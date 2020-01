Martins Dukurs paliek bez medaļas Pasaules kausa posmā Vinterbergā

Latvijas skeletonists Martins Dukurs svētdien, 5. janvārī, Pasaules kausa posmā Vinterbergā otrajā braucienā nenosargaja vietu uz goda pjedestāla, summā ieņemot ceturto vietu. Tomass Dukurs divu braucienu summā bija desmitais.

Martins Dukurs abos braucienos bija trešais, tomēr tas neļāva kāpt uz goda pjedestāla. Tomass Dukurs pirmajā braucienā bija desmitais, otrajā uzrādīja devīto labāko laiku, kas ļāva noturēties labāko desmitniekā.

Par posma uzvarētāju kļuva Phjončhanas olimpisko spēļu čempions korejietis Sunbiņs Juņš, kuram pirmo vietu nodrošināja perfekti veiktais pirmais brauciens. Divu braucienu summā viņš tikai par 0,05 sekundēm apsteidza mājinieku Aleksandru Gasneru, bet vēl 0,03 sekundes zaudēja cits Vācijas skeletonists Aksels Jungks.

Martins Dukurs divu braucienu summā uzvarētājam zaudēja 0,20 sekundes, par 012, sekundēm atpaliekot no trijnieka. Tomass Dukurs uzvarētājam zaudēja 0,97 sekundes.

Tagad bobsleja un skeletona tūre pārcelsies uz Franciju, Laplaņas trasi. Skeletona sacensības tur risināsies jau nākamo piektdien.

Pasaules kausa kopvērtējums

Pasaules kausa Vinterbergas posma kopvērtējums

Korejietis Juņs - augšdaļā 028 sekunžu pārsvars. Lejasdaļā starpība sāk dilt, bet pēdējās virāžās nosargā pirmo vietu (-0,05 sekundes).Martins Dukurs ārpus goda pjedestāla, bet Tomass noslēdz labāko desmitnieku.

Korejietis Kims augšdaļā nedroši veic pirmās virāžas, sāk zaudēt laika ziņā un finišā zaudē arī Martinam (piektais summā; +0,49 sekundes).

Martins Dukurs - nedaudz uzlabo startu un augšdaļā 0,09 sekunžu pārsvars. Vidusdaļā zaudē un finišā tikai trešais (+0,15 sekundes).Vēl jābrauc diviem līderiem korejiešiem.

Gasners labi ieskrienas un uz tā rēķina apsteidz Jungku augšdaļā. Labs brauciens un kļūst par līderi (-0,03 sekundes).Tagad Martins Dukurs

Aksels Jungks - pēc starta zaudē Kaizingeram, bet tad viņam izdodas kāpināt tempu un finišā kļūst par līderi (-0,24 sekundes).

Kaizingers - labs brauciens un piesakās cīņā par medaļām (-0,23 sekundes).

Tretjakovs augšdaļā nosargā pirmā brauciena pārsvaru pār Vjatu. Lejasdaļā starpība nedaudz sarūk, bet tāpat Tretjakovs pārliecinoši kļūst par līderi (-0,29 sekundes).Tagad labāko sešinieks - trīs vācieši, Martins Dukurs un divi korejieši.

Ķīnas sportists Jaņs nedroši veic braucienu, seko rupjas kļūdas un nenosargā vietu desmitniekā summā. Šobrīd summā tikai sestais (+0,54 sekundes).Tādējādi Tomass Dukurs noturēsies labāko desmitniekā, bet pirmo reizi desmitniekā uzreiz trīs Korejas skeletonisti.

Brits Vjats kļūst par līderi - lejasdaļā lielāki ātrumi un par 0,01 sekundi apsteidz korejieti.

Tomass Dukurs - nedaudz uzlabo startu, bet korejietim bija tāpat labāks ieskrējiens. Augšdaļā zaudē 0,18 sekundes, tad sāk tuvoties, bet finišā tomēr otrais (+0,12 sekundes).

Korejietis Seungi Juns arī labs startā un tas ļauj krietni apsteigt itāli augšdaļā. Lejasdaļā pārsvars pieaug, jo itālis kļūdījās pēdējās virāžās (-0,36 sekundes).Tagad labāko desmitnieks, ko iesāks Tomass Dukurs.

