Bots/Plūme un Upīte/Ozoliņa sezonas pirmajās Sprinta kausa sacensībās izcīna medaļas (Plkst. 14:58)

Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme svētdien Insbrukā, Austrijā, izcīnīja otro vietu sezonas pirmajās Sprinta kausa sacensībās, kamēr debitantes Anda Upīte/Sanija Ozoliņa guva trešo pozīciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīriešu divnieku sacensībās latvieši piekāpās vienīgi Austrijas divniekam Jannikam Milleram/Armīnam Fraušeram, kuri sprinta nogriezni veica 29,822 sekundēs. Bots/Plūme zaudēja 0,015 sekundes, bet trešo vietu izcīnījušie vācieši Hannes Orlaminders/Pauls Gubics bija 0,036 sekundes lēnāki.

Debitanti Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ar 0,141 sekundes deficītu ierindojās desmitajā pozīcijā.

Divniekos sievietēm uzvaru svinēja austrietes Selīna Egle/Lāra Mišela Kipa, kuras sprintu veica 30,219 sekundēs. Itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere zaudēja 0,082 sekundes, bet Upīte/Ozoliņa atpalika 0,113 sekundes.

Arī vieninieku kamanām sieviešu konkurencē uzvarēja mājiniece, pirmo vietu izcīnot Madeleinei Eglei, kura sprinta nogriezni veica 29,908 sekundēs.

No Latvijas sportistēm Elīna Ieva Vītola bija 11.vietā, bet Kendija Aparjode un Sigita Bērziņa ieņēma pēdējās divas – 14. un 15. – pozīcijas. Vītola uzvarētājai zaudēja 0,235 sekundes, bet pārējām latvietēm bija attiecīgi 0,302 un 0,357 sekunžu deficīts pret pirmās vietas ieguvēju.

Sprinta kausā piedalās 15 labākie sportisti pēc pamatsacensībām, bet sieviešu divnieku sacensībās startēja visas 11 ekipāžas, kas piedalījās šajā posmā.

Pasaules kausa pirmajam posmam bija pieteikušies 140 sportisti no 20 valstīm.

Pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10. decembrim būs posms Vistlerā, Kanādā, bet no 15. līdz 17. decembrim – etaps Pārksitijā, ASV.

Turpinājumā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8. janvārim sacenšoties Siguldas trasē, Latvijā. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā būs Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.