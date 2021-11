Bots/Plūme pēc kritiena Pekinas olimpiskajā trasē tomēr varētu startēt PK posmā

Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots un Roberts Plūme pēc piektdien Pekinā treniņā piedzīvotā kritiena Pekinas olimpiskajā trasē tomēr varētu piedalīties turpat gaidāmajā Pasaules kausa (PK) posmā, ziņo Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).

12. novembrī tika ziņots, ka, piedzīvojot kritienu, Bots kājai lauza īkšķi. Tāpēc sākotnēji šķita, ka dalība PK pirmajā posmā nebūs iespējama.

"Ar vēsāku prātu mēs sākām analizēt un sapratām, ka divnieks Bots/Plūme nemaz olimpiskajā trasē nav aizvadījuši tik daudz braucienu, cik pēc Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas olimpiskās kvalifikācijas prasībām ir nepieciešams. Proti, viņiem pietrūka viena brauciena. Tāpēc mums nekas neatlika, kā dabūt Botu atpakaļ kamanās. Tas, protams, ir viņa paša un treneru lēmums, kā arī tika saņemts akcepts no Latvijas Olimpiskās vienības ārstes Zanes Krūzes," par lēmumu stāsta izlases menedžeris Kristaps Mauriņš.

"Mums nebija atpakaļceļa - bija jābrauc pa trasi. Mēs ar Mārtiņu vēl otrreiz bijām slimnīcā un sarunājām ar ārstiem, lai viņam uzliek pēc iespējas mazāku ģipsi, lai viņš var dabūt kāju lielākā izmēra "kalipsī". No ārpuses Sandris Bērziņš ar Ināru Kivlenieku no sveķiem un stikla šķiedras izveidoja vēl papildu aizsardzību, lai pirksts ir stabils un drošībā iespējamo kritienu gadījumā. Tā Bots/Plūme aizvadīja pirmo treniņu. Viņi pa trasi nebija braukuši četras dienas, bet to īsti manīt nevarēja. Tāpēc tagad doma ir tāda, ka jāvāc punkti starptautiskajai kvalifikācijai uz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Bots ar Plūmi ir cīnītāji, un pagaidām izskatās, ka viņi startēs arī pirmajā PK posmā," skaidro Mauriņš.

Sākot ar Nāciju kausa sacensībām pirmais PK posms Pekinas trasē aizritēs no 19. līdz 21. novembrim.

Piektdien tiks aizvadīts Nāciju kauss jeb kvalifikācijas sacensības PK posmam. Par vietu pamatsacensībās cīnīsies četri Latvijas sportisti: Elīza Tīruma, Sigita Bērziņa, Riks Kristens Rozītis un Kristers Aparjods. Savukārt Ulla Zirne Nāciju kausā piedalīsies bez iespējas kvalificēties pamatsacensībām. Pārējie sportisti ir izcīnījuši vietu stiprāko grupā, pateicoties iegūtajiem punktiem pēdējos trijos PK posmos iepriekšējā sezonā.

Kā ziņo LKSF, trešdien Latvijas izlase aizvadīja šīs sezonas trešo kontroltreniņu. Kā jau iepriekš ziņots, pirmais bija Siguldā, bet pārējie divi - Pekinā. Pēc šiem kontroltreniņiem tika lemts par komandas sastāvu divos pirmajos PK posmos.

Vīriešu konkurencē labāko rezultātu uzrādīja Aparjods, kurš abos kontroltreniņos Pekinā ieņēma pirmo pozīciju. Otrajā un trešajā vietā, samainoties pozīcijām abos treniņos, ierindojās Artūrs Dārznieks un Gints Bērziņš. Savukārt ceturtais bija Rozītis.

Sieviešu konkurencē cīņa norisinājās ne tikai par punktiem, lai iegūtu vietu olimpiskajās spēlēs, bet arī par vietu komandas sastāvā.

Kandidātes uz startu PK posmos ir piecas sportistes, bet kvotas PK ir tikai četras. Tāpēc pēc treneru izstrādātajiem iekšējās kvalifikācijas kritērijiem noskaidrojās, ka PK startēs Kendija Aparjode, Bērziņa, Elīna Ieva Vītola un Tīruma.

"Ulla Zirne palika aiz strīpas, kas nozīmē to, ka viņa varēs startēt tikai Nāciju kausos," stāsta Mauriņš.

Viņš skaidro, ka pēc PK otrā posma Sočos treneri izvērtēs pamatsastāva un Zirnes Nāciju kausa rezultātus. Tas nozīmē, ka izmaiņas komandas pamatsastāvā ir iespējamas pirms PK trešā posma, kas arī norisināsies Sočos.

Pirmajam PK posmam pieteikušies 170 kamaniņu braucēji no 27 valstīm: 57 sievietes, 53 vīrieši un 30 divnieki.

Pēc Nāciju kausa sacensībām piektdien dienu vēlāk trasē dosies divnieki un vīrieši, bet svētdien - sievietes un komandu stafetes dalībnieki.