Pirmā brauciena pārsteiguma autors itālis Banjiss labi ieskrienas (4,86 sekundes - šodienas labākais starts). Pēdējās virāžās pieļauj rupju kļūdu, bet nosargā pirmo vietu (-0,12 sekundes). Pirms kļūdas viņa pārsvars bija 0,37 sekundes).

Krievs Rukosujevs labi veic braucienu un apsteidz Ķīnas sportistu par 0,09 sekundēm.

Ķīnas sportists Gens augšdaļā nedaudz zaudē Raisam. Lejasdaļā strauji kāpin ātrumu un kļūst par līderi (-0,12 sekundes).

Ņikita Tregubovs augšdaļā krietni zaudē Raisam un neko nespēj glābt atlikušajā trases daļā. Finišā piektais jeb šobrīd priekšpēdējais (+0,47 sekundes).

Britu skeletonists Raiss ar labu startu augšdaļā ievērojami apsteidz ukraini. Lejasdaļā starpība sarūk, bet brits tomēr nosargā pirmo vietu summā (-0,05 sekundes).

Līdzīgi kā iepriekšējie braucēji, arī norvēģis Hansens nespēj izrādīt konkurenci ukrainim. Finišā izteikti pēdējais un +0,77 sekundes.

Amerikānis Florians arī no trases vidusdaļas sākzaudēt ukrainim, finišējot pagaidām trešajā vietā no trim sportistiem (+0,33 sekundes).

Austrietis Auers augšdaļā pēc starta ir vadībā, bet tad sāk zaudēt ukrainim un finišā tās ir +0,29 sekundes.

Heraskevičs gandrīz par sekundi uzlabo savu laiku (56,86 un 57,68). Visticamāk, ukrainis kāps kopvērtējumā par vairākām vietām.

Pirmais startēs ukrainis Heraskevičs, kurš vienīgais pirmajā braucienā kļūdījās startā. Viņam skeletons izgāja no gropes un finišā gan spēja iekļūt TOP 20.

Jau pēc dažām minūtēm sāksies 2. brauciens, kurā Martins Dukurs centīsies nosargāt pozīciju uz goda pjedestāla. Tomasam Dukuram maz izredžu tikt augstāk par astoto vietu.Bet galvenais jautājums pirms otrā brauciena - vai olimpiskais čempions Juņs un viņa tautietis Kims spēs nosargāt korejiešu divvadību?

2. brauciena starta saraksts

1. brauciena rezultāti

Pirmais brauciens noslēdzies un nekādas izmaiņas vadošo grupā nenotika. Otrais brauciens jau pēc pusstundas.

Itālis Banjis ar labu startu finišē 12. vietā (+0,85 sekundes). No pēdējiem sportistiem tas ir vienīgais pārsteigums.Vēl trasi jāveic četriem sportistiem.

Vēl atlikuši 10 skeletonisti, kuriem galvenais uzdevums būs cīņa par tikšanu pie otrā brauciena.

Britu skeletonists Raiss ar samērā labu startu finišā vien 15. vietā (+1,15 sekundes).

Ukrainim Heraskevičam skeletons izlec startā no gropes un tas ietekmē visu braucienu (17. vieta; +1,32 sekundes).

Ķīnas skeletonists Jaņs iebrauc desmitniekā. Astotais (+0,68 sekundes) un apsteidz Tomasu, nobīdot otru Latvijas skeletonistu uz desmito vietu

Korejietis Seungi Juns - labs starts, bet trasē zaudē vadošajiem skeletonistiem. Finišā nedaudz zaudē Tomasam, noslēdzot desmitnieku (+0,75 sekundes).

Amerikānis Florians nespēj iebraukt desmitniekā (14. vieta; +1,21 sekunde).

Korejietis Kims ar labu startu trasē apsteidz Martinu, bet nelielas kļūdas neļauj pietuvoties komandas biedram Juņam. Finišā otrais, apsteidzot Martinu (+0,19 sekundes).

Ķīnas skeletonistsj Gens ar vāju startu neko nespēj iesākt turpinājumā. Finišā 10. vieta (+0,97 sekundes).

Britu skeletonists Vjats - labs starts (+0,10 sekundes), bet braucienā nav liela ātruma. Finišā nedaudz apsteidz Tomasu Dukuru un ir septītais (+0,70 sekundes)

Tregubovs ar vāju startu nespēj izrādīt konkurenci. Zaudē arī Tomasam Dukuram, finišā vien devītais (+1,10 sekundes).

