Latvijas kamaniņnieki Siguldā noskaidros Pekinas olimpisko spēļu dalībniekus

Šajā nedēļas nogalē, 8. un 9. janvārī Siguldā norisināsies Eberspacher pasaules kausa septītais posms. Tas būs jau 29. Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, kas tiek rīkots Siguldas ledus trasē.

Šīs būs noslēdzošās kvalifikācijas sacensības, kurās tiks noskaidroti tie kamaniņu sportisti, kuri pārstāvēs Latvijas valstsvienību Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs, kuras sāksies 2022. gada 4. februārī.

Sacensībās startēt pieteikušies 166 sportisti no 27 valstīm – 54 sievietes, 52 vīrieši, kā arī 30 divvietīgās ekipāžas. Latvijas valstsvienību Eberspacher pasaules kausa septītajā posmā pārstāvēs Riks Kristens Rozītis, Artūrs Dārznieks, Gints Bērziņš, Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Andris Šics/Juris Šics, Ulla Zirne, Sigita Bērziņa, Elīza Tīruma un Elīna Ieva Vītola. Kendija Aparode nepiedalīsies arī šajā Pasaules kausa posmā, ņemot vērā gūto pēdas traumu.

Piektdien, 7. janvārī Nāciju kausā par vietu pamatsacensībās cīnīsies pieci Latvijas izlases sportisti: Artūrs Dārznieks, Riks Kristens Rozītis, Sigita Bērziņa, Ulla Zirne un Elīna Ieva Vītola. Pārējie sportisti ir izcīnījuši vietu stiprāko grupā pēc iegūtajiem punktiem pēdējos trijos Pasaules kausa posmos. Stiprāko grupa – 12 dāmas, 15 vīri un 12 divvietīgās ekipāžas.

"Protams, mēs sagaidām daudz no mājas sacīkstēm Siguldā. Vienmēr ir patīkami startēt mājas trasē. Siguldas trasē arī šogad nevarēs būt neviens līdzjutējs, bet mēs zinām, ka viņi skatīsies sacensības televīzijā un uzmundrinās attālināti, un turēs īkšķus par Latvijas izlasi," pirms sacensībām saka Kristaps Mauriņš, Latvijas izlases menedžeris un treneris. "No vienas puses, startēšana mājas trasē mums rada papildus spiedienu, jo visi sagaida labus rezultātus. Bet, no otras puses, tas mums sniedz arī uzmundrinājumu. Līdz šim sezona ir parādījusi, ka mēs esam gatavi labiem rezultātiem. Izskatās, ka šajā nedēļas nogalē sacensībās būs diezgan vēsi laikapstākļi. Tāpēc es ceru, ka trases ledus kvalitāte būs laba un vienāda visiem sportistiem. Centīsimies izdarīt labāko."

Latvijas titulētā divnieku braucējs Andris Šics piebilst, ka "ar nepacietību gaida sacensības Siguldā". "Tā ir mūsu mājas trase. Žēl, ka šogad nav skatītāju. Parasti sacensību laikā trasē ir daudz līdzjutēju, ģimeņu, draugu un atbalstītāju. Tagad sacensības jāvēro TV ekrānos un jātur īkšķi par mums. Es ceru, ka trase būs ātra un mēs visi varēsim aizvadīt drošas un godīgas sacensības."

Sestdiena, 8. janvāris

10.10 Pirmais brauciens - Vīrieši

11.45 Otrais brauciens – Vīrieši

13.30 Pirmais brauciens – Divvietīgās ekipāžas

14.50 Otrais brauciens – Divvietīgās ekipāžas

Svētdiena, 9. janvāris

10.05 Pirmais brauciens – Sievietes

11.30 Otrais brauciens – Sievietes

13.00 BMW Sprinta kauss – Vīri

13.45 BMW Sprinta kauss – Divvietīgās ekipāžas

14.20 BMW Sprinta kauss – Sievietes