Rasisms bobslejā – kāds ražotājs nepārdodot kamanas melnādainiem pilotiem

Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) izmeklēs kāda bobsleja kamanu būvētāja rasistiskos izteikumus par amerikāņu piloti Elenu Meiersu-Teilori un citiem sportistiem, ziņo IBSF.

ASV sportiste pagājušajā nedēļā komandas mājaslapā publicēja atklātu vēstuli par to, kā saskaras ar rasismu sadzīvē un sportā. Meiersa-Teilore kādreiz domājusi, ka sasniegumi sportā pieliks punktu viņas vērtēšanai pēc ādas krāsas, taču pieredze bobslejā viņai sagādājusi jaunus, nepatīkamus pārbaudījumus.

"Bobslejā ir tikai daži ražotāji, kuru kamanas var būt starp ātrākajām pasaulēm. ASV ir BMW un citi partneri, kas palīdz kamanu būvēšanā, bet bez viņiem mums būtu jāpērk kamanas no citiem būvētājiem," raksta bobslejiste.

Viņa uzsver, ka bobsleja kamanu būvniecība ir sarežģīts process, un sportisti vienmēr meklējot pašus ātrākos bobus.

"Kā melnādainā pilote varu iegādāties kamanas no visiem ražotājiem, izņemot viena, kas gatavo vienus no ātrākajiem bobiem Pasaules kausa apritē. Bet es to nedarītu pat, ja varētu," turpina Meiersa-Teilore.

Ražotājs, kura nosaukums netiek minēts, atsakās pārdot kamanas melnādainajiem pilotiem, turklāt tā pārstāvis izteicis rupji rasistiskus komentārus.

"ASV izlases garāžā šobrīd atrodas viena no tām kamanām, katru reizi man atgādinot, kāda vieta šajā sportā atvēlēta cilvēkiem, kuri ir man līdzīgi," atklāj Meiersa-Teilore.

Dažas dienas pēc bobslejistes vēstules IBSF paziņoja, ka organizācijas Izpildkomiteja ir ņēmusi vērā tajā publicēto saturu.

"Nekavējoties uzrunājām Meiersas-Teilores kundzi, lai iegūtu plašāku informāciju par incidentiem, kas saistīti ar bobsleju. IBSF izveidojusi darba grupu, lai turpinātu izmeklēt lietu," teikts IBSF paziņojumā.

IBSF uzsver, ka nosoda un nebūs toleranta pret jebkāda veida diskrimināciju. Kamēr darba grupa nav ieguvusi plašāku informāciju, pasaules bobsleja jumtorganizācija atsakās sniegt jebkādus komentārus attiecībā uz lietā iesaistīto ražotāju.

Nekur publiski nav izskanējis ražotāja vārds, taču britu bobslejists Endrū Metjūss sociālajā vietnē "Twitter" norāda, ka rasistiski izteicies vācietis Hanness Valners, kurš ir viens no pazīstamākajiem kamanu būvētājiem.

Starp bobsleja kamanu būvētājiem ir kompānijas Ziemeļamerikā, Vācijā, Latvijā, Nīderlandē, Japānā un citviet pasaulē. Kamanu izstrādē piedalās arī autobūves kompānijas BMW un "Ferrari".

35 gadus vecā Meiersa-Teilore iepriekšējā sezonā grūtniecības dēļ nestartēja. Viņa ir divkārtējā pasaules čempione, kā arī guvusi pa divām sudraba un bronzas medaļām. Tāpat amerikānietes kontā ir pēdējo divu olimpisko spēļu sudraba godalgas, kā arī pirms desmit gadiem Vankūverā izcīnītā bronza.

Pasaules kausā Meiersa-Teilore uzvarējusi 18 sacensībās un ir 2014./2015. gada sezonas kopvērtējuma uzvarētāja.