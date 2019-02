Pasaules kausa izcīņas posmā bobslejā Leikpleisidas trasē sestdien trases darbinieks neticamā veidā izvairījās no lielā ātrumā braucošām četrinieku kamanām.

Monako ekipāžai, ko pilotē pilots Rudijs Rinaldi, šīs sacensības bija piedzīvojumiem bagātas. Pirmajā braucienā Monako ekipāža izvirzījās negaidītā līderpozīcijā, bet otrajā braucienā Rinaldi pilotētās kamanas piedzīvoja kritienu. Pāris sekundes vēlāk kamanas atkal atkrita atpakaļ uz sliecēm, bet tad nesaprotamā kārtā viens no darbiniekiem bija iekāpis trasē. Viņš ar fantastisku lēcienu izvairījās no kamanām un izbēga no traģēdijas. Tajā brīdī kamanas traucās ar 122 km/h lielu ātrumu.

Jau vēstīts, ka šajā sacensībās Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa pilotētais četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu sestdien izcīnīja otro vietu.