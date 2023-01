Latvijas bobsleja ekipāžas aizvadīs savus pirmos posmus Pasaules kausā

Latvijas bobsleja pilotu Emīla Cipuļa un Jēkaba Kalendas ekipāžas Vinterbergas trasē Vācijā aizvadīs savus šīs sezonas pirmos posmus Pasaules kausa izcīņā, vēsta Latvijas Bobsleja federācija.

Latvijas ekipāžas sezonu sāka Eiropas kausā, bet Pasaules kauss iesākās Ziemeļamerikas trasēs. Sezonai turpinoties Eiropā, spēcīgākā līmeņa sacensībās iesaistīsies arī latvieši.

Šīs sezonas pirmajos posmos startēja ne vairāk par 13 ekipāžām katrā disciplīnā, bet jau šonedēļ konkurence krietni vien palielināsies, jo dalībnieku skaits Vinterbergā būs ievērojami lielāks. Kopā bobsleja sacensībām pieteikta 21 ekipāža no 13 valstīm.

Vēl bez Latvijas sportistiem, debiju šīs sezonas Pasaules kausa izcīņā piedzīvos Ķīnas komanda ar pilotu Lī Čuņianu, Martins Krancs no Lihtenšteinas, Drazens Siličs no Horvātijas, Mihai Kristians Tentea no Rumānijas, Dominiks Dvoržāks no Čehijas, Timo Roners no Šveices, divas Itālijas komandas ar pilotiem Patriku Baumgartneru un Matia Variolu. Tiesa, šonedēļ ASV komanda piedalīsies tikai sieviešu sacensībās, bet kanādiešus vīriešu sacensībās pārstāvēs tikai viena komanda ar pilotu Teiloru Ostinu.

Cipulis un Kalenda Vinterbergas trasē ir startējuši. Kalenda pērn šeit piedalījās Eiropas junioru čempionātā, U-23 klasē izcīnot sesto vietu divnieku konkurencē. Ar četrinieku Kalenda Vinterbergas trasē startēs pirmo reizi. Cipulis gan pēdējo reizi Vinterbergā bija pirms diviem gadiem.

Gan divnieku, gan četrinieku disciplīnās kopvērtējuma līderis ir Frančesko Frīdrihs no Vācijas. Lai arī vācieši joprojām ir favorītu statusā, viņu dominance, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, ir ievērojami mazinājusies, ieviešot korekcijas tehniskajos noteikumos, kas vairs neļauj Vācijas komandām piedalīties sacensībām ar to pašu inventāru, kuru startēja pērn, jo tas vairs neatbilst jaunajiem noteikumiem. Savukārt titulētais Frīdrihs otrdienas treniņbraucienus aizvadīja, nestumjot starta ieskrējienu, kas liek domāt par iegūtu savainojumu pilotam, vēl vairāk ietekmējot Vācijas dominances regresu.