Divniekam Upīte/Ozoliņa pasaules čempionātā kamaniņu sportā ceturtā vieta, bet bronza U-23 sacensībās

Latvijas divnieks Anda Upīte/Sanija Ozoliņa sestdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīja ceturto vietu, pasaules U-23 čempionāta vērtējumā ieņemot trešo vietu, bet Marta Robežniece/Kitija Bogdanova un Viktorija Ziediņa/Selīna Zvilna ieņēma attiecīgi astoto un desmito vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Titulu aizstāvēja vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras arī otrajā braucienā sasniedza jaunu trases rekordu (38,796 sekundes), divu braucienu summā sasniedzot laiku minūte un 17,619 sekundes.

Viņa par 0,126 sekundēm pieveica austrietes Selīnu Egli un Laru Mihaelu Kipu un par 0,187 sekundēm - itālietes Andreu Feteri un Marionu Oberhoferi, kuras uzlaboja savu starta rekordu (7,840 sekundes).

Upīte/Ozoliņa arī otrajā braucienā sasniedza ceturto labāko laiku, divu braucienu summā čempionēm zaudējot 0,554 sekundes, bet par 0,258 sekundēm apsteidzot tuvākās sekotājas itālietes Nadju Falkenšteineri un Annalēnu Hūberi.

Sesto vietu ieņēma amerikānietes Ševona Forgena un Sofija Kērkbija.

Robežniece/Bogdanova ierindojās astotajā vietā, vācietēm zaudējot 0,987 sekundes, bet Ziediņa/Zvilna kļūdījās trases lejasdaļā, ieņemot desmito vietu 15 divnieku konkurencē 1,207 sekundes aiz čempionēm.

Pasaules U-23 vērtējumā Upīte/Ozoliņa ieņēma trešo vietu aiz Vācijas un Austrijas duetiem.

12 pāru konkurencē septīto vietu ieņēma Robežniece/Bogdanova un devīto - Ziediņa/Zvilna.

Jau ziņots, ka pēc pirmā brauciena vadībā bija pasaules čempiones vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras sasniedza jaunu trases rekordu - 38,823 sekundes.

Viņas par 0,015 sekundēm apsteidza austrietes Selīnu Egli un Laru Mihaelu Kipu un par 0,066 sekundēm - itālietes Andreu Feteri un Marionu Oberhoferi.

Upīte/Ozoliņa līderēm zaudēja 0,238 sekundes, Ziediņa/Zvilna - 0,449 sekundes un Robežniece/Bogdanova - 0,513 sekundes.

Sieviešu divniekiem debitējot Pasaules kausa sacensībās, latvietes nestartēja posmos Ziemeļamerikā. Eiropā Upīte un Ozoliņa vispirms bija ceturtās Insbrukā, bet pēc tam - pirmās un otrās Siguldā. Pārējās divas Latvijas ekipāžas līdz šim startēja Pasaules kausā junioriem, izcīnot godalgotas vietas.

Jau ziņots, ka sestdien vīriešu sacensībās Latvijas divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme ieņēma piekto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts - 12.vietu.

Sestdien sacentīsies arī sievietes vieninieku kamanās, kuras trasē dosies plkst.12.45 un plkst.14.15.

Sacensības tiešraidē translē kanāls TV6.

Svētdien norisināsies sacensības vīriešu vieniniekiem, un godalgas tiks dalītas komandu stafetē.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.