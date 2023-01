Latvijai dubultuzvara Siguldā Nāciju kausā izcīņā kamaniņās sievietēm

Latvijas kamaniņu braucējas Kendija Aparjode un Sigita Bērziņa piektdien Siguldā Pasaules kausa (PK) posmā kamaniņu sportā izcīnīja attiecīgi pirmo un otro vietu Nāciju kausa sacensībās.

Aparjode trasi veica 41,944 sekundēs, kamēr Bērziņa finišu sasniedza 41,965 sekundēs, atpaliekot no labākā rezultāta īpašnieces 0,021 sekundes. Trešo vietu ieņēma Merle Frēbele no Vācijas, kura zaudēja Aparjodei 0,196 sekundes.

Nāciju kausā startēja 20 kamaniņu braucējas.

Tikmēr vīriešu konkurencē, nestartējot Latvijas sportistiem, pirmo vietu izcīnīja Austrālijas kamaniņu braucējs Aleksandrs Maikls Ferlaco, kurš trasi veica 48,817 sekundēs. Otro vietu, zaudējot 0,207 sekundes, ieņēma ukrainis Antons Dukačs, bet itālis Lukass Guflers atpalika no uzvarētāja 0,397 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.

Starp vīriešu divnieku ekipāžām ātrākie bija austrieši Janiks Millers un Armīns Fraušers, kuri trasi veica 42,349 sekundes. Otrā finišēja Slovākijas ekipāža Tomāšs Vaverčāks un Matejs Zmijs, kuri atpalika no uzvarētājiem 0,403 sekundes, bet trešo vietu ieņēma ukraiņi Ihors Hojs un Rostislavs Livkovičs, zaudējot 0,573 sekundes.

Aizvadītajā nedēļas nogalē ceturtajā posmā Siguldā Latvijas sportisti sasniedza četrus trases rekordus, kā arī izcīnīja četras zelta un vienu sudraba medaļu.

Pamatsacensībās vietu garantējusi Elīna Ieva Vītola, Gints Bērziņš, Kristers Aparjods, kā arī divnieki Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts un Anda Upīte/Sanija Ozoliņa.

Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts, sestdien sacentīsies vīriešu un sieviešu divnieki, kā arī vīriešu vieninieki, bet svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.