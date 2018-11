Latvijas jaunā skeletoniste Endija Tērauda piektdien Īglsas trasē Austrijā izcīnīja piekto vietu pirmajā Eiropas kausa posmā.

Par sacensību uzvarētāju sieviešu konkurencē kļuva Madelaina Smita no Lielbirtānijas, kura bija ātrākā abos braucienos, bet Tērauda no viņas divu braucienu summā atpalika 1,65 sekundes. No goda pjedestāla latvieti šķīra 0,38 sekundes.

Abos braucienos Tērauda uzrādīja sesto ātrāko laiku.

Tikmēr vēl viena Latvijas pārstāve Dārta Zunte piektdien ieņēma 13.vietu starp 31 skeletonisti.

Savukārt vīriešu konkurencē latviešiem klājās pieticīgāk. Krists Netlaus ieņēma 11.vietu, kamēr Elvis Veinbergs bija 17.pozīcijā starp 34 braucējiem.

Piektdien turpat Īglsā tiks aizvadīts vēl viens Eiropas kausa posms.

Savukārt jaunā Pasaules kausa sezona skeletonā sāksies decembra ievadā Siguldas trasē.