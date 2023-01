Latvijas divnieks Upīte/Ozoliņa ieņem otro vietu Eiropas čempionātā kamaniņu braukšanā

Sieviešu ekipāža Anda Upīte/Sanija Ozoliņa sestdien Siguldā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, ieņēma otro vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvaru izcīnīja itālietes Andrea Fetere un Mariona Oberhofere, kuras divus braucienus veica minūtē un 26,281 sekundē.

Upīte/Ozoliņa atpalika 0,501 sekundi.

Trešo vietu izcīnīja pasaules čempiones vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla, kuras uzvarētājām zaudēja 0,558 sekundes.

Ceturtās finišēja austrietes Selīna Egle un Lara Mihaela Kipa, piektās - amerikānietes Ševona Forgena un Sofija Kērkbija, sestās - rumānietes Raluka Stramaturaru un Mihaela Karmena Manolesku, bet septītās, ieņemot sesto vietu Eiropas meistarsacīkstēs, - ukrainietes Olena Steckiva un Oleksandra Moha.

Pirmajā braucienā Upīte/Ozoliņa trasi veica 43,387 sekundēs, par 0,152 sekundēm piekāpjoties Feterei un Oberhoferei.

Trešās, līderēm zaudējot 0,187 sekundes, ir amerikānietes Forgena un Kērkbija.

Tikai piektās bija Dēgenharta un Rozentāla.

Upīte/Ozoliņa uzvarēja Eiropas U-23 meistarsacīkšu vērtējumā, aiz sevis atstājot divniekus Dēgenharta/Rozentāla un Egle/Kipa.

Pasaules kausa kopvērtējumā Upīte/Ozoliņa, piedaloties četrās no septiņām sacensībām, ar 315 punktiem ir pakāpušās uz astoto vietu.

Pirmo vietu ar 600 punktiem ieņem itālietes Fetere un Oberhofere. Otrās ar 545 punktiem ir Egle un Kipa, bet trešās ar 486 punktiem - Dēgenharta un Rozentāla.

Sacensībās piedalījās astoņas ekipāžas, Upītei un Ozoliņai pirmajā braucienā startējot ar trešo numuru.

Upīte/Ozoliņa pagājušajā nedēļā bija nepārspētas Siguldā un sasniedza jaunu trases rekordu - 42,435 sekundes.

Jau ziņots, ka otro vietu vīriešu divnieku sacensībās sestdien izcīnīja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma trešo vietu.

Vīriešu vieninieku sacensībās braucieni tiks aizvadīti pulksten 13.10 un pulksten14.35.

Svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.