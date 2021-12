Martins Dukurs Vinterbergas trasē paliek uzreiz aiz goda pjedestāla

Latvijas skeletonists Martins Dukurs piektdien Vinterbergas trasē Vācijā Pasaules kausa izcīņas ceturtajā posmā izcīnīja ceturto vietu, bet viņa brālis Tomass ierindojās septītajā pozīcijā.

Martinam Dukuram pirmais brauciens neizdevās veiksmīgs, un viņš ar vairākām kļūdām uzrādīja astoto ātrāko rezultātu. Otrajā piegājienā viņš savu sniegumu uzlaboja, un ar ceturto rezultātu braucienā pakāpās uz ceturto pozīciju. Līdz goda pjedestālam viņam pietrūka 0,06 sekundes.

Tomass Dukurs šajās sacensībās demonstrēja stabilu sniegumu, un viņš pēc pirmā brauciena bija devītajā vietā, taču otrajā braucienā spēja pakāpties divas pozīcijas uz augšu, kas ļāva izcīnīt septīto vietu 30 braucēju konkurencē.

Par uzvarētāju kļuva krievs Aleksandrs Tretjakovs, kurš uzstādīja arī jaunu trases rekordu – 55,50 sekundes. Summā viņš sasniedza laiku 1:51,05 sekundes, kas bija par 0,29 sekundēm ātrāk nekā vācietim Akselam Jungam no Vācijas. Trešo vietu izcīnīja Kristofers Grothērs (+0,59).

Martins Dukurus uzvarētājam piekāpās 0,65 sekundes, bet Tomass – 0,90.

Pasaules kausa kopvērtējumā Martins Dukurs ieņem ceturto vietu ar 738 punktiem, piekāpjoties Grothēram (835), Jungam (811) un Tretjakovam (754). Tomass Dukurs atrodam 11. pozīcijā ar 512 punktiem.

Portāls "Delfi" piedāvāja sacensību teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Pasaules kausa izcīņa skeletonā: posms Vinterbergas trasē

Sacensību rezultāti:

Aleksandrs Tretjakovs startēja 4,81 sekundē, kas ievadīja viņa braucienu pēc zelta medaļas. Viņš finišēja ar jaunu trases rekordu – 55,50, bet sacensībās uzvarēja ar rezultātu 1:51,05 minūtes.

Aksels Jungs trasē devās 4,87 sekundēs, kas ir ievērojami labāks laiks nekā pirmajā braucienā. Viņš izturēja spriedzi cīņā par medaļu. Viņš abos braucienos uzrādīja laiku 55,67 sekundes, un nodrošināja sev vismaz sudraba medaļu – 1:51,34.

Krievs Ņikita Tregubovs tomēr nespēja noturēt savu trešo vietu. Viņš pēc 4,85 sekunžu starta ieskrējiena braucienā pieļāva kļūdas un bieži viņam kamanas saslīdēja. Viņš piekāpās gan Grothēram, Martinam Dukuram un Aleksandram Gasneram (+0,09).Martins Dukurs pakāpies uz ceturto vietu.

Seungi Jungs no Dienvidkorejas neizturēja spriedzi, viņam ļoti vājš brauciens, kas viņu atmeta līdz astotajai pozīcijai. Tātad Martins jau nodrošinājis piekto vietu, bet Tomass – septīto.

Gens Veņcjans no Ķīnas trases augšdaļu veica diezgan neprecīzi, kas pamatīgi ietekmēja viņa cīņu pa augstu vietu. Beigu daļā kamanas sasniedza lielu ātrumu, bet ar to bija par maz (+0,34).Līdz ar to Martinam Dukuram garantēta sestā vieta, bet Tomasam - astotā.

