Cauce sprinta sacensībās Sočos izcīna bronzas godalgu

Latvijas kamaniņu braucēja Elīza Cauce piektdien Soču olimpiskajā trasē izcīnīja bronzu Pasaules čempionāta Sprinta kausa sacensībās.

Latviju šajās sacensībās pārstāvēja visas vadošās kamaniņu braucējas – Cauce, Ulla Zirne un Kendija Aparjode.

Uzvaru Sprinta kausā izcīnīja mājiniece Jekaterina Katņikova, kura trasi izbrauca 31,105 sekundēs, par astoņām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot tautieti Tatjanu Ivanovu.

Cauce ilgu laiku bija ātrākā trasē, bet pēdējās trīs starta vietas bija atvēlētas mājiniecēm, no kurām divas pamanījās apsteigt latvieti. Latvijas kamaniņu braucēja līderei zaudēja 0,37 sekundes, kas bija pietiekami, lai izcīnītu bronzu.

Bronzas medaļniece arī bija ceturtā ātrākā trases augšdaļā.

Uzreiz aiz goda pjedestāla ierindojās viena no šīs sezonas līderēm Jūlija Taubica no Vācijas, piekto pozīciju ieņēma Viktorija Demčenko no Krievijas, bet sešinieku noslēdza Aparjode, kura uzvarētājai zaudēja 0,157 sekundes.

Trešā Latvijas sportiste Zirne ierindojās 11. pozīcijā, no līderes iepaliekot 0,313 sekundes.

Pulksten 14.20 par medaļām cīņu uzsāks arī vīri, kur no Latvijas startēs Kristers Aparjods un Kristens Riks Rozītis. Artūrs Dārznieks un Inārs Kivlenieks kvalifikācijas sacensībās neiekļuva starp 15 ātrākajiem braucējiem.

Jau ziņots, ka iepriekš Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāžas Soču olimpiskajā trasē Sprinta kausā nespēja precīzi veikt braucienus, kā rezultātā neizdevās izcīnīt godalgotas vietas.

Brāļi Juris un Andris Šici izcīnīja septīto vietu, Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs ierindojās 13. pozīcijā, bet vietu zemāk bija Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš.

Šosezon Sprinta kausa sacensībās Aparjodei izdevies izcīnīt divas desmitās un vienu ceturto vietu, kas sasniegta pēdējā posmā Siguldā. Cauce pirmajās sacensībās nepiedalījās, bet atlikušajos divos etapos viņa bija 12. un 13. pozīcijā. Savukārt Zirnei visveiksmīgākās padevās Sigulda Sprinta kausa sacensības, kurās izcīnīta augstā sestā vieta. Otrajās sacensībās viņa nestartēja, bet Leikplesidā izcīnīta 12.vieta.

Sprinta kausa kopvērtējumā starp astoņām sportistēm iekļuvusi vienīgi Cauce, kura ieņem sesto pozīciju.

Pērn pasaules čempionāta Sprinta kausā Cauce izcīnīja devīto vietu, bet Zirne ierindojās pozīciju zemāk.

Sestdien pasaules čempionāts turpināsies ar divnieku sacensībām, bet vēlāk trasē dosies dāmas.

Pēc pasaules čempionāta sportisti sezonu turpinās ar Pasaules kausa astoto posmu februāra otrajā pusē, kas norisināsies Altenbergā, Vācijā. Savukārt noslēdzošais devītais posms tiks aizvadīts Kēnigszē.