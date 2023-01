Ir rūgtuma sajūta, ka kaut kas neizdevās, saka Bots

Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme ir vīlusies, ka sestdien Siguldā Pasaules kausa posmā neizdevās atkārtot pirms nedēļas sasniegto rezultātu, pēc sacensībām sarunā ar žurnālistiem atklāja Bots.

Jau ziņots, ka Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, kas vienlaikus ir arī Eiropas čempionāts Latvijas divnieks Bots/Plūme izcīnīja sudraba godalgas, bet otra Latvijas ekipāža Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma trešo vietu.

"Lielāks prieks ir par sudrabu Eiropas čempionātā [nekā Pasaules kausā], bet tāpat ir tā rūgtuma sajūta, ka līdz galam kaut kas neizdevās, kas bija ieplānots. Ir vēl kur augt, vajag būt mazāk kļūdām un tad būs arī rezultāts," stāstīja Bots.

Pēc pirmā brauciena Latvijas ekipāža ieņēma pirmo vietu, taču Bots atzina, ka silto laikapstākļu dēļ brauciens licies ļoti lēns.

"Pirmajā braucienā pat likās, ka kaut kas nav kārtībā. Bija sajūta kā palēninājumā. Vakar ledus likās nedaudz ātrāks kā šodien," norādīja Bots. "Tomēr ledus visiem ir vienāds, tāpēc viss ir atkarīgs no tā, kā katrs visu izdara trasē."

Arī Plūme piekrita, ka siltie laikapstākļi ietekmējuši rezultātus, uzsverot, ka pie tik augstas gaisa temperatūras trasē pieļautās kļūdas var maksāt ļoti daudz.

"Trasē ir mazas kļūdas visa brauciena laikā," stāstīja Plūme. "Uz tik mīksta ledus, kad ārā ir +4 grādi, tās kļūdas salasās ļoti ātri un beigās var maksāt pat uzvaru. Kamaniņu sportā izcilu braucienu nav, tāpēc vienmēr ir kur augt."

Pirms nedēļas Pasaules kausa ceturtajā posmā turpat Siguldā Bots/Plūme uzvarēja un sasniedza arī jaunu trases rekordu, kas tagad ir 41,281 sekunde, taču Plūme atklāja, ka tas neradīja papildu spiedienu sestdienas sacensībās.

"Pirms sacensībām nebijām uzkāruši sev kaklā zelta medaļas," izcēla Plūme. "Nedēļas sākumā runājām, ka ir jauna nedēļa un jauni mērķi, un strādāsim ar jaunu fokusu. Spiediens bija, jo zinājām, ka gadījumā, ja visi apstākļi sakrīt un sanāk brauciens bez kļūdām, tad mēs varam būt pirmie. Pagājušajā nedēļā uzvarējām, tagad ne, tāpēc rodas nedaudz rūgtuma sajūta."

Sestdien bija arī sieviešu sacensības, kurās Latvijas divnieks Anda Upīte/Sanija Ozoliņa, izcīnīja bronzas godalgas.

Bots un Plūme ar 455 punktiem Pasaules kausa kopvērtējumā ir ceturtie, bet Ševics-Mikeļševics un Krasts iekrājuši 260 punktus un ir pakāpušies uz devīto vietu.

Sestdien paredzētas vēl vīriešu vieninieku sacensības, kurās trasē dosies Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, bet svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.