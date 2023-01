Kas var būt labāks par medaļu Eiropas čempionātā mājās, pauž Vītola

Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Vītola ir gandarīta par Siguldā izcīnīto bronzas godalgu Eiropas čempionātā, sarunā ar žurnālistiem teica Vītola.

Jau ziņots, ka sestdien Siguldā Vītola Pasaules kausa piektajā posmā, kas vienlaicīgi bija arī Eiropas čempionāts, ierindojās trešajā pozīcijā, un tika pie zelta godalgas U-23 ieskaitē, Sigita Bērziņa bija sestā un U-23 ieskaitē izcīnīja bronzu, bet Kendija Aparjode, kura bija ātrāka pirmajā braucienā, samierinājās ar septīto vietu.

"Kas var būt labāks par izcīnītu Eiropas čempionāta medaļu mājās," teica Vītola.

Aizvadot otro braucienu, Vītola lielāko tā daļu bija priekšā vācietei Annai Berreiterei, kura ieņēma pirmo vietu, taču pēdējās virāžās latvietes pārsvars strauji saruka un, šķērsojot finiša līniju, viņa piekāpās Vācijas kamaniņu braucējai 0,037 sekundes.

"Nejutu, ka laiks kaut kur pazuda, jo trases lejasdaļu neizbraucu slikti," izcēla Latvijas sportiste. "Vairāk kļūdījos trases vidusdaļā, tāpēc beigās nepietika ātrums, lai tiktu augstāk."

Jau dienu iepriekš Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods startēšanu siltos laikapstākļos nosauca par laimes spēli un svētdien arī Vītola izmantoja šādu pašu salīdzinājumu.

"Tā bija liela laimes spēle," norādīja Vītola. "Ārā līst un sarma uz ledus veidojas ļoti ātri. Jo ātrāk tu brauc otrajā braucienā, jo labāk."

Pirms nedēļas Vītola turpat Siguldā jau pirmajā braucienā laboja trases rekordu, ko otrajā braucienā vēlreiz laboja vāciete Dajana Eitbergere. Vītola noslēdza Pasaules kausa ceturto posmu otrajā vietā un sportiste neslēpa, ka pirms nedēļas braukt bijis vieglāk.

"Šoreiz ļoti daudz ko nospēlēja laikapstākļi," salīdzināja Vītola. "Pagājušajā nedēļā bija vienkārši jānobrauc savi braucieni, ledus nebremzēja. Pirms nedēļas noteikti sanāca labāki braucieni un man labāk patīk cietāks ledus. Šodien bija ļoti mīksts."

Vītolai paredzēts starts arī komandas stafetē, kas norisināsies plkst.13.45. Pati kamaniņu braucēja atzina, ka centīsies vienkārši izbaudīt to, ka startē Eiropas čempionātā un aizvadīt vēl vienu labu braucienu.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu Eiropas čempionātā, bet sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās Anda Upīte/Sanija Ozoliņa izcīnīja sudraba godalgu. Tāpat sestdien notikušajās vīriešu vieninieku sacensībās Kristers Aparjods noslēdza labāko trijnieku, bet sesto vietu ieņēma Gints Bērziņš.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.