Cits vācietis Kristofers Grothērs, kurš šobrīd ir Pasaules kausa kopvērtējuma līderis, startēja 4,88 sekundēs. Trases augšdaļā viņa rezultāts bija ļoti līdzīgs ar Dukuru, taču beigu daļā viņam kamanas slīdēja labāk, līdz viņš braucienu noslēdza ar 0,06 sekunžu pārsvaru - 1:51,64. Dukuram garantēta septītā vieta, bet cīņa par medaļām kļuva ļoti teorētiska

Aleksandrs Gasners uzrādīja 4,93 sekunžu starta laiku, tāpēc trases augšdaļā viņš bija iedzinējos. Tomēr pamazām viņš deficītu sāka deldēt, taču viņam trase izrādījās par īsu. Gasners Dukuram piekāpās par 0,02 sekundēm.

Martins Dukurs lūkoja veikt tīrāku braucienu, un startā ieskrējās 4,85 sekundēs. Šoreiz viņam izdevās izvairīties no tādām kļūdām, līdz finišam viņš savu pārsvaru pieaudzēja un finišēja ar rezultātu summā 1:51,70, kas ir par 0,25 sekundēm ātrāk nekā brālim.

Tomass Dukurs braucienu sāka 4,92 sekundēs, un viņam atkal izdevās labi veikt trases augšdaļu. Vienā kontrolpunktā pārsvars sasniedza 0,23 sekundes, bet līdz finišam tas sadila līdz 0,09 sekundēm. Summā rezultāts 1:51,95 minūtes.

Trasē devās pirmā brauciena 10 labākie. Sunbins Juns trasē devās 4,84 sekundēs, kas ir pavisam nedaudz lēnāk nekā pirmajā braucienā. Trases beigu daļā viņš nenoturēja 0,1 sekundes pārsvaru un finišēja ar identisku rezultātu summā, kā Jaņs.

Jaņs Veņgans no Ķīnas izvairījās no rupjām kļūdām, un viņam izdevās finišēt līderpozīcijā, kad braucienu biju veikuši 10 skeletonisti. Turklāt Veņganam bija tikai devītais starta laiks (4,91). Viņa rezultāts summā ir 1:52,04

Čisū Kims no Dienvidkorejas otrajā braucienā uzrādīja labāku rezultātu nekā pirmajā, taču viņam ar to nepietika, lai noturētu savu pozīciju. Summā viņš piekāpās Vestonam un Semenovam (+0,07).

Arī Mets Vestons no Lielbritānijas spēja saglabāt savu pozīciju, viņš apsteidza Semenovu gan braucienā, gan summā. Pārsvars gan nav pārāk liels, tikai 0,04 sekundes, taču ar to pietiks, lai izcīnītu vismaz 13. vietu.

Krievijas skeletonists Vladislavs Semenovs bija pirmais no otrā brauciena dalībniekiem, kurš braucienā trasi veica ātrāk par 56 sekundēm. Viņš finišēja 55,97 sekundēs, un summā par 0,08 sekundēm apsteidza Banji.

Itālijas skeletonistu Amedeo Banji Tompsona starta laiks neiebiedēja. Viņš trasē devās 4,84 sekundēs, bet brauciens viņam bija vēl ātrāks. Tas summā ļāva pārsvaru palielināt līdz 0,13 sekundēm – 1:52,28.

Brits Kreigts Tompsons uzrādīja šo sacensību labāko starta laiku – 4,78 sekundes. Viņam arī diezgan labs brauciens bez rupjām kļūdām, un finišā par 0,14 sekundēm labāks laiks nekā Audersetam – 1:52,41.

Šveicietis Ronalds Audersets otrajā braucienā devās ar 4,87 sekunžu starta laiku. Viņam izdevās ievērojami uzlabot savu rezultātu salīdzinot ar pirmo braucienu, kas summā ļāva sasniegt 1:52,55 minūtes. Tas ir par 0,35 sekundēm ātrāk nekā Čeņam.

Austrietis Samuels Maiers startā ieskrējās tikai 5,18 sekundēs, kas ir sliktākais rezultāts šajās sacensībās. Tas viņa braucienu sabojāja, un viņš piekāpās gan Čeņam, gan Heraskevičam (+0,16).

Čeņs Veņhao no Ķīnas bija ātrāks par ukraini gan startā, gan braucienā. Viņa pārsvars trases vidusdaļā bija pat 0,3 sekundes, bet finišā ķīnietis iebrauca ar 0,12 sekunžu vadību.

