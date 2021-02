Latvijas kamaniņu sportists Artūrs Dārznieks sestdien Šveicē Pasaules kausa pēdējā posmā ierindojās ceturtajā vietā, bet Gintam Bērziņam ar labu otro braucienu izdevās ielauzties vadošajā desmitniekā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvaras laurus divu braucienu summā plūca austrietis Niko Gleiršers, kurš bija ātrākais pirmajā braucienā, bet otrajā ierindojās ceturtajā pozīcijā. Viņš par 0,060 sekundēm apsteidza vācieti Maksu Langenhanu, kuram pirmajā braucienā septītais ātrākais laiks. Bronzas medaļu ar 0,074 sekunžu atpalicību izcīnīja Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Fēlikss Lohs no Vācijas.

Otrajā braucienā no Latvijas sportistiem labāko sniegumu demonstrēja Dārznieks, kurš sasniedza piekto ātrāko laiku, bet divu braucienu summā ierindojās ceturtajā pozīcijā. Viņš uzvarētājam zaudēja 0,308 sekundes.

Dārznieku no trijnieka izstūma Gleiršers, kurš otrajā braucienā startēja pēdējais.

Tikmēr Bērziņš aizvadīja lielisku otro braucienu, kas viņam no 13.vietas pirmajā piegājienā ļāva pakāpties trīs pozīcijas augstāk. Arī divu braucienu summā Bērziņš ierindojās desmitajā pozīcijā, Gleiršeram zaudējot 0,841 sekundi.

Riks Kristens Rozītis otrajā braucienā trases augšdaļā pieļāva kļūdu un finišu sasniedza 27.vietā. Rozītis summā atpalika 1,870 sekundes un ierindojās 26.vietā.

Pirmajā braucienā no Latvijas sportistiem labāko rezultātu uzrādīja Dārznieks, kurš startēja ar 23.numuru un bija viens no pēdējiem sportistiem, kura braucienu krasi neietekmēja trases stāvoklis. Sportists aizvadīja labu braucienu, bet trases lejas daļā zaudēja ātrumu, kas neļāva pakāpties augstāk par piekto vietu. Viņš uzvarētājam Gleiršeram no Austrijas zaudēja 0,278 sekundes.

Bērziņš trases lejasdaļā "uzkārās" uz vienas virāžas, kā arī dažas reizes nācās labot trajektoriju, tāpēc finišā sasniegts 13.rezultāts. Viņš no līdera atpalika par 0,620 sekundēm.

Tikmēr Rozītim padevās salīdzinoši "tīrs" brauciens, bet neizdevās attīstīt lielu ātrumu, finiša līniju šķērsojot 24.pozīcijā. Rozītis austrietim zaudēja nedaudz vairāk nekā sekundi.

Latvijas vadošais vīriešu braucējs Kristers Aparjods traumas dēļ sezonu neturpina.

No šīs trijotnes šosezon vislabāko sniegumu demonstrējis Dārznieks, kurš Siguldā izcīnīja ceturto vietu Eiropas čempionātā, tikai nedaudz atpaliekot no bronzas medaļas pozīcijas. Talantīgais Bērziņš Oberhofā izcīnīja septīto vietu, kamēr Rozītis labāko desmitniekā iekļuva Vinterbergā.

Jau ziņots, ka divnieku sacensībās karjera pirmo uzvaru Pasaules kausa sacensībās sestdien izcīnīja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kamēr sudraba godalgas izcīnīja brāļi Juris un Andris Šici.

Svētdien startēs sievietes, kā arī norisināsies komandu stafete, kurā divnieku posmu veiks Bots/Plūme.

Pēdējo reizi Pasaules kausa posms šajā trasē norisinājās pirms vairāk nekā deviņiem gadiem - 2012.gada janvārī.

Pēdējām Pasaules kausa sacensībām no 21 valsts pieteikušies 133 kamaniņu braucēji, no kuriem 44 ir sievietes, 39 - vīrieši un 25 - divvietīgās ekipāžas.

Pasaules kausa sezona norit tikai Eiropā.