Divas septītās vietas nav tas, uz ko cerēju, saka Aparjode

Latvijas kamaniņu braucēja Kendija Aparjode nav apmierināta ar izcīnītajām septītajām vietām divos Pasaules kausa posmos pēc kārtas, sarunā ar žurnālistiem atzina Aparjode.

Jau ziņots, ka svētdien Siguldā Pasaules kausa piektajā posmā, kas vienlaicīgi bija arī Eiropas čempionāts, Elīna Ieva Vītola izcīnīja bronzas godalgu, Sigita Bērziņa bija sestā, bet Aparjode, kura bija ātrāka pirmajā braucienā, samierinājās ar septīto vietu.

Aparjode ierindojās septītajā pozīcijā arī pirms nedēļas Siguldā notikušajā Pasaules kausa posmā un sportiste pauda sarūgtinājumu par rezultātiem.

"Neizdevās sasniegt iecerēto," stāstīja Aparjode. "Divas septītās vietas nav tas, uz ko cerēju un gāju, taču kā ir, tā ir."

Aparjode otrajā braucienā, startējot pēdējā, līdz pat trases vidusdaļai saglabāja pārsvaru pār sacensību uzvarētāju vācieti Annu Bereiteri, taču īsi pirms finiša līnijas latviete sāka atpalikt un abu braucienu summā piekāpās Vācijas kamaniņu braucējai 0,183 sekundes.

"Nevaru izbraukt 15.virāžu," norādīja Aparjode. "Tāda sajūta, ka uzlikts lāsts tai virāžai. Kad ir tāds slapjš un sārmains laiks, liekas, ka kamana pati iet, kur vēlās. Es it kā daru to, kas jādara, taču kaut kas nesanāk."

Pēc pirmā brauciena Aparjode bija līdere, apsteidzot tuvāko sekotāju vācieti Merli Frēbeli par 0,017 sekundēm, tomēr viņa atzina, ka arī tad trasi neizdevās izbraukt bez kļūdām.

"Man nav izskaidrojuma, jo dažreiz sanāk, bet dažreiz nesanāk," teica Aparjode. "Pirmajā braucienā bija labāk, bet tāpat ļoti augstu izbraucu 15.virāžu."

Neskatoties uz to, ka svētdien ārā bija silta gaisa temperatūra un lija lietus, Aparjode sasniegtajos rezultātos nevainoja kamaniņu sportam ne pārāk atbilstošos laikapstākļus.

"Šodien laikapstākļi neietekmēja sniegumu tik ļoti kā vakar, kad startēja puiši," skaidroja Latvijas sportiste. "Viņiem startā vairāk pūta vējš. Protams, nedaudz arī mums tas ietekmēja rezultātus, taču nebija tik traki."

Sestdien plkst.13.45 paredzēta vēl komandu stafete.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu Eiropas čempionātā, bet sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās Anda Upīte/Sanija Ozoliņa izcīnīja sudraba godalgu. Tāpat sestdien notikušajās vīriešu vieninieku sacensībās Kristers Aparjods noslēdza labāko trijnieku, bet sesto vietu ieņēma Gints Bērziņš.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.