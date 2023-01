Bots/Plūme paliek ārpus medaļām PČ sprintā; trīs dāmu divnieki astotniekā

Mārtiņš Bots/Roberts Plūme piektdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā sprintā ieņēma ceturto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ierindojās astotajā vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvaru izcīnīja vācieši Toni Egerts un Saša Benekens, kuri finišēja 26,248 sekundēs.

Viņi par 0,036 sekundēm apsteidza tautiešus Tobiasu Vendlu un Tobiasu Arltu un par 0,069 sekundēm - austriešus Janniku Milleru un Arminu Fraušeru.

Bots/Plūme trasē devās trešie un finišēja 0,123 sekundes aiz uzvarētājiem.

Ševics-Mikeļševics/Krasts trasē devās kā devītie un pēc vairākām sīkām kļūdiņām izcīnīja astoto vietu, uzvarētājiem zaudējot 0,307 sekundes.

Jau ziņots, ka kvalifikācijā divus labākos laikus sasniedza mājinieki, uzvarot Egertam un Benekenam, kuri finišēja 26,195 sekundēs.

Septītajā vietā ierindojās Ševics-Mikeļševics/Krasts (+0,212), bet 13.vietā 20 divnieku vidū - Bots/Plūme (+0,598).

Anda Upīte un Sanija Ozoliņa piektdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā ieņēma piekto vietu sprintā, Marta Robežniece/Kitija Bogdanova finišēja septītās, bet Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna - astotās.

Par divkārtējām pasaules čempionēm kļuva mājinieces Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras trasi veica 31,205 sekundēs.

Viņas par 0,016 sekundēm apsteidza austrietes Selīnu Egli un Laru Mihaelu Kipu un par 0,023 sekundēm - itālietes Andreu Feteri un Marionu Oberhoferi.

Ceturtās, uzvarētājām zaudējot 0,273 sekundes, bija Itālijas braucējas Nadja Falkenšteinere un Annalēna Hūbere, vēl 24 sekundes tūkstošdaļas vēlāk finišējot Upītei un Ozoliņai.

Amerikānietes Ševona Forgena un Sofija Kērkbija ierindojās sestajā vietā (+0,317), bet aiz viņām ierindojās abas pārējās Latvijas ekipāžas.

Robežniece/Bogdanova ieņēma septīto vietu, uzvarētājām zaudējot 0,401 sekundi, bet Ziediņa/Zvilna atpalika vēl par deviņām sekundes tūkstošdaļām.

Kvalifikācijā labāko laiku sasniedza vācu divnieks - pasaules čempiones Dēgenharta un Rozentāla, kuras trasi veica 31,004 sekundēs.

Robežniece/Bogdanova viņām zaudēja 0,340 sekundes, ieņemot trešo vietu, Upīte un Ozoliņa ieņēma ceturto vietu (+0,381), bet Ziediņa/Zvilna finišēja astotās (+0,505).

Visās sprinta sacensībās par pasaules čempionāta medaļām cīnīsies 15 ātrākie.

Sestdien trasē dosies vīriešu un sieviešu ekipāžas, kā arī sieviešu vieninieki, bet svētdien - vīrieši vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

51.pasaules čempionāts Oberhofā norisināsies jau ceturto reizi. Pirmo reizi tas notika 1973.gadā, pēc tam - 1985. un 2008.gadā.

Sacensībās startēt pieteikušies 143 sportisti - 36 sievietes, 30 vīrieši,

16 sieviešu ekipāžas un 21 vīriešu divnieks no 20 valstīm.

Sieviešu ekipāžu disciplīna pasaules čempionātos norisināsies otro reizi.

Latviju Vācijā pārstāv 17 sportisti, no tiem seši juniori, kuri pēc junioru pasaules kausa sezonas pievienojušies pieaugušo izlasei.

Sieviešu konkurencē par godalgām cīnās Elīna Ieva Vītola, Sigita Bērziņa, Kendija Aparjode un Frančeska Bona.

Vīriešiem sacensībās startē Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks.

Vīriešu ekipāžu sacensībās Latviju pārstāv dueti Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts.

Sieviešu ekipāžu sacensībās Latviju pārstāv trīs dueti - Anda Upīte/Sanija Ozoliņa, Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.