Laikraksts: Melbārdis Pasaules kausā atgriezīsies sacensībās Siguldā

Latvijas bobsleja pilots Oskars Melbārdis pēc sezonas izlaišanas februāra vidū Siguldā varētu aizvadīt savas pirmās sacensības Pasaules kausa ieskaitē, vēsta laikraksts "Diena".

Melbārdis pēc traumas gūšanas izlaida 2018./2019. gada sezonu, bet šajā sezonā atgriezās, piedaloties Eiropas kausa sacensībās. Pēc nedēļas Siguldā risināsies Pasaules kausa noslēdzošās sacensības bobslejā un skeletonā, bet bobslejistiem paredzēti divi posmi divniekiem, jo Siguldā četrinieki nedrīkst braukt.

"Abas dienas brauks Oskars Ķibermanis, bet pa vienai – Ralfs Bērziņš un Oskars Melbārdis. Līdz pirmdienai man vēl ir laiks izlemt, kurā dienā startēs Melbārdis un kurā – Bērziņš," laikrakstam "Diena" sacīja Latvijas bobsleja komandas treneris Sandis Prūsis.

Prūsim un bobsleja komandai jautājuma izlemšanu sarežģī viens patīkams notikums Latvijas sporta dzīvē – sestdien pirms divnieku sacensībām Oskaram Melbārdim, Daumantam Dreiškenam, Arvim Vilkastem un Jānim Strengam pasniegs 2014. gada Soču olimpisko spēļu zelta medaļas, kas viņiem pienākas pēc Krievijas dopinga skandālā sekojošām diskvalifikācijām.

"Jā, es par to esmu domājis, vai lielajam Oskaram [Melbārdim] pēc svinīgās ceremonijas vispār būs laiks iesildīties pirmajam braucienam, ja gadījumā izlemsim par viņa startēšanu sestdien. Būs ar viņu pašu vēl viss jāizrunā," izvēles priekšā vēl ir Prūsis.

Pats sportists neslēpj, ka pēc izlaistās sezonas vēl ir tālu no savas labākās fiziskās sagatavotības. "Trenažiera stumšanā starta estakādē no sava labākā rezultāta atpalieku līdz divām sekundes desmitdaļām. Sacensībās attiecīgi atpalicība no Frīdriha un Ķibermaņa ekipāžām varētu būt vairāk par vienu desmitdaļu."