Pasaules kausa posms skeletonā: brāļu Dukuru cīņas Vinterbergas trasē. Teksta tiešraide

Pasaules kausa sezona bobslejā un skeletonā pēc gadu mijas turpinās ar sacensībām Vinterbergā. Svētdien, 5. janvārī, posms noslēdzas ar skeletona sacensībām, kurās startēs arī Martins un Tomass Dukuri.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

PK posms skeletonā, Vinterberga.

Rumānijs Pačianu bez lielām kļūdām veic trasi, sasniedzot laiku 58,16 sekundes.

Sacensības sākušāsPirmie trīs braucējie nav no izsētajiem un šiem sportistiem galvenā cīņa par tikšanu pie otrā brauciena.

Pagājušajā gadā Vinterberga nebija veiksmīga brāļiem Dukuriem. Tomass bija piektais, bet Martins vien septītais. Pērn Vinterbergā brauca vēl arī Ivo Šteinbergs, kurš netika pie otrā brauciena. https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/latvijas-skeletonisti-netiek-uz-goda-pjedestala-pk-posma-vinterberga.d?id=50668349

https://www.youtube.com/watch?v=DNiivq78oqs

Piektdien un sestdien Vinterbergas trase piederēja bobsleja četriniekiem. Piektdien bija Pasaules kausa posms, bet vakar vēl viens posms, kurā sadalīja arī Eiropas čempionāta medaļas. Ja piektdien Oskara Ķibermaņa četrinieks pabojāja nervus vāciešiem, tad sestdien "mazais Osis" palika bez medaļām.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanim-piekta-vieta-eiropas-cempionata-medalas-sadala-vacijas-ekipazas.d?id=51767735

Vinterbergas trases starta rekords jau sešus gadus pieder Aleksandram Tretjakovam (4,75 sekundes). Trases rekords ir 55,51 sekunde, un to 2015. gada 6. martā sasniedza Martins Dukurs.

Latvijas skeletonisti 2020. gadu sagaidīja Vinterbergā, veicot treniņbraucienus un gatavojoties sacensībām. View this post on Instagram Lets jump in to 2020! Laimigu Jauno gadu! A post shared by Martins Dukurs (@martins_dukurs) on Jan 1, 2020 at 12:58am PST

Vīriešu skeletona sacensībās dalībai pieteikušies 30 sportisti. Spēcīgāko grupā siguldieši brāļi Dukuri brauks viens pēc otra - ar 10. numuru startēs Tomass Dukurs, bet uzreiz aiz viņa pa sarežģīto Vinterbergas trasi trauksies Martins Dukurs.

Pasaules kausa sezonas pirmais posms jaunajā 2020. gadā Vinterbergas trasē noslēdzas ar skeletona sacensībām. Vīriem pirmais brauciens pulksten 11:00, bet otrais - pulksten 12:30.