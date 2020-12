MVP rakstam pa pēdām: Dainis Dukurs un bobslejisti apmainās viedokļiem

Pēc MVP publicētās intervijas ar Siguldas bobsleja un skeletona trasi atstājošo direktoru Daini Dukuru viedokli par "skeletona tēva" izteicieniem LTV raidījumam "Sporta studija" pauda Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) prezidents Jānis Kols, kura replikas atspēkot centās Dukurs.

Šonedēļ MVP publicētajā intervijā Dukurs veltīja pārmetumus LBSF prezidentam Kolam un ģenerālsekretāram Zintim Ekmanim, kuri savulaik centušies panākt viņa atlaišanu. Siguldas trases kapitāldaļas turētāja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pārmetumus noraidīja, atstājot Dukuru amatā, bet tagad Dukurs atstāj amatu, lai palīdzētu saviem dēliem Martinam un Tomasam Dukuriem labāk sagatavoties Pekinas olimpiskajām spēlēm.

"Tas, ko mēs paudām, ir divu federāciju (LBSF un Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF)) valžu, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem, vienbalsīgs, 100% lēmums, izteikt neuzticību Dainim Dukuram par viņa darbības stilu," sacīja Kols. Dukuram o abu federāciju vadības tiek pārmests nekvalitatīvs ledus Latvijas sportistu treniņu laikā, neizdevīgi treniņu laiki, neatsaucība un vienpersoniska lēmumu pieņemšana. "(Latvijas bobsleja izlases galvenajam trenerim Sandim) Prūsim vieglāk ir plānot treniņus ārzemēs, jo vieglāk prognozēt, laiki zināmi iepriekš, utt. Iespēja trenēties uz laba ledus. Siguldu varētu ierindot pēdējā vietā, es runāju par bobsleju. Mums tās iespējas ir visneizdevīgākajos laikos uz vissliktākā ledus."

Dukurs norāda, ka trasei ir jādomā par pelnīšanu, tādēļ dažreiz ir radušās "neērtas situācijas ar Latvijas sportistiem". Savukārt IZM Sporta departamenta vadītājs Edgars Severs situāciju raksturoja kā abpusēju "komunikācijas nepilnību" – gan no federāciju puses, gan no trases vadības puses.

Intervijā MVP Dukurs neslēpa, ka viena no vēstulēm uz IZM it kā nākusi no Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF), bet tai "kājas aug" no Latvijas. Šajā vēstulē norādīts uz to, ka Krievijas skeletonisti Aleksandrs Tretjakovs un Jeļena Ņikitina netika pielaisti brīvajiem treniņiem. Dukurs neslēpj, ka tas ir saistīts ar "dopinga ēnu" pār abiem sportistiem.

Pēc IZM iesaistīšanās Krievijas sportisti tika pielaisti treniņiem. "Nav runa par Krievijas federāciju, bet par godīgas spēles principu. Ja attiecīgais laiks ir ielikts kā maksas laiks, ir jābūt godīgas spēles principam," uzskata Severs.

"No mobilā telefona tika nosūtīta īsziņa uz Krieviju, kurā pateikts: Viss kārtībā, es te izrullēju tās lietas. Ekmanis sūtīja īsziņu. Tur vēl ir aizkulises par to, kas notika ar mūsu delegācijas pārstāvjiem un Krievijas delegācijas pārstāvjiem kongresā Prāgā. Es redzēju tos video – tad es sapratu, kāpēc tur ir tik liela interese panākt, lai šie sportisti, kas ir toksiski manā izpratnē, lai šie sportisti varētu braukt Siguldas trasē arī brīvajos treniņos."

Dukurs norāda, ka runa bijusi par brīvajiem treniņiem, nevis oficiālajiem, kā minēts vēstulē.

Abu pušu nometnē domstarpības bijušas saistībā ar LBSF, nevis notiekošo pašā trasē. Kols pārmet, ka skeletonā nav pārmantojamības, jo brāļu Dukuru vecās kamanas nenonāk Latvijas jauno braucēju rokās. "Mēs esam piedāvājuši nopirkt par pasaules cenu, bet arī tad (Dukurs) nav pārdevis, lai gan skeletons daļēji būvēts par valsts naudu," atklāj Kols. To LTV apstiprinājis Latvijas skeletona junioru komandas treneris Gints Dzērve.

Dukurs nenoliedz, ka palīdzību liedzis, jo LBSF lēma savādāk tērēt piešķirto naudu par Martina Dukura izcīnīto pasaules čempiona titulu. "Sapratu – ja paši grib, lai būvē. Iznāks vēl tā, ka mēs ar savu rezultātu un valsts novērtējumu pienesam līdzekļus federācijai, bet no tā paši neko negūstam."

Dukuram bija plāns četrus jaunus skeletonus jaunajiem skeletonistiem, bet ne tiem, kas šobrīd ir Latvijas izlasē. Dukurs gribējis atrast jaunus talantus, bet Dzērve sapratis, ka skeletoni tiks būvēti esošajiem audzēkņiem, kurus viņš nav gatavs nodot. Tas arī izraisījis konfliktu.