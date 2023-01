Arī Upīte/Ozoliņa triumfē Pasaules kausa posmā Siguldā kamaniņu sportā

Latvijas duets Anda Upīte/Sanija Ozoliņa sestdien Siguldā svinēja uzvaru Pasaules kausa kamaniņu sportā ceturtajā posmā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas ekipāža, kura otrajā braucienā devās pēdējā, tika galā ar atbildības slogu, teicami veicot arī šo braucienu, un nosargāja pirmo vietu, divu braucienu summā sasniedzot laiku minūte un 24,926 sekundes.

Otrās finišēja amerikānietes Ševona Forgena un Sofija Kērkbija, atpaliekot 0,212 sekundes, bet trešo vietu izcīnīja vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras latvietēm zaudēja 0,335 sekundes.

Septiņu ekipāžu konkurencē latvietes trasē devās pirmās, un nevienas no konkurentēm viņas apsteigt nespēja. Upīte un Ozoliņa finišēja ar laiku 42,435 sekundes, kas palika labākais laiks braucienā visu sacensību laikā un vismaz līdz nākamajai nedēļai būs trases rekords.

Visas pārējās konkurentes trasē kļūdījās vairāk, ukrainietēm nefinišējot.

Otro vietu ieņēma pasaules čempionāta bronzas medaļnieces amerikānietes Ševona Forgena un Sofija Kērkbija, atpaliekot 0,102 sekundes, bet trešās pēc pirmā brauciena ir pasaules čempiones un Pasaules kausa ieguvējas vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras latvietēm zaudē 0,185 sekundes.

Vēl sestdien norit arī sacensības vīriešu ekipāžām, bet svētdien ceturtais Pasaules kausa posms Siguldā noslēgsies ar vīriešu sacensībām, kurās startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, kā arī komandu stafeti.

Jau ziņots, ka vīriešiem ekipāžu sacensībās sestdien Siguldā uzvarēja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, bet piektajā vietā ierindojās otra Latvijas ekipāža Eduards Ševics-Miķelševics/Lukass Krasts.

Vieninieku sacensībās Elīna Ieva Vītola ieņēma otro vietu, piektajā vietā ierindojās Sigita Bērziņa un septītajā - Kendija Aparjode.

Pasaules kausa ceturtajā posmā startēt pieteikušies 134 sportisti no 19 valstīm - 36 sievietes, 36 vīrieši, deviņas sieviešu divvietīgās ekipāžas, kā arī 22 vīriešu divvietīgās ekipāžas.

Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.