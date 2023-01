Latvijas kamaniņu braucēji izcīna bronzas medaļu pasaules čempionāta komandu stafetē

Latvijas kamaniņu sporta stafetes komanda ar Kendiju Aparjodi, Kristeru Aparjodu un divnieku Mārtiņu Botu/Robertu Plūmi sastāvā svētdien pasaules čempionātā Oberhofā izcīnīja bronzas medaļu stafetes sacensībās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas kamaniņu braucējiem tā bija vienīgā godalga Oberhofā aizvadītajā čempionātā.

Latvijas komanda startēja ar devīto numuru 11 ekipāžu konkurencē un, finišējot divās minūtēs un 22,666 sekundēs, kļuva par līderi, iepriekšējo līderi Itāliju pārspējot par 0,335 sekundēm.

Pēc latviešiem startēja Austrijas kvartets, kas, lai gan trasē pieļāva kļūdu, bija 0,377 sekundes ātrāks. Kā noslēdzošie startēja Vācijas kamaniņu braucēji Anna Berreitere, Makss Langenhans un divnieks Toni Egerts/Saša Benekens, kuri arī kļūdījās trasē, taču svinēja uzvaru ar kopējo finiša laiku divas minūtes un 22,266 sekundes.

Austrijas sportisti atpalika 0,023 sekundes, kamēr Latvijas četrotne zaudēja tieši četras sekundes desmitdaļas.

No 11 startējušajām komandām pie ieskaitīta rezultāta tika desmit, Ķīnas sportistiem saņemot diskvalifikāciju.

Sieviešu divnieku ekipāžas, kas šosezon pirmo reizi sacenšas Pasaules kausā, pagaidām nav iekļautas stafetes komandas sacensībās.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12. februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.