Heraskevičs uzlaboja savu starta laiku – 4,99 sekundes, un viņš savu braucienu veica 56,37 sekundēs, kas ir labāks rezultāts nekā pirmajā piegājienā. Summā viņam rezultāts 1:53,02 minūtes.

Sākas 2. brauciens. Vladislavs Heraskevičs dodas trasē.

Viss ir sagatavots otrajam braucienam! Cīņa par godalgām varētu būt ļoti saistoša.

TOP 10 rezultāti

Otrais brauciens sāksies pulksten 12.45.

Sacensību pirmais brauciens ir noslēdzies. TOP 20 izmaiņas vairs nenotika.

Kanādietis Kails Marejs brauca ar tik rupjām kļūdām ka teju piedzīvoja kritienu divās virāžās. Viņš diezgan likumsakarīgi dala pēdējo vietu ar savu tautieti Linču. Savukārt brits Kreigs Tompsons finišēja 16. vietā (+0,75), kvalificējoties otrajam braucienam. Lielu neveiksmi piedzīvoja Ostins Florians, kuram kamana izlēca no starta gropes. Pēc šādas kļūmes atgūties nebija iespējams, un viņš kļuva par pārliecinošu pēdējās vietas ieņēmēju (+2,87). Ukrainis Vladislavs Heraskevičs šobrīd ierindojas 20. vietā, bet brauciens jāaizvada vēl četriem skeletonistiem.

Jaņs Veņgans no Ķīnas aizvadīja pietiekami labu braucienu. Pēc 4,94 sekunžu starta viņš trases beigu daļā brauca kļūdaini, taču kamanas slīdēja pietiekami ātri. Viņam 11. vieta (+0,61).

Itālis Amedeo Banjis uzrādīja 14. rezultātu, Čeņs Veņhao šobrīd ierindojas 17. vietā, bet Matia Gaspari atrodams 20. vietā, vēl saglabājot cerības uz otro braucienu.

Latvijas skeletona izlases treneris Mihails Arhipovs intervijā LTV7: “Tomass labi nobrauca, arī starts viņam bija labs. Savukārt Martinam bija daudz kļūdu. Jāsalabo otro braucienu, jāuzlabo startu un tad viņš var pacīnīties.”

Phjončhanas olimpisko spēļu čempions Sunbins Juns braucienā devās 4,83 sekundēs, taču trases vidusdaļā viņa deficīts pret Tretjakovu pieauga. Finišā viņš ierindojās 10. vietā, tieši aiz abiem brāļiem Dukuriem (+0,55).

Tomass Dukurs startā ieskrējās 4,93 sekundēs, un viņš precīzi veica trases augšdaļu. Arī brauciena turpinājums bija “tīrs”, kamanas slīdēja labāk nekā Martinam, līdz finišā viņš iebrauca devītajā vietā, tieši aiz Martina Dukura. No līdera Tomass atpaliek 0,50 sekundes, bet no Martina viņš atpaliek 0,08 sekundes.

Austrietis Samuels Maiers startā bija lēns (5,09), taču braucienā tika garām Deilijam, Vaiatam un Linčam.

Brits Markuss Vaiats apsteidza tikai Marku Linču, bet tad Čisū Kims uzrādīja labāko starta laiku – 4,79 sekundes. Brauciens korejietim gan neizdevās, un viņš ierindojās aiz Martina Dukura (+0,64).

Aleksandrs Gasners no Vācijas finišēja par 0,01 sekundi ātrāk nekā Dukurs, kurš jau ierindojas astotajā vietā. Trasē vācietis brauca bez acīmredzamām kļūdām.

Seungi Jungs no Dienvidkorejas arī savu braucienu noslēdza aiz labāko trijnieka. Viņš pēc 4,84 sekunžu starta ieskrējiena uzrādīja rezultātu, kas bija 0,34 sekundēm lēnāks nekā Tretjakovam. Martins Dukurs nobīdīts līdz septītajai vietai, tomēr rezultāti no trešās līdz septītajai vietai ir pietiekami blīvi.

