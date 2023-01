Aparjodam bronzas medaļa Eiropas čempionātā kamaniņu sportā; Bērziņš finišē sestais

Kristers Aparjods sestdien Siguldā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, ieņēma trešo vietu, bet Gints Bērziņš finišēja sestajā vietā.

Uzvaru izcīnīja vācietis Makss Langenhāns, kurš pēc pirmā brauciena bija 12. un divu braucienu summā sasniedza rezultātu minūte un 37,588 sekundes. Otrajā braucienā viņam labākais rezultāts.

Otro vietu gan otrajā braucienā, gan summā izcīnīja viņa tautietis Fēlikss Lohs, kurš pēc pirmā brauciena ieņēma devīto vietu. Viņš uzvarētājam piekāpās 0,058 sekundes, taču par 0,085 sekundēm apsteidza Aparjodu, kuram, braucot beigās, pietrūka ātruma, braucienā sasniedzot septīto ātrāko laiku.

Ceturtajā vietā ierindojās līderis pēc pirmā brauciena austrietis Niko Gleiršers, Aparjodam zaudējot 0,260 sekundes.

Piektais finišēja itālis Dominiks Fišnallers (+0,328), bet sestais bija Bērziņš, kuram otrais brauciens nepadevās.

Bērziņš vienubrīd ar kāju bija spiests pieskarties ledum, un nācās palaist priekšā vēl divus konkurentus. Viņš Langenhānam zaudēja 0,434 sekundes.

Līderis pēc pirmā brauciena bija austrietis Niko Gleiršers, kurš trasi veica 48,739 sekundēs.

Laika apstākļos, kad ar katru braucienu pasliktinājās trases kvalitāte, Gleiršers trasē devās ar 20.numuru 29 sportistu konkurencē un Aparjodu, kurš startēja trešais no beigām, apsteidza par 32 sekundes tūkstošdaļām.

Trešais pēc pirmā brauciena bija ar devīto numuru startējušais ukrainis Andrijs Mandzijs (48,867), bet ceturto vietu ieņēma ar 21.numuru startējušais Bērziņš, kurš trasi veica 48,893 sekundēs.

Piektais bija slovāks Jozefs Niniss, sestais - itālis Dominiks Fišnallers, bet labākais no Vācijas kamaniņu braucējiem Fēlikss Lohs ieņēma vien devīto vietu, līderim zaudējot 0,327 sekundes.

Bērziņš svinēja uzvaru Eiropas U-23 čempionātā.

Viņš par 0,144 sekundēm apsteidza vācieti Davidu Nesleru, kurš kopējā vērtējumā ieņēma astoto vietu, un par 0,430 selundēm - citu vācieti Timonu Grankanjolo, kurš kopējā vērtējumā ieņēma 16.vietu.

Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 520 punktiem ieņem Fišnallers. Otrais ar 426 punktiem ir Lohs, bet uz trešo vietu ar 396 punktiem ir pakāpies Aparjods.

Bērziņš ar 281 punktu ir pakāpies uz astoto vietu.

Jau ziņots, ka divnieku sacensībās vīriešiem otro vietu ieņēma Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, trešo - Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu sacensībās otrās bija Anda Upīte un Sanija Ozoliņa.

Gints Bērziņš 29 kamaniņu braucēju konkurencē pirmajā braucienā startēja ar 21., bet Kristers Aparjods - ar 27.numuru.

Pagājušajā svētdienā Aparjods svinēja pārliecinošu uzvaru un arī laboja trases rekordu (47,613 sekundes), bet Bērziņš ierindojās septītajā pozīcijā.

Pirms nedēļas nogales sacensībām Aparjods ar 326 punktiem ir piektais un Bērziņš ar 231 punktu - desmitais, kamēr pirmajā vietā ar 465 punktiem atrodas itālis Dominiks Fišnallers.

Svētdien trasē vieniniekos dosies sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanāls TV6.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.