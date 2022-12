Aparjods sezonas pirmajās sacensībās ieņem astoto vietu

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods svētdien, 4. decembrī', Insbrukā, Austrijā, ieņēma astoto vietu Pasaules kausa sezonas pirmā posma pamatsacensībās, kamēr Gints Bērziņš bija 14. vietā, abiem kvalificējoties vēlāk gaidāmajam Sprinta kausam.

Tāpat kā vīriešu divnieku sacensībās, arī vieninieku mačos dominēja mājinieces Austrijas izlases kamaniņu braucēji, kuri aizņēma pirmās četras pozīcijas. Uzvaru svinēja Niko Glairšers, kurš tuvāko sekotāju summā Volfgangu Kindlu apsteidza par 0,044 sekundēm. Trešo pozīciju ieņēmušais Jonass Millers bija 0,095 sekundes lēnāks, bet uzvarētāja brālis Dāvids Glairšers ar 0,216 sekunžu deficītu bija ceturtajā pozīcijā.

Aparjods summā zaudēja 0,745 sekundes, bet Bērziņš atpalika 1,076 sekundes. Astoņas sekundes tūkstošdaļas aiz Bērziņa palika titulētais vācietis Fēlikss Lohs, kurš otrajā braucienā piedzīvoja kritienu pirms finiša.

Pirmajā braucienā visātrāk – 49,539 sekundēs – trasi veica Niko Glairšers. Aparjods zaudēja 0,344 sekundes un bija septītais, bet Bērziņš ar 0,561 sekundes deficītu bija 13. pozīcijā.

Otrajā braucienā ātrākais bija Kindls, kurš par 0,056 sekundēs uzveica Niko Glairšeru, taču summā nespēja apsteigt tautieti. Aparjods otrajā braucienā uzrādīja 11. rezultātu, bet Bērziņam bija 14. vieta.

Vēlāk norisināsies sacensības Sprinta kausa seriālā.

Pasaules kausa pirmajam posmam pieteikušies 140 sportisti no 20 valstīm.

Pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10. decembrim būs posms Vistlerā, Kanādā, bet no 15. līdz 17. decembrim – etaps Pārksitijā, ASV.

Turpinājumā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8. janvārim sacenšoties Siguldas trasē, Latvijā. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā būs Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.