Skeletona problēmas: jaunais federācijas prezidents vēl nav izrunājis sasāpējušos jautājumus ar Daini Dukuru

Latvijas skeletonu nākamajā sezonā joprojām ieskauj liela neziņa, un jaunievēlētais Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) prezidents Ansis Zeltiņš vēl tikai gatavojas tikties ar Latvijas skeletona tēvu Daini Dukuru.

Jau vēstīts, ka augusta izskaņā Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis raidījumā "Aizmugure" vēl nezināja, kādi ir sportistu plāni gaidāmajā sezonā, kā arī vēl nebija zināms izlases galvenais treneris. Karjeru noslēdzis titulētais Martins Dukurs, kurš sāks darbu Lielbritānijas izlasē, savukārt Tomass Dukurs apņēmies vēl startēt dažos Pasaules kausa posmos.

Intervijā aģentūrai LETA Zeltiņš, kuru par prezidentu ievēlēja jūlija izskaņā, vēl negribēja stāstīt par skeletona problēmām, taču viņš ieplānojis tikties Daini Dukuru.

"Man ir risinājums, bet vēl neesmu ar Daini Dukuru aprunājies. Tas ir plānā, tāpat kā saprast, kā būs ar "Skeletona akadēmiju". Protams, ar finansējumu vienmēr būs risks, bet šobrīd skeletonā ir jautājums par treneru korpusu. Brāļi Dukuri beidz sportot," teica jaunais LBSF prezidents. "Tas ir neizbēgams cikls sportā. Martinam, kā esmu sapratis, līgums pagaidām ir tikai uz gadu, kaut gan vienošanās ir par visu olimpisko ciklu. Piesaistīt Tomasu ar viņa izpratni par skeletonu pēc sportista karjeras beigām būtu viens no risinājumiem. Jāsaprot, kas ir tie māli, ko tālāk mīcīt, un tad paliek lielais – infrastruktūras jautājums."

Zeltinš priecājās, ka starta estakāde "Daugavas" stadionā būs, taču nav zināms, kad tā tiks pabeigta.

"Otra lielā infrastruktūras lieta ir Siguldas trase. Par to arī visādi šķēpi ir lauzti - politiski, emocionāli, personiski un citādi. Manuprāt, tehniski var iztikt bez trases. Ir valstis, kurās ir bobslejs un skeletons, bet nav savas trases. Latvijā bobslejs, skeletons un kamaniņu sports ir attīstīts tāpēc, ka mums 1986.gadā trasi Siguldā uzbūvēja," Zeltiņš teica. "Cita lieta, ka, lai rekonstruētu trasi, vajadzēs ievērojamus līdzekļus. Ja šodien kaut kas būtu jāceļ no jauna, tā būtu viena summa, bet, pie šīs pārliecības pieturos arī es, ja ir trase, tad to vispirms ir jāmēģina pārbūvēt. Stāsts ir par to, kā trasi var attīstīt un izmantot. Skaidrs, ka šobrīd energoresursu izmaksas piedzīvos kosmisku kāpumu. Lēmumi nebūs vienkārši. Sigulda ir jārekonstruē, jāattīsta, un es domāju, ka tā mēs varētu sev piesaistīt arī sacensības. Eiropas kausa sacensības būs arī nākamajā sezonā, bet rekonstrukcija ir vajadzīga."