Martins Dukurs - startā zaudē tiki 0,05 sekundes. Augšdaļā zaudē 0,12 sekundes. Lai gan labs brauciens, neizdodas izrādīt konkurenci Juņam Otrā vieta un +0,24 sekundes.

Tomass Dukurs - startā zaudē korejietim 0,21 sekundi. Augšdaļā ievērojami zaudē Juņam (+0,49 sekundes). Neizdodas atrast ātrumu un finišā zaudē 0,72 sekundes (sestā vieta).

Trešais vācietis Gasners zaudē korejietim 0,20 sekundes. Lejasdaļā labs ātrums un kļūst par vicelīderi (+0,26 sekundes).Tagad brāļi Dukuri - sākumā Tomass, tad Martins

Krievs Rukosujevs ar vāju startu nevar cerēt uz augstu rezultātu. Jau augšdaļā zaudē pussekundi, tad pieļauj kļūdas un finišā vien piektais (+0,91 sekunde).

Jaunais vācietis Keizingers startā zaudē 010 sekundes. Labs brauciens gan neļauj izrādīt konkurenci Juņam (+0,29 sekundes).

Aleksandrs Tretjakovs startā zaudē 0,05 sekundes. Braucienā kļūdas un finišā zaudē 0,48 sekundes. Diez vai ar šādu laiku Tretjakovs iesaistīsies cīņā par medaļām šajā posmā.

Aksels Jungks startā zaudē korejietim 0,11 sekundes. Tādēļ augšdaļā liela starpība (+0,34 sekundes). Lejasdaļā izdodas nedaudz samazināt starpību, bet samērā liela starpība (+0,27 sekundes).

Tagad sāk spēcīgāko grupa. Pirmais no šiem brauc olimpiskais čempions Sundins Juņs. Korejietis perfekti veic braucienu un kļūst par līderi ar laiku 56,36 sekundes.

Amerikānis Bleizers vidusdaļā atrod "ātrumu" un lejasdaļā apsteidz norvēģi. Bet pēdējās virāžās pieļauj rupju kļūdu un no -0,28 sekundēm noslīdz uz +0,31 sekundi finišā.

Norvēģis Hansens krietni ātrāks startā par rumāni un audzē pārsvaru katrā kontrolpunktā. Finišā apsteidz rumāni par 0,62 sekundēm.

Rumānijs Pačianu bez lielām kļūdām veic trasi, sasniedzot laiku 58,16 sekundes.

Sacensības sākušāsPirmie trīs braucējie nav no izsētajiem un šiem sportistiem galvenā cīņa par tikšanu pie otrā brauciena.

Pagājušajā gadā Vinterberga nebija veiksmīga brāļiem Dukuriem. Tomass bija piektais, bet Martins vien septītais. Pērn Vinterbergā brauca vēl arī Ivo Šteinbergs, kurš netika pie otrā brauciena. https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/latvijas-skeletonisti-netiek-uz-goda-pjedestala-pk-posma-vinterberga.d?id=50668349

Piektdien un sestdien Vinterbergas trase piederēja bobsleja četriniekiem. Piektdien bija Pasaules kausa posms, bet vakar vēl viens posms, kurā sadalīja arī Eiropas čempionāta medaļas. Ja piektdien Oskara Ķibermaņa četrinieks pabojāja nervus vāciešiem, tad sestdien "mazais Osis" palika bez medaļām.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanim-piekta-vieta-eiropas-cempionata-medalas-sadala-vacijas-ekipazas.d?id=51767735

Vinterbergas trases starta rekords jau sešus gadus pieder Aleksandram Tretjakovam (4,75 sekundes). Trases rekords ir 55,51 sekunde, un to 2015. gada 6. martā sasniedza Martins Dukurs.

Vīriešu skeletona sacensībās dalībai pieteikušies 30 sportisti. Spēcīgāko grupā siguldieši brāļi Dukuri brauks viens pēc otra - ar 10. numuru startēs Tomass Dukurs, bet uzreiz aiz viņa pa sarežģīto Vinterbergas trasi trauksies Martins Dukurs.

Pasaules kausa sezonas pirmais posms jaunajā 2020. gadā Vinterbergas trasē noslēdzas ar skeletona sacensībām. Vīriem pirmais brauciens pulksten 11:00, bet otrais - pulksten 12:30.