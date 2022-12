Vācijas skeletonists Grothērs uzvar Pasaules kausa otrajā posmā

Vācijas skeletonists Kristofers Grothērs ceturtdien Pārksitijā otrajā Pasaules kausa posmā izcīnīja pirmo vietu, kamēr sieviešu konkurencē labāko rezultātu sasniedza kanādiete Mirela Raņeva.

Grothērs bija ātrākais abos braucienos un summā finišēja minūtē un 36,26 sekundēs. Viņš otrajā braucienā trasi veica 48,12 sekundēs, sasniedzot jaunu Pārksitijas trases rekordu.

Otro vietu ieņēma dienvidkorejietis Sungi Džuns, kurš abos braucienos bija otrais ātrākais un summā atpalika no vācieša 0,17 sekundes. Savukārt labāko trijnieku noslēdza Markuss Vaiats no Lielbritānijas skeletona izlases, kurā strādā Latvijas titulētais braucējs Martins Dukurs. Vaiats, kurš triumfēja pirmajā Pasaules kausa posmā, uzvarētājam piekāpās 0,37 sekundes.

Tikmēr sieviešu konkurencē Raņeva pēc pirmā brauciena ieņēma pirmo vietu, taču otrajā viņai padevās vien ceturtais labākais rezultāts, taču ar to bija pietiekoši, lai nodrošinātu pirmo vietu, jo arī tuvākās sekotājas otrajā braucienā parādīja vājākus rezultātus. Divu braucienu summā viņa finišēja minūtē un 38,42 sekundēs.

Vāciete Tīna Hermane, zaudējot 0,10 sekundes, ieņēma otro vietu, kamēr Lielbritānijas skeletoniste Laura Dīsa atpalika 0,13 sekundes un ierindojas trešajā pozīcijā.

Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē otrajā posmā sacentās 19 sportisti.

Latvijai sieviešu sacensībās ir divas kvotas dalībai Pasaules kausā, taču tās netiks izmantotas.

Plānots, ka līdz jaunajam gadam ledus trašu sportisti Pasaules kausa posmus aizvadīs tikai Ziemeļamerikā, trešajā posmā no 11. līdz 18.decembrim sacenšoties citā ASV trasē Leikplesidā.

Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur pēc 2023.gada sagaidīšanas no 3. līdz 8.janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē, Vācijā. Nākamie divi posmi plānoti Altenbergā, Vācijā, no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. Pēc tam no 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Sanktmoricā, Šveicē, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.

Sezonas noslēgums plānots no 12. līdz 19.februārim Siguldā.