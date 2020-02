Martins Dukurs zaudē trim vāciešiem pēc PČ pirmās dienas

Latvijas skeletonists Martins Dukurs pasaules čempionātā Vācijā, Altenbergas trasē, pēc pirmajā sacensību dienā veiktajiem diviem braucieniem ir ārpus labāko trijnieka, zaudējot tikai trim Vācijas sportistiem. Otrs Latvijas skeletonists Tomass Dukurs ieņem septīto vietu, ar iespēju pacīnīties par labāko sešinieku.

Martins Dukurs ir seškārtējs pasaules čempions, =kopš 2011. gada tikai vienu reizi nav bijis pasaules čempiona godā, izcīnot sudraba godalgu. Tomēr pirms pēdējiem diviem braucieniem Altenbergas trasē viņam ir mazas iespējas izcīnīt savu septīto titulu, bet par kādu no medaļām sagaida sīva cīņa ar mājiniekiem vāciešiem.

Abos braucienos Martins Dukurs sasniedza ceturto labāko laiku, krietni zaudējot trim vāciešiem. No trešās vietas Martinu Dukuru šķir 0,17 sekundes, bet no pirmās - 0,52 sekundes.

Līderis šobrīd ir Kristofers Grotērs, kurš otrajā braucienā sasniedza jaunu trases rekordu. Viņš tuvāko sekotāju Aleksandru Gasneru pēc diviem braucieniem apsteidz tikai par 0,09 sekundēm, bet pirmā brauciena līderis Aksels Jungks otrajā braucienā atkrita uz treso pozīciju, līderim zaudējot 0,35 sekundes.

Tomass Dukurs pirmajā braucienā bija astotais, otrajā uzrādīja sesto labāko laiku, summā pakāpjoties uz septīto pozīciju. Viņš līderim zaudē 1,06 sekundes, bet no sestajā vietā esošā Fēliksa Keizingera atpaliek par 0,08 sekundēm.

Pasaules čempionāts skeletonā vīriešiem, 1. un 2. brauciens

Pasaules čempionāts skeletonā. Rezultāti pēc diviem braucieniem

Dainis Dukurs, LTV tiešraidē no Altenbergas: Labi, ka nav astoņi vācieši. Viņi labāk izbrauc vietas, bet mums ir problēmas. Treneriem bija nepareizs koncepts. Sportistiem vēl neizdodas izdarīt to, ko gaidām. Tagad filmējām, būs labs materiāls, lai rīt izlabotu kļūdas pēc video analīzes. Kaut kas neslīdēja, vai kas. Nezinu. Taisīsim analīzi, tad zināsim. Vāciešiem fantastiski slīd lejasdaļā un viņi ir gatavi čempionātam. Bet jāmēģina “atkabināt” to trešo vietu vāciešiem.

Vēl sacensībās brauc 21.-32. vietas ieguvēji, kuri nevar mainīt vietu secību spēcīgāko grupā.Trešais brauciens piektdien pulksten 14:04, bet ceturtais - pulksten 16:04. Portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi par izšķirošajiem braucieniem Altenbergas trasē.

Līderis Aksels Jungks - augšdaļā palieina pārsvaru, bet pirmajos starpfinišos tas nedaudz sarūk. Lejasdaļā pieļauj kļūdas un finišā tikai trešais. Martinu no trešās vietas šķir 0,17 sekundes.

Grotērs augšdaļā labāks par Gasneru. Lejasdaļā pārsvars tiek saglabāts un atkal jauns trases rekords - 55,86 sekundes.

Gasners startā zaudē Martinam un augšdaļā atpaliek par 009 sekundēm. Bet tad ātri sadeldē starpību, perfekti veic atlikušo daļu un apsteidz Martinu par 0,43 sekundēm. Jauns trases rekords 55,91 sekunde, kas ir par 0,19 sekundēm ātrāks par līdzšinējo rekordu.

Martins Dukurs - uzlabo savu startu, bet pieļauj kļūdas pirmajās virāžās. Turpinājumā izdodas izlabot kļūdas, palielina pārsvaru un finišā pārliecinošs līderis - pirmais gan braucienā, gan summā (-0,37 sekundes)Tagad trīs vācieši, kuri ir līderi. Vai Martins būs veicis labāku braucienu par mājiniekiem?

Olimpiskais čempions korejietis Juņs veic it kā stabilu braucienu, bet lejasdaļā zaudē pārsvaru un finišā apsteidz Keizingeru tikai par 0,09 sekundēm. Braucienā Juņs zaudēja arī Tomasam.Tagad Martins Dukurs

Pirmā brauciena pārsteiguma autors Jaņs slikti veic otro braucienu. Finišā tikai sestais divu braucienu summā šobrīd (+0,70 sekundes).

