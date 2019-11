Prūsis un Dainis Dukurs stāsta par Latvijas komandas sastāvu sezonas pirmajā pusē

Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis un skeletona izlases vadītājs Dainis Dukurs trešdien notikušajā preses konferencē pastāstīja par Latvijas komandas sastāvu uz sezonas pirmajām sacensībām. Tāpat abi uzsvēra, ka sezona galvenie starti būs Eiropas un pasaules čempionāti.

Daļa Latvijas bobsleja izlases sezonu sāks jau gaidāmajā nedēļas nogalē, kad Lilehameras trasē risināsies Eiropas kausa posms. Tajās piedalīsies pilotu Oskara Melbārža, Dāvja Kaufmaņa, Helvija Babra un Emīla Cipuļa ekipāžas. Savukārt 7. un 8. decembrī Leikpleisidā sāksies Pasaules kausa izcīņa, uz kuru dosies Oskara Ķibermaņa un Ralfa Bērziņa ekipāžas.

"Kustība mums ir liela, apgriezieni ir uzņemti. Lielā komanda esam Siguldā. Tā kā atcēla posmu Pārksitijā, tas ieviesa korekcijas mūsu plānos. Tagad būs divi mači vienā trasē, tāpēc jāpieņem izaicinājumi. Pēc Amerikas būs ļoti intensīvs posms – piecas nedēļas pēc kārtas būs sacensības, tad nedēļas pauze un tam sekos vēl trīs nedēļas pēc kārtas," skaidroja Prūsis.

Oskara Ķibermaņa vadītā ekipāža pagājušajā sezonā regulāri tika uz goda pjedestāla, taču Prūsis nesteidz paziņot, ka viņam tik pat labi veiksies šajā sezonā. "Katros mačos jācīnās uz maksimumu, bet svarīgākie mači ir Eiropas un pasaules čempionāti. Komanda ir jauna. Tāpat arī sastāvā nav stūmēja Jāņa Strengas, un nav zināms, vai šogad vispār viņš startēs," teica Prūsis.

Oskars Melbārdis pagājušo sezonu izlaida, lai savestu kārtībā veselību, bet tagad viņš centīsies atgriezties sacensību apritē.

"Viss atkarīgs no Melbārža. Ceru, ka līdz sezonas pirmajai pusei viņš brauks Eiropas kausā un ka pēc tam man būs jālauza galva, ko ņemt uz Pasaules kausu – viņu vai Bērziņu. Melbārdim ir jādomā par rezultātu un formas atgūšanu, bet pārējiem Eiropas kausā startējošajiem jādomā par savu attīstību un pieredzes krāšanu. Daumants Dreiškens tagad palīdzēs Melbārdim četriniekos, taču viņa pienākumi tagad ir citi. Tiesa gan kondīcija viņam ir laba. Vajadzības gadījumā, viņš varētu aizvietot kādu stūmēju," skaidroja Prūsis.

Latvijas skeletona izlasi Pasaules kausā turpinās pārstāvēt Martins un Tomass Dukuri, bet zemāka līmeņa sacensībās piedalīsies Mārtiņš Muižnieks, Krists Netlaus, Dārta Zunde un Endijja Tērauda. Jauniešos startēs Elvis Veinbergs un Annija Miļūne.

"Vasarā krietni pastrādāts. Mums lielākais ieguvums ir Matiass Gugenbergers, kurš bija cienīgs konkurents trasē. Viņš tagad ir treneris, un mūsu sportisti ar viņu labi sadarbojas. Sadarbosimies arī ar Austriju, ar kuru apmainīsimies ar zināšanām," teica Dainis Dukurs.

Viņš arī ieskicēja, ka šajā sporta veidā turpinās dažādas aizkulišu spēlītes. "Mainījušies noteikumi slidu apstrādē, tāpēc pirmajās sacensībās gaidāmi pārsteigumi. Mēs šobrīd esam tālu no visa, informācija par jaunajiem noteikumiem ir tiem, kas dzīvo tuvāk starptautiskās federācijas ēkai. Savukārt jaunie svaru noteikumi mūs pārāk neietekmē. Tikai pāris sportistiem nācās nomest svaru. Laiks rādīs, vai šīs izmaiņas dos kādu labumu," teica Dukurs vecākais.

"Pasaules kausā arī šogad paeksperimentēsim, bet Eiropas un pasaules čempionātos būs lielā medaļu dalīšana," uzsvēra Dukurs.

Prūsis arī pauda prieku, ka šogad jauno sportistu atlases testos esot izdevies atrast pietiekami daudz kvalitatīvus potenciālos bobslejistus.

"Negribu nevienu pārslavēt. Viņi fiziski ir labi, taču vēl nav trašu pieredze. Pirmā trase viņiem bija Siguldā, tagad būs otrā Norvēģijā. Jauniešiem trenažieru zālē šķiet, ka viņi ir spēcīgi, bet pie mums ir citi kritēriji, kuros parādās viņu patiesā varēšana. Bija gadījums, kad treniņā pie manis pienāca muskuļots jauns puisis, kurš teica, ka šādas slodzes nevar izturēt. Taču mēs tikai vēl iesildījāmies un īstos treniņus vēl nebijām sākuši," kuriozu atstāstīja Prūsis.

Priecīgs par iespēju strādāt Latvijas izlasē bija Jānis Ķipurs, kurš darbojās ar jaunajiem monobobslejistiem Renāru Grantiņu, Mārtiņu Ozolu un Loretu Beķernieci, kuri cīnās par vietu Jaunatnes olimpiskajās spēlēs

"Man beidzot radusies iespēja nokārtot savus parādus un palīdzēt Latvijas bobslejam. Visu mūžu esmu trenējis ārzemju komandas. Šobrīd man ir pirmā iespēja pa īstam pārstāvēt Latviju un dod pienesumu Latvijas bobslejam. Šis ir gadījums, kad mēģinu jaunajiem nodot savas zināšanas un palīdzēt likt pirmos soļus bobslejā, lai motivētu viņus. Man nav bijusi iespēja strādāt ar tik jauniem sportistiem," teica Ķipurs. "Kad Zintis Ekmanis man paaicināja piepalīdzēt jaunajiem, mani aizķēra jauno sportistu attieksme, motivācija un vēlme kļūt labākiem. Kad man piedāvāja ar viņiem strādāt un gatavot jauniešu olimpiādei, tad sapratu, ka man jāiet palīgā."

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis ieskicēja problēmas, ar kurām jāsaskaras. "Sāpīgs joprojām ir naudas jautājums, kā jau to varēja prognozēt, jaunās sistēmas dēļ krietni mazāki palikuši ziedojumi, kritums pat varētu būt vairāk nekā oficiāli nosauktie 50 procenti," viņš teica. "To nācās aizvietot ar reklāmas līgumiem. Mums kopējā naudas summā ir samazinājums, bet arī valdībā mums nedaudz nokompensēja to finanšu kritumu."