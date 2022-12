Latvijai Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā otrā vieta komandu stafetē

Latvijas izlase ar Elīnu Vītolu, Kristeru Aparjodu un divnieku Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Vistlerā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā kamaniņu sportā izdevās izcīnīt otro vietu, piekāpjoties vien Vācijai.

Vītola trasi veica 40,239 sekundēs, sasniedzot otru labāko rezultātu, bet Aparjods un Latvijas divnieku ekipāža šo pozīciju nosargāja.

Uzvaru izcīnīja Vācija ar Jūliju Taubicu, Feliksu Lohu un divnieku Tonijs Egerts/Saša Benekens sastāvā, finišējot pēc divām minūtēm un 4,222 sekundēm.

Latvijas četrinieks atpalika 0,147 sekundes, bet trešo vietu izcīnīja austrieši Madeleine Egle, Volfgangs Kindls un divnieks Jurijs Gats/Rikardo Šepfs.

Startēja sešas komandas.

Sieviešu divniekos, kur Latvija nepiedalījās, astoņu ekipāžu konkurencē uzvarēja itālietes Andrea Fetere un Mariona Oberhofere, kuras Austrijas kamaniņu sportistes Selinu Egli un Laru Kipu apsteidza par 0,041 sekundi.

Jau ziņots, ka piektdien Aparjods vīriešu sacensībās izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš ierindojās astotajā pozīcijā, bet sieviešu konkurencē Kendija Aparjode ierindojās 11.vietā, Vītola ieņēma 22., bet Sigita Bērziņa - 29.vietu.

Savukārt sestdien divnieku sacensībās Mārtiņš Bots/Roberts Plūme izcīnīja sesto vietu, kamēr Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ierindojās devītajā pozīcijā.

Nākamais Pasaules kausa posms nākamnedēļ notiks ASV trasē Pārksitijā.

Pēc tam sacensību kalendārā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8.janvārim sacenšoties Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.