Gens Veņcjans no Ķīnas startā ieskrējās 4,92 sekundēs. Viņš trases pirmajā pusē brauca pietiekami precīzi, lai arī ik pa laikam piebremzēja ar kājām. Beigu daļā viņam kamanas slīdēja labi, kas ļāva ieņemt ceturto vietu (+0,37). Grothērs tagad ir piektais, Dukurs – sestais. Sezonas pirmā uzvara latvietim, visticamāk, izpaliks.

Kristofers Grothērs pēc 4,91 sekunžu starta trasē cīnījās ar Martina Dukura rezultātu. Viņš latvieti apsteidza par 0,03 sekundēm, ierindojoties ceturtajā vietā un Dukuru nobīdot uz piekto pozīciju.

Krievijas skeletonists Vladislavs Semenovs aizvadīja diezgan vāju braucienu, kas viņam deva sesto vietu (+0,68).

Martins Dukurs trasē devās 4,87 sekundēs, uzrādot šī brīža trešo labāko starta laiku. Viņš trases augšdaļu veica ar kļūdām, kas ietekmēja ātrumu trases otrajā pusē. Viņš uzrādīja labāku rezultātu nekā Vestons, taču līderim zaudēja 0,42 sekundes, ierindojoties ceturtajā vietā. Līdz trešajai vietai viņam trūkst 0,12 sekundes.

Lielbritānijas skeletonists Mets Vestons, kura treneris ir latvietis Mareks Mezencevs, starēja 4,86 sekundēs, tomēr viņam ar otro labāko starta laiku neizdevās pacīnīties ar šī brīža līderiem. Kamanas neslīdēja tik ātri, un finišā viņam ceturto vieta (+0,66).

Aleksandrs Tretjakovs kļuva par sacensību līderi ar ātrāko laiku gan startā, gan braucienā. Krievs braucienā izvairījās no rupjām kļūdām, līdz finišēja 55,55 sekundēs.

Vācietis Aksels Jungs pirmajā braucienā devās 4,94 sekundēs, tomēr viņam savā mājas trasē starta deficītu izdevās atspēlēt. Beigu daļā viņa pārsvars strauji pieauga, līdz finišā viņš iebrauca ar 0,18 sekunžu pārsvaru.

Krievs Ņikita Tregubovs startēja 4,87 sekundēs, un viņš nodemonstrēja, cik ātrāks ir vadošās grupas braucējs. Skeletonists no Krievijas finišēja 55,85 sekundēs, kas ir par 0,57 sekundēm ātrāks laiks nekā līdzšinējam līderim. Ļoti ticami, ka šodien tiks labots trases rekords.

Kanādietis Marks Linčs nebija konkurētspējīgs. Starts – 5,12 sekundes, bet rezultāts par 0,46 sekundēm lēnāks nekā Audersetam. Nākamie trasē dosies vadošie skeletonisti.

Šveicietis Ronalds Audersets startēja 4,92 sekundēs, un tas viņam ļāva visas trases garumā būt vadībā. Viņš finišēja 56,42 sekundēs, kas bija par 0,24 sekundēm ātrāk nekā Deilijam.

Deilijs finišu sasniedza 56,66 sekundēs, taču viņš jau pašā sākumā pieļāva kļūdas.

Sacensības sākušās! Amerikānis Džons Deilijs atklāj sacensības.

Vinterbergas trasē gaidāmajās sacensībās Martinam Dukuram ir astotais starta numurs, bet Tomasam Dukuram - 17. Sacensībās piedalīsies 30 skeletonisti.

Pasaules kausa izcīņā skeletonā klāt jau sezonas ceturtais posms, kas tiek aizvadīts Vinterbergas trasē. Martins Dukurs šajā sezonā pie uzvaras nav ticis, viņa kontā viena otrā un viena trešā vieta, kas kopvērtējumā dod trešo vietu. Tomass Dukurs šosezon vienreiz ticis TOP 10, bet kopvērtējumā viņam 14. pozīcija.