī relatīvi brauc Melbārdis, kurš netika ierindots starp favorītiem. Cipulis netiks pie pedējā brauciena, kas jaunajam pilotam būtu bijis "mazais mērķis". Savukārt Ķibermanis bija starp favorītiem uz medaļām. Pirmais brauciens nebija diez ko veiksmīgs, bet otrajā nācās no ceturtās pozīcijas atkāpties vēl uz sesto.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanis-miknis-tikai-sestie-pc-pec-pirmas-dienas.d?id=52910177

Pasaules čempionātā bobslejā svētdien ar trešo un ceturto braucienu noslēdzas sacensības divnieku ekipāžām. Trešajā braucienā bobslejisti startēs no pirmās līdz pēdējai vietai divu braucienu summā. Tādējādi Ķibermaņa ekipāža trasē dosies sestā, Melbārža - devītā, bet Cipuļa - 22.