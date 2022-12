Latvijas kamaniņnieki pēc medaļām Vistlerā cerīgi raugās uz posmu Pārksitijā

Ceturtdien, 15. decembrī, Pārksitijas ledus trasē ASV kā ierasts norisināsies Nāciju kauss jeb kvalifikācijas sacensības jau trešajam Pasaules kausa posmam.

Nāciju kausā par vietu pamatsacensībās cīnīsies Kendija Aparjode, Sigita Bērziņa un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts. Pārējie Latvijas sportisti – Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Vītola un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme – ir izcīnījuši vietu stiprāko grupā pēc iegūtajiem punktiem pēdējos trijos Pasaules kausa posmos.

Pārksitija Pasaules kausa posmu uzņems pēc sešu gadu pārtraukuma. Šī trase ir ar garām, līganām virāžām, un straujas to pārejas var izbaudīt vien pašā trases lejas daļā. Pārksitiju noteikti nevar ierindot pie sarežģītākajām trasēm, bet ātrākajām gan. Šajā trasē, kā jau visās, ir jābūt precīzam no augšas līdz pat lejai. Pārksitijā galvenais ir ātrums un, izejot no sestās virāžas, tas sāk palielināties. Trases apakšdaļu ir jāizbrauc perfekti, jo trases virāžas ir lielas un kļūdoties zūd ātrums, līdz ar to arī iespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.

Šajā trasē junioru vecumā ir startējuši pieci Latvijas sportisti: Sigita Bērziņa, Elīna Ieva Vītola, Gints Bērziņš, kā arī duets Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Pārējie sportisti šeit ir pirmo reizi.

"Pirmie iespaidi ir pozitīvi, protams, viena treniņa laikā vēl neesmu uzķērusi visas nianses, bet trase ir interesanta, un jau tagad gaidu nākošo treniņu, lai trasi apgūtu daudz labāk," stāsta Kendija Aparjode.

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases menedžeris un treneris Daniels Fogelis: "Esmu gandarīts, ka sportisti komandu stafetē Vistlerā veica trīs labus braucienus un izcīnīja medaļu. Tas mums dod vairāk pārliecības nākamajiem pasaules kausa posmiem. Runājot par Pārksitiju, pirms tam šeit junioru vecumā ir bijis Gints Bērziņš, Sigita Bērziņa, Elīna Ieva Vītola un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, bet šoreiz viņiem būs jābrauc no augstākām starta vietām. Mums šajā trasē nav lielas pieredzes, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies."