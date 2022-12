Latvijas ekipāžai Bots/Plūme sestā vieta Pasaules kausa sacensībās kamaniņu sportā

Latvijas duets Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien, 3. decembrī, Insbrukā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā kamaniņu sportā ierindojās sestajā vietā divnieku sacensībās, 14. vietu ieņēma Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, pirmajās trijās vietās ierindojoties mājiniekiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmo braucienu Bots/Plūme veica ar piekto ātrāko laiku, bet otrajā uzrādīja septīto rezultātu, finišējot sestajā vietā. Viņi no uzvarētājiem austriešiem Jurijam Tomasam Gatam un Rikardo Martinam Šepfam atpalika par 0,153 sekundēm.

Ševics-Mikeļševics/Krasts, kuriem tā bija debija PK posmos, pirmajā braucienā sasniedza 16., bet otrajā – 11. labāko laiku, summā ierindojoties 14. vietā. Viņi no austriešiem atpalika par 1,207 sekundēm.

Aiz Gata un Šepfa ierindojās viņu tautieši Tomass Šteijs/Lorencs Kollers un Janniks Millers/Armins Fraušers, kuri uzvarētājiem piekāpās attiecīgi 0,079 un 0,083 sekundes.

Piekto un sesto vietu ieņēma divas vācu ekipāžas – Tonijs Egerts/Saša Benekens un Tobiass Vendls/Tobiass Arlts –, atpaliekot no uzvarētājiem attiecīgi 0,106 un 0,133 sekundes.

Startēja 20 divnieki.

Iepriekšējā sezonā Bots/Plūme Insbrukas posmā izcīnīja desmito vietu, kamēr otrie bija Andris un Juris Šici, kuri likuši punktu savai panākumiem bagātajai karjerai.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijas duets Anda Upīte/Sanija Ozoliņa vēsturē pirmajās sieviešu divnieku sacensībās Pasaules kausa izcīņā ierindojās ceturtajā vietā, uzvaru izcīnot mājiniecēm Selīnai Eglei un Lārai Mihaelai Kipai.

Sieviešu sacensībās Elīna Ieva Vītola ierindojās dalītā septītajā vietā, 12. vietā finišēja Bērziņa, un 15. vietu ieņēma Kendija Aparjode, uzvarot mājiniecei Madeleinei Eglei.

Svētdien notiks sacensības vīriešiem vieniniekos, kā arī Sprinta kausa mači visās četrās grupās.

Pasaules kausa pirmajam posmam pieteikušies 140 sportisti no 20 valstīm.

Pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10.decembrim sacentīsies Kanādas trasē Vistlerā, bet no 15. līdz 17. decembrim noritēs etaps ASV trasē Pārksitijā.

Pēc gandrīz mēnesi ilgas pauzes sportisti no 6. līdz 8. janvārim sacentīsies Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi – Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē notiks astotais posms Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.