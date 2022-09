Vēlēšanu dienā bobslejisti atlasē turpinās meklēt jaunos talantus

Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF) izsludinājusi vēl vienu bobsleja jauno talantu atlasi, informē LBSF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jauno sportistu atlase risināsies Saeimas vēlēšanu dienā, 1.oktobrī, plkst. 12.00, Murjāņu sporta ģimnāzijā.

Uz bobslejistu atlasi tiek aicināti spēcīgi, ātri un sevis apliecināt griboši jaunieši, vēlams no 16 līdz 26 gadu vecumam. Būtu labi, ja kandidāti spētu veikt 30 metrus gaitā vismaz 3.20 sekundēs. Bobsleja atlases testu programmā būs 30 metru skrējiens gaitā un bobsleja trenažiera stumšana.

"Lai Latvijas bobsleja komanda uz Milānas-Kortīnas olimpiskajām spēlēm 2026.gadā varētu doties kā viena no favorītēm, ir pats pēdējais brīdis atlasīt spēcīgus un eksplozīvus jauniešus, kuri pēc četriem gadiem cīnīsies par olimpiskajām godalgām. Šobrīd nepieciešama sīvāka iekšējā konkurence stūmēju vidū, lai veicinātu straujāku izaugsmi, un Latvijas sportistu uzvārdi atgrieztos starta rekordu tabulās," paziņojumā norāda LBSF. "Vairāk nekā 40 gadu laikā Latvijas bobslejisti allaž ir cīnījušies par visaugstākajām vietām bobsleja elitē. Šo gadu laikā ir gūta pieredze, kas ne vienmēr ir nākusi viegli, bet šobrīd tā Latvijas komandu ierindo spēcīgāko vidū – ar Latvijas izlasi strādā pieredzējuši speciālisti, sākot no fiziskās sagatavotības līdz tehniskām niansēm bobsleja kamanās. Savukārt sportisti nāk no visiem Latvijas reģioniem – gan pilsētām, gan maziem lauku nostūriem, kas nekad nav bijis šķērslis kļūt par izciliem sportistiem."

"Jaunais olimpiskais cikls ir jau sācies. Vairāku valstu komandu līderi ir paziņojuši par bobslejista karjeras noslēgšanu, un viņu vietas izlasēs ieņems jaunākie sekotāji. Arī Latvija veido jaunu komandu, ar kuru pēc četriem gadiem cīnītos, lai Kortīnā izskanētu Latvijas valsts himna," aicinājumā piebilst LBSF.