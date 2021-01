Kamaniņu braucēji Šici kļūst par pasaules vicečempioniem sprintā

Latvijas divnieks Andris Šics/Juris Šics piektdien Vācijas trasē Kēnigszē izcīnīja otro vietu sprintā pasaules čempionātā kamaniņu sportā, kamēr Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš ierindojās sestajā vietā, bet Mārtiņš Bots/Roberts Plūme finišēja 11.pozīcijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvarēja vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuri finišēja pēc 39,126 sekundēm. Viņi Šicus apsteidza par 14 sekundes tūkstošdaļām.

Trešo vietu ieņēma cits Vācijas duets Tonijs Egerts/Saša Benekens, kuri uzvarētājiem zaudēja 0,035 sekundes.

Samērā labu braucienu veica kā pirmie startējušie Bots/Plūme, kuri no uzvarētājiem atpalika par 0,294 sekundēm, ierindodamies 11.vietā.

Sākumā no konkurentiem atpalika ar 11.numuru startējušie Gudramovičs/Kalniņš, kuri arī līkajā taisnē divreiz tikai par mata tiesu izvairījās no sadursmes ar apmali. Viņiem tobrīd bija trešā vieta, bet pēc visu sportistu nobraukšanas sanāca sestā vieta 0,130 sekundes aiz uzvarētājiem.

Brāļi Andris un Juris Šici, kuri startēja 13., veica vislabāko braucienu no Latvijas duetiem, finišā sasniedzot otro labāko rezultātu, un pēc vāciešu Tonija Egerta un Sašas Benekena finiša bija skaidrs, ka latviešiem ir tikusi vismaz bronzas medaļa. Šicus neapsteidza arī pēdējie startējušie austrieši Tomass Šteijs un Lorencs Kollers, latviešiem kāpjot uz goda pjedestāla otrā pakāpiena.

Vīriešu konkurencē Gints Bērziņš ierindojās desmitajā vietā, bet Artūrs Dārznieks finišēja 11.pozīcijā.

Uzvaru izcīnīja austrietis Niko Gleiršers, viņam 0,041 sekundi zaudēja Krievijas Kamaniņu sporta federācijas pārstāvis Semjons Pavļičenko, bet brālis Dāvids Gleiršers atpalika par 0,042 sekundēm.

Uzreiz aiz vadošā trijnieka ierindojās šīs sezonas Pasaules kausa līderis Fēlikss Lohs no Vācijas. Viņš savā mājas trasē Gleiršeram zaudēja 0,11 sekundes.

Kvalifikācijas vienīgajā piegājienā vislabāk no Latvijas vīriem veicās Dārzniekam, kurš uzvarētājam Fēliksam Loham zaudēja 0,254 sekundes un ierindojās septītajā vietā. Vēl viens Latvijas pārstāvis Bērziņš līderim zaudēja 0,468 sekundes un ierindojās 12.pozīcijā.

Sacensībās startēja arī Riks Kristens Rozītis, kuram 0,933 sekunžu atpalicība ļāva ieņemt 25.vietu.

Sieviešu sacensībās Ulla Zirne izcīnīja desmito vietu sprintā, kamēr Kendija Aparjode ierindojās 13.vietā.

Zirne startēja kā pirmā un ieņēma augstāko vietu no abām Latvijas sportistēm, uzvarētājai zaudējot tieši pussekundi.

Par čempioni ar jaunu trases rekordu - 39,101 sekunde - kļuva vāciete Jūlija Taubica, kura pēc neveiksmes kvalifikācijas sacensībās, kurās knapi iekļuva 15 labāko skaitā, startēja uzreiz aiz Zirnes un bija spiesta gaidīt pārējās 13 sportistes. Nevienai no viņām nebija pa spēkam piektdien braukt ātrāk par Taubicu.

Pirmās četras vietas ieņemot vācietēm, vistuvāk uzvarētājai bija Anna Bereitere, kura no tautietes atpalika par 0,011 sekundēm. Trešo vietu ieņēma Dajana Eitbergera, kura Taubicai zaudēja 0,199 sekundes, bet viena no galvenajām favorītēm Natālija Geizenbergere trasē pieļāva kļūdu un finišēja ceturtā, no medaļas atpaliekot par 21 sekundes tūkstošdaļu.

Aparjode trasē devās kā septītā, un viņai no 14 konkurentēm izdevās apsteigt divas, Taubicai piekāpjoties 0,83 sekundes.

Sestdien būs sacensības vīriešu divniekiem un vieniniekiem, bet svētdien spēkosies sievietes, un būs mači komandu stafetē.

Kēnigszē trase iepriekšējo reizi pasaules čempionātu uzņēma 2016.gadā, kad Latvijas komanda ar Šiciem, Tīrumu un Ināru Kivlenieku sastāvā izcīnīja sudrabu komandu stafetē.

Pasaules čempionātam dalībai pieteikušās 23 valstis, kuras pārstāvēs 43 vīrieši, 48 sievietes un 29 divvietīgās ekipāžas.

Pērn Sočos Aparjode izcīnīja ceturto vietu, bet Aparjods ierindojās piektajā pozīcijā. Tāpat Tīruma sprintā izcīnīja bronzu, bet Aparjode noslēdza sešinieku. Jāatzīmē arī Latvijas komandas sniegums komandu stafetē, kur Aparjodi un Šici izcīnīja sudraba godalgas.

Sākotnēji pasaules čempionāts tika plānots Vistleras ledus trasē, Kanādā, taču septembrī FIL valde kopā ar Kanādas Kamaniņu sporta federāciju lēma, ka čempionātu pārcels uz Kēningszē trasi.

Kēningszē ledus trasē pasaules čempionāts kamaniņu sportā tiek organizēts septīto reizi. Iepriekš šeit planētas spēcīgākie kamaniņu sportisti tika noskaidroti 1969., 1970., 1974., 1979., 1999. un 2016.gadā.

Pasaules kausa sezonas fināls paredzēts februāra sākumā Sanktmoricā, kur augstākā ranga sacensības nav notikušas kopš 2012.gada janvāra.