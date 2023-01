Aparjods sestais pēc pasaules čempionāta pirmā brauciena; juniors Rinks kvalificējas otrajam braucienam

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods Oberhofā, Vācijā, notiekošajā pasaules čempionātā ieņem sesto vietu pēc pirmā brauciena, Gints Bērziņš ir 11. pozīcijā, bet juniors Kaspars Rinks ierindojas 17. vietā, visiem trīs latviešiem kvalificējoties otrajam braucienam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrais brauciens plānots plkst.12.38. Sacensības tiešraidē translēs kanāls TV6.

Līderpozīcijā pēc pirmā brauciena ir austrietis Jonass Millers, kurš trasi veica 42,640 sekundēs jeb 0,037 sekundes ātrāk par savu tautieti Dāvidu Glairšeru. Vēl trīs sekundes simtdaļas atpaliek vācietis Makss Langenhans.

Aparjods līderim zaudē 0,255 sekundes, Bērziņš atpaliek 0,406 sekundes, bet pieaugušo pasaules čempionātu debitants, titulētais juniors Rinks ir 0,767 sekundes lēnāks.

Pirmajā braucienā startēja 31 sportists, bet otrajā piedalīsies 20 labāko rezultātu īpašnieki.

Komandu stafete plānota plkst.14.43.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.