Keizingers augšdaļā ar labāku startu apsteidz Tomasu par 0,32 sekundēm. Tad gan nav tik liela ātruma, starpība rūk un finišā apsteidz Tomasu tikai par 0,08 sekundēm.

Tomass Dukurs - pirms brauciena 0,25 sekunžu pārsvars pār Tretjakovu. Pēc starta pārsvars ir vien 0,08 sekundes, pirmajos starpfinišos brauciens izlīdzinās. Tomēr turpinājumā labs brauciens un finišā kļūst par līderi, apsteidzot Tretjakovu par 0,22 sekundēm. Braucienā Tretjakovs gan bijis labāks

Tregubovs pēc vāja starta augšdaļā zaudē Tretjakovam. Tad labi izbrauc svarīgās virāžas un samazina starpību. Bet pēdējās virāžās dažas kļūdas maksā daudz - finišā zaudē 0,08 sekundes.Tagad Tomass Dukurs.

Rukosujevs pieļauj rupjas kļūdas svarīgās vietās, lejasdaļā ar grūtībām valda kamanas un finišā ir tikai piektais summā, zaudējot Tretjakovam 0,73 sekundes.

Korejietis Kims pēc starta zaudē Tretjakovam. Turpinājumā korejietis daudz koriģē braucienu ar kājām, kas neļauj uzņemt lielāku ātrumu. Finišā viņš zaudē 0,38 sekundes Tretjakovam.

Pirmā brauciena neveiksminieks Tretjakovs atkal pieļauj rupju kļūdu augšdaļā. Viņa pārsvars pār Vestonu gan ir pietiekams, finišā ir pirmais gan braucienā, gan summā. Tomēr daudzās kļūdas diez vai ļaus viņam iesaistīties par vietu sešiniekā.

Britu skeletonists Vjats pēc starta nosargā līderpozīciju, taču turpinājumā zaudē pārsvaru un finišā zaudē savam tautietim 0,02 sekundes.

Ķīnietis Gengs slikti veic braucienu un pārliecinoši vājākais šajā kompānijā.

Ukrainis Heraskevičs ar vāju startu daudz zaudē augšdaļā. Braucienā neizdodas iegūt nepieciešamo paātrinājumu, pieļauj nelielas kļūdas un finišā tikai ceturtais summā.

Lielbritānijas skeletonists Vestons trasi veic bez redzamām kļūdām un sasniedz labāko laiku šobrīd otrajā braucienā, kļūstot par jaunu līderi. Viņa laiks 56,66 sekundes pirmajā braucienā dotu septīto vietu

Korejietis Juns augšdaļā krietni apsteidz Aueru. Tomēr austrietis labāk izbrauca trases otro daļu, līdz ar to finišā Juns zaudē austrietim 0,26 sekundes.

Aueram krietni sliktāks starts par Tompsonu, kas ļauj britam būt vadībā augšdaļā. Tomēr lejasdaļu brits veic slikti, līdz ar to Auers strauji apsteidz britu un lejā apsteidz Tompsonu par 0,57 sekundēm. Auers savu laiku uzlabo par 0,58 sekundēm.

Kregs Tompsons krietni uzlabo savu pirmā brauciena laiku. Pēc tam Samuels Maiers slikti veic augšdaļu, bet lejasdaļā samazina starpību par 030 sekundēm un finišā zaduē vien 0,16 sekundes.

Tomass Dukurs otrajā braucienā startēs 13., bet Martins - 17.

Sākas otrais brauciens

1. brauciena rezultāti

Noslēdzies 1. brauciensOtrais brauciens sāksies pulksten 13:04.

Vēl sacensībās startēs seši braucēji, bet līdzšinējie vājākā gala braucēji nav spējuši izjaukt vietu secību TOP 15.

Turpinājumā brauc pēc ranga zemākie sportisti, kuri diez vai iesaistīsies cīņā par labāko sešinieku.

Ukrainis Heraskevičs nespēj pacīnīties par augstu vietu, bet tad startē ceturtais vācietis Kristofers Grotērs. Ar lieliski veiktu braucienu viņš izstumj Martinu no medaļu pozīcijām. Grotērs zaudē Jungkam tikai 0,02 sekundes un ir otrais šobrīd.

Ķīnietis Jans startē ar 17. numuru, bet pārsteidz un uzrāda piekto labāko laiku. Līderim viņš zaudē 0,49 sekundes, bet no Martina atpaliek par 0,34 sekundēm, līdz ar to diez vai iesaistīsies cīņā par medaļām.

Trešais Krievijas skeletonists Rukosujevs veica relatīvi labu braucienu un arī iesaistās cīņā par sešinieku, tikai nedaudz zaudējot Tregubovam un atpaliekot 0,16 sekundes no Tomasa Dukura.

Ķīnas skeletonistam Gengam neizdodas labs brauciens. Viņš tikai 11. vietā.

