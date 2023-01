Klots kļūst par Eiropas čempionu parabobslejā

Latvijas pārstāvis Arturs Klots piektdien Insbrukā uzvarēja Eiropas čempionātā parabobslejā, kas vienlaikus bija arī Pasaules kausa posms, bet Alvils Brants ieņēma piekto vietu.

Klots abos braucienos sasniedza labāko laiku, divu braucienu summā finišējot ar laiku minūte un 53,79 sekundes.

Viņš par 0,35 sekundēm apsteidza britu sportistu Koriju Mepu un par 0,38 sekundēm - Nikolai Johannu.

Ceturtajā vietā ierindojās amerikānis Giljermo Kastiljo, kurš dienu iepriekš bija svinējis uzvaru Pasaules kausa posmā.

Piektais ar atsevišķos braucienos sasniegto sesto un devīto labāko laiku finišēja Brants, tautietim piekāpjoties 0,76 sekundes.

Startēja 23 sportisti.

Dienu iepriekš Pasaules kausa posmā Klots un Brants ieņēma attiecīgi ceturto un piekto vietu.

Sezonas pirmajos divos posmos, kas norisinājās Leikplesidas trasē ASV, piedalījās tikai Klots, kurš izcīnīja 12. un devīto vietu.

Nākamajā nedēļā parabobslejisti Šveices trasē Sanktmoricā cīnīsies par pasaules čempionāta godalgām.

2022./2023.gada sezonā parabobslejā starptautiskās sacensības norisināsies četrās dažādās trasēs. Pasaules kausā iecerētas seši posmi trīs trasēs - no 14. līdz 20.novembrim Leikplesidā, ASV, no 22. līdz 27.janvārim Insbrukā, Austrijā, kā arī no 7. līdz 12.februārim Lillehammerē, Norvēģijā. Insbrukā 27.janvārī norisināsies cīņas arī par Eiropas čempionāta medaļām.