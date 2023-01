Latvijas kamaniņu braucēji Siguldā izcīna zelta medaļas Eiropas čempionāta komandu stafetē

Latvijas kamaniņu braucēji Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjods un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme svētdien Siguldā izcīnīja zelta medaļas komandu stafetes sacensībās Pasaules kausa piektajā posmā, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas kamaniņu braucēji Eiropas čempionātā Siguldā izcīnīja godalgas visās piecās disciplīnās, gūstot vienu zelta, divas sudraba un trīs bronzas medaļas. Pagājušajā nedēļā turpat Siguldā notikušajā Pasaules kausa posmā mājinieki uzvarēja četrās no piecām sacensībām.

Latvijas kvartets mājas trasi veica divās minūtēs un 13,143 sekundēs. Pēc latviešiem startēja tikai Vācijas komanda, kas pēc Annas Berreiteres brauciena kļuva par līderi, taču Maksa Langenhana kļūda pēc starta liedza vāciešiem pārspēt mājiniekus.

Sudraba medaļu ieguvēja Vācijas komanda zaudēja 0,367 sekundes, bet bronzas godalgu laureāte Itālija bija 0,774 sekundes lēnāka. Gandrīz sekundi labāko trijniekam zaudēja Ukraina, kurai sekoja Slovākija un Ķīna.

No deviņām dalībniecēm finišēja sešas - Austrijas divnieks piedzīvoja kritienu, bet Polija un ASV tika diskvalificētas par stafetes plāksnes neaizskaršanu.

Stafetes kopvērtējumā pēc trīs sacensībām Latvija ar 285 punktiem kļuvusi par līderi, bet otrajā pozīcijā ar 270 punktiem ir Vācija, kamēr trešo vietu ar 190 punktiem ieņem Itālija.

Pirms tam sieviešu sacensībās Vītola izcīnīja bronzu, Sigita Bērziņa bija sestā, bet Kendija Aparjode, kura bija ātrāka pirmajā braucienā, samierinājās ar septīto vietu.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu Eiropas čempionātā, bet sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās Anda Upīte/Sanija Ozoliņa izcīnīja sudraba godalgu. Tāpat sestdien notikušajās vīriešu vieninieku sacensībās Kristers Aparjods noslēdza labāko trijnieku, bet sesto vietu ieņēma Gints Bērziņš.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.