Ņikita Tregubovs ar labu braucienu iesaistās cīņā par labāko sešinieku, kuru šobrīd noslēdz Tomass Dukurs. Krievijas skeletonists Tomasama zaudē 0,15 sekundes.

Korejietis Kims uzrāda septīto labāko laiku, zaudējot Tomasam 0,18 sekundes.

Vjats nespēj konkurtēt ar līderiem un šobrīd ir vājākais spēcīgāko grupā (+0,88 sekundes).

Tomass Dukurs ar vāju startu augšdaļā zaudē krietni abiem vāciešiem. Turpinājumā neizdodas glābt un zaudē līderim 0,60 sekundes.

Aksels Jungks startā ātrāks par Gasneru un augšdaļā savu tautieti apsteidz par 0,18 sekundēm. Lejasdaļā dažas kļūdas, zūd ātrums, tomēr nosargā pārsvaru un kļūst par līderi (-0,06 sekundes). Martins no līdera zaudē jau 0,15 sekundes.

Aleksandrs Gasners startā ievērojami zaudē Martinam (0,15 sekundes). Bet turpinājumā teicams brauciens, strauji deldē starpību un finišā apsteidz Martinu par 0,09 sekundēm.

Korejietis Sunbins Juņs startā zaudē Martinam 0,02 sekundes. Labs brauciens bez lielām kļūdām un finišā zaudē Martinam 0,17 sekundes.

Fēlikss Keizingers mājas trasē brauc nedroši. Augšdaļā uzduras vienā virāžā, bet nepieļauj tik rupju kļūdu, kā Tretjakovs. Turpinājumā labs brauciens un finišā zaudē Martinam 0,36 sekundes.

Aleksandrs Tretjakovs startā nedaudz (0,01 sekundi) ātrāks par Martinu. Augšdaļā pieļauj rupju kļūdu, gandrīz piedzīvojot kritienu. Turpinājumā nespēj savākties un finišā zaudē Martinam 0,70 sekundes.

Martins Dukurs - startā 4,93 sekundes, zaudējot rekordam tikai 0,07 sekundes. Finišā 56,30 sekundes, no trases rekorda atpaliekot 0,20 sekundes.Labs brauciens teicams laiks, kas konkurentiem tagad būs kā mērķis.

Rumānis vēl augšdaļā bija vadībā, tad pāris kļūdas, zūd ātrums un finišā smagi zaudē Greščiscinam (+0,82 sekundes).Tagad Martins Dukurs

Otrs kanādietis Bojers brauc līdzīgi kā Greščiscins, zaudējot tautietim tikai 0,05 sekundes. Tagad brauks rumānis Mihails Sebastians Enače, bet tad spēcīgāko grupu iesāks Martins Dukurs.

Kanādietis Deivs Greščiscins trasi veic 57,74 sekundēs.Trases rekords ir 56,10 sekundes, bet starta rekords ir 4,86 sekundes.

Šāda ir Altenbergas trase no skeletonista redzes punktahttps://www.youtube.com/watch?v=Ed8HVy14Knw

Sacensības sākušās

Altenbergā šobrīd gaisa temperatūra +0,8 grādi, bet ledus tenperatūra ir -0,6 grādi.

Pagājušajā gadā Pasaules kausā Altenbergas trase nebija veiksmīga Latvijas skeletonistiem. Martins ieņēma vien septīto vietu, bet Tomass bija desmitais.

Martins Dukurs sešas reizes triumfējis pasaules čempionātā un viņš ir visu laiku titulētākais skeletonists pasaulē. Tomass vienu reizi - 2015. gadā Vinterbergā - izcīnījis medaļu, finišējot trešajā vietā.

Dukuri labā noskaņojumā devušies uz Altenbergu. Pirms tam Siguldā dubultuzvara Eiropas čempionātā, bet Martinam Dukuram kārtējais Pasaules kauss sezonas noslēgumā.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/brali-dukuri-sigulda-ceturto-reizi-izcina-dubultuzvaru-eiropas-cempionata.d?id=51887435

Dalībai pasaules čempionātā pieteikušies 32 sekeletonisti. Abi Latvijas skeletonisti brauks spēcīgāko grupā. Martinam pirmajā braucienā ceturtais starta numurs, bet Tomass trasē dosies kā desmitais.

Martins un Tomass Dukurs ceturtdien Altenbergā sāk savas pēdējās sacensības šajā sezonā - pasaules čempionātu. Ceturtdien skeletonisti veiks pirmos divus braucienus, bet piektdien - trešo un ceturto.Pirmā brauciena sākums pulksten 11:04, otrais sāksies 13:04.Piektdien, 28. februārī, trešais brauciens sāksies pulksten 14:04, bet izšķirošais, ceturtais brauciens - 16:04.