Aparjodei pasaules čempionātā kamaniņu sportā astotā vieta

Kendija Aparjode sestdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā ieņēma astoto vietu, 11.vietā finišēja Elīna Ieva Vītola, 13.vietā - Sigita Bērziņa, bet Frančeska Bona ieņēma 25.vietu, bet pasaules U-23 čempionāta vērtējumā latvietes finišēja goda pjedestāla pakājē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada Eiropas čempione Berreitere pirmoreiz kļuva par pasaules čempioni, finišējot pēc minūtes un 23,991 sekundes.

Viņa apsteidza citas mājinieces - par 0,058 sekundēm - trīskārtējo pasaules čempioni Jūliju Taubicu un par 0,116 sekundēm - šā gada pasaules čempioni sprintā Dajanu Eitbergeri.

Ceturtā finišēja austriete Madeleina Egle (+0,177), piektā - vēl viena vācu sportiste Merle Frēbela (+0,212), sestā - austriete Liza Šulte (+0,381).

Andrea Fetere no Itālijas ieņēma septīto vietu, bet Aparjode bija astotā, čempionei zaudējot +0,661 sekundi.

Vītola ierindojās 11.vietā (+0,742), Bērziņa - 13.vietā (+0,857), bet Frančeska Bona ieņēma 25.vietu.

Pasaules U-23 meistarsacīkšu vērtējumā uzvarēja Frēbela, kuras rezultāts ir minūte un 24,203 sekundes.

Viņa par 0,169 sekundēm apsteidza Šulti un par 0,460 sekundēm - vēl vienu austrieti Hannu Proku.

Ceturto vietu, uzvarētājai piekāpjoties 0,530 sekundes, ieņēma Vītola, piektā bija Bērziņa (+0,645), bet Bona ierindojās 13.vietā 17 konkurentu vidū.

Jau ziņots, ka labāko laiku pirmajā braucienā sasniedza vācietes Anna Berreitere un Jūlija Taubica, kura komandasbiedrenei zaudēja 0,074 sekundes.

Trešo vietu, līderei zaudējot 0,076 sekundes, ieņēma austriete Madeleina Egle.

Vītola līderei zaudēja 0,351 sekundi, Aparjode aiz līderes bija 0,355 sekundes, Bērziņa - 0,426 sekundes un Frančeska Bona, kura netika labāko 20 skaitā, kas turpinās sacensības otrajā braucienā, - 1,076 sekundes.

Šosezon par Latvijas sieviešu komandas pirmo numuru bija kļuvusi Vītola, kura labākos rezultātus sasniedza arī mājas trasē, Siguldā izcīnot otro un trešo vietu.

Oberhofā pieaugušo konkurencē līdz šim vislabāk bija startējusi Aparjode, kura pirms divām sezonām izcīnīja trešo vietu.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijas divnieks Anda Upīte/Sanija Ozoliņa izcīnīja ceturto vietu, bet Marta Robežniece/Kitija Bogdanova un Viktorija Ziediņa/Selīna Zvilna ieņēma attiecīgi astoto un desmito vietu.

Vīriešu sacensībās Latvijas divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme ieņēma piekto, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts - 12.vietu.

Svētdien norisināsies sacensības vīriešu vieniniekiem, un godalgas tiks dalītas arī komandu